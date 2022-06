In het Amazonegebied zijn de mens en natuur doelwit

Leden van de Kayapo-stam blokkeren een snelweg uit protest tegen illegale ontbossing in Brazilië. Beeld AFP

Wat weten we nu over de moorden in de Amazone?

Het lijkt erop dat de Britse journalist Dom Phillips en indianen-expert Bruno Pereira, die twaalf dagen geleden in het Braziliaanse Amazonegebied verdwenen, zijn vermoord door bewoners van de afgelegen Javari-vallei. Die vissen illegaal in het plaatselijke indianenreservaat, dat ook wordt belaagd door illegale houtkappers, goudzoekers en drugssmokkelaars. De verdachte die de moord bekende en de politie naar de menselijke resten leidde, Amarildo da Costa, was een visser. Een dag voor hun verdwijning op 5 juni waren Pereira en Phillips bedreigd omdat ze de indianen zouden opstoken tegen de vissers. Pereira heeft in het verleden als lokale chef van Funai, het federale bureau dat de inheemse bevolking moet beschermen, de illegale visserij in het reservaat bestreden.

Er is dus een directe link met de verwoesting van de Amazone?

De moord op Phillips en Pereira valt moeilijk los te zien van de oorlog die, sinds het aantreden van de extreem-rechtse president Jaïr Bolsonaro in 2019, wordt gevoerd tegen de Amazone en haar oorspronkelijke bewoners. Bolsonaro vindt dat de inheemse volkeren te veel land hebben en te veel bescherming genieten. Hij maakte de weg vrij voor economische exploitatie van de Amazone. Hij kortwiekte Funai (dat kostte Pereira en veel collega’s hun baan) en schafte de vervolging van milieumisdrijven feitelijk af. Veeboeren, houtkappers en stropers kregen ruim baan. De illegale ontbossing steeg in 2021 naar het hoogste niveau in vijftien jaar.

De verwoesting van het Amazonegebied is een ecologische ramp. Het grootste tropische regenwoud ter wereld is een hotspot van biodiversiteit. Tot voor kort was het ook een mondiale carbon sink, maar door de ontbossing slaat de Amazone inmiddels netto geen koolstof meer op – er komen juist enorme hoeveelheden CO 2 in de atmosfeer terecht. Op termijn kan de massale kap (eenvijfde van het bos is al verdwenen) het hele ecosysteem voorbij een kantelpunt brengen, waardoor het bos degradeert tot een droge savanne. De problemen spelen niet alleen in het Braziliaanse deel van de Amazone, maar ook in Bolivia, Colombia en Peru.

Waarom zijn juist inheemse volkeren het doelwit?

De oorspronkelijke bewoners van de Amazone zijn natuurbeschermers par excellence. Talloze studies wijzen uit dat gebieden die door inheemse volkeren worden bewoond de hoogste biodiversiteit hebben, en dat in gebieden waar inheemsen zeggenschap krijgen de ontbossing drastisch afneemt. Maar dat succes heeft een prijs: in Brazilië zijn afgelopen jaren honderden inheemse activisten vermoord. Onder Bolsonaro is de situatie verergerd, mede omdat steeds meer inheemse volkeren hun landrechten erkend willen zien en dus gevaar lopen. Er liggen al aanvragen voor 123 gebieden, met een totale oppervlakte van zo’n 10,6 miljoen hectare.

De spanningen lopen vooral op in de Javari-vallei, de regio langs de grens met Peru en Colombia waar Phillips en Pereira werden vermoord. Het gebied – zo groot als Portugal – werd in 2001 ondanks verzet van de lokale niet-inheemse bevolking, arme nazaten van rubbertappers, aangewezen als het op een na grootste indianenreservaat van Brazilië, met de hoogste concentratie van ‘niet-gecontacteerde stammen’. De lokale bewoners weigeren te accepteren dat ze er niet meer mogen jagen en vissen. Geregeld worden er inheemsen vermoord. Ze moeten de hulp van het gekortwiekte Funai ontberen. Pereira probeerde sinds zijn ontslag bij Funai de indianen te helpen om milieumisdaden te documenteren. Een opvolger van hem werd twee jaar geleden doodgeschoten.

Zijn er ook lichtpuntjes voor de Amazone?

Sommige waarnemers zien tekenen dat Bolsonaro zijn toon inzake het Amazonegebied matigt sinds hij toenadering zoekt tot de Verenigde Staten. Brazilië beloofde eind vorig jaar op de VN-klimaattop in Glasgow de illegale ontbossing voor 2028 tot staan te brengen (die verantwoordelijk is voor bijna de helft van de Braziliaanse CO 2 -uitstoot). Recent tekende Bolsonaro een decreet om de bescherming van de Amazone te versterken, in reactie op de kritiek van het hooggerechtshof dat de regering milieumisdrijven ongemoeid laat. En vorige week spraken de VS en Brazilië af samen de export van illegaal Amazonehout te gaan bestrijden.

Harde bewijzen van een ommekeer zijn er echter nog niet, integendeel: in de eerste maanden van 2022 brak de ontbossing in de Braziliaanse Amazone weer alle records (in april sneuvelde meer dan duizend vierkante kilometer). Vermoedelijk moeten we voor een echte doorbraak wachten op de verkiezingen in oktober en een regeringswissel. De linkse, meer natuurvriendelijke uitdager van Bolsonaro, oud-president Lula da Silva, leidt volgens de laatste peilingen met 43 tegen 26 procent van de stemmen.

Is geweld tegen natuuractivisten een typisch Braziliaans probleem?

Geweld tegen natuurbeschermers en mensenrechtenactivisten blijft zeker niet beperkt tot Brazilië. Het neemt wereldwijd toe, wijzen de jaarlijkse rapporten van de Britse ngo Global Witness uit. In 2020 (de recentste cijfers) werden 227 activisten vermoord omdat ze bossen, rivieren en andere ecosystemen wilden beschermen tegen landroof voor landbouw, illegale houtkap, stuwdamprojecten en stroperij, of omdat ze opkwamen voor landrechten van de inheemse bevolking. Sinds 2013 is het aantal slachtoffers verdubbeld. De ware aantallen liggen veel hoger, de meeste moorden worden niet gedocumenteerd. Het gaat de afgelopen decennia mogelijk over duizenden gevallen. De meeste doden vallen in Zuid- en Midden-Amerika, met name in Colombia, Mexico en Brazilië.