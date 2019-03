In Heerlen zijn ze dol op hem, maar blijft Roemer aan als burgemeester?

Emilie Roemer tijdens een kennismaking in het stadhuis van Heerlen in 2018. Beeld ANP

Als de juf van de klas van Tobias een baby gaat krijgen, moet er een vervanger worden gezocht. Dat wordt Mees Kees. Binnen de kortste keren is de klas zo gek op hem, dat ze hopen dat hij langer kan blijven.

Voormalig SP-leider Emile Roemer wordt door Heerlense ambtenaren – naar het kinderboek van Mirjam Oldenhave – wel ‘onze Mees Kees’ genoemd. Dat Mees Kees-effect speelt nu een rol in de affaire rond Ralf Krewinkel, de burgemeester van Heerlen wiens functie Roemer al een jaar waarneemt. De terugkeer van Krewinkel (PvdA) werd onmogelijk nadat vorige week uitkwam dat hij – vergeefs – naar datzelfde ambt in buurgemeente Kerkrade had gesolliciteerd.

Met een geslaagde sollicitatie in – het veel kleinere – Kerkrade had Krewinkel de weg kunnen vrijmaken voor Roemer. De voormalige partijleider van de SP lijkt als burgemeester zijn bestemming te hebben gevonden. Met name de toegang tot de ministeries in Den Haag is volgens ambtenaren aanzienlijk versoepeld; deuren die anders gesloten bleven, zwaaien nu open. Ook in de media straalt de komst van Roemer op Heerlen af. Er verschijnen enthousiaste verhalen over het Maankwartier, over de tentoonstelling over Basquiat en het bezoek van koningin Máxima, maar toch zeker ook over de waarnemend burgemeester zelf, die zich zo soepel onder de mensen beweegt en ook zijn felste criticasters in de raad voor zich heeft weten in te nemen.

Zo’n tegenstander was Roel Leers van de lokale partij Hart Leers. ‘Er zijn hier al wel genoeg tomaten’, had die bij zijn aantreden gezegd, verwijzend naar de grote SP-fractie in de gemeenteraad. Nu ziet hij het anders: ‘Ik heb laatst tegen Roemer gezegd dat ik meer met hem heb dan met zijn partij.’

Problematisch

De populariteit van Roemer zadelt zijn partij wel op met een dilemma. De SP wilde tot dusver geen burgemeesters leveren. De socialisten vinden de benoemingsprocedure met vertrouwenscommissies ondemocratisch en niet transparant. Zij willen gekozen burgemeesters, of anders niet.

Waarnemend burgemeester Roemer heeft de weerzin weggenomen. We hebben er op de laatste partijraad over gesproken, vertelt partijvoorzitter Ron Meyer, tevens fractievoorzitter van de SP in Heerlen. ‘Ook burgemeesters moeten aan onze afdrachtregeling meedoen. Dan zijn wij er als partij klaar voor.’ Toch nog een voorbehoud: ‘We gaan niet zomaar overal burgemeesters leveren. De kandidaat moet passen bij de gemeente.’

Dat laatste kan voor Roemer alvast geen probleem zijn. Meyer: ‘We laten zien dat de SP heel goede bestuurders kan leveren. Als wethouders en gedeputeerden, en nu ook als burgemeester.’ Het Heerlense burgemeestersdrama ziet hij als een volgend bewijs dat de benoemingen met vertrouwenscommissies hun langste tijd gehad hebben.

Resteert de vraag of betrokkene er zelf voor zou voelen. Eind vorig jaar werd bekend dat Roemer had gesolliciteerd naar de functie van commissaris van de koning in Gelderland. Een vaste aanstelling als burgemeester zou betekenen dat hij uit Boxmeer naar Heerlen moet verhuizen. Een benoemingsprocedure zal volgens raadsleden pas na de zomer in gang kunnen worden gezet.