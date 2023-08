In hart en nieren rode vakbondsvrouw vocht voor alles wat nu vanzelfsprekend is

Mieke Veenstra.

Het levensverhaal van Mieke Veenstra, dat eindigde op 1 juli 2023, was er een van emancipatie. ‘Alles wat nu zo vanzelfsprekend is, waren barrières die door Mieke overwonnen moesten worden’, zegt Gijs Rijsdijk, die haar leerde kennen in het vakbondsbestuur.

Samen met haar zus Tiny is Mieke Veenstra als tweeling ter wereld gekomen in wat destijds een rood nest werd genoemd. Dat zijn twee levensbepalende factoren geweest. Haar band met Tiny, die in 2000 overleed, was zo hecht dat er nooit iets anders voor in de plaats kwam.

De Volkskrant profileert regelmatig bekende en onbekende, kleurrijke Nederlanders die onlangs zijn overleden. Wilt u iemand aanmelden? postuum@volkskrant.nl

‘Daar kan geen enkele andere relatie tegenop’, aldus tekende politicoloog Bob Reinalda uit haar mond op. Reinalda schreef een in memoriam over Veenstra op een site over de geschiedenis van de Nederlandse vakbondshistorie. Over de band met haar zus: ‘Tiny was emotioneler, Mieke juist praktischer. Ze vulden elkaar goed aan.’

Rood nest

Het rode nest bevond zich in Hoogkerk, een dorp dat inmiddels is opgeslokt door de stad Groningen. Vader was een boerenknecht en Miekes voorbeeld door voorzitter te worden van de plaatselijke afdeling van de landarbeidersbond. Hij stimuleerde de leergierigheid van zijn dochters door elke dag samen met hen een nieuw woord uit het woordenboek onder de knie te krijgen.

Reinalda beschrijft hoe de boer reageerde op dat thuisonderwijs: ‘Hoe weten jullie dat? Dat kunnen vrouwen niet bedenken!’ Het was de tijd waarin van vrouwen werd beweerd dat ze geen ander recht hadden dan het aanrecht.

Vader Veenstra dacht er anders over. Hij wilde juist dat zijn dochters iets zouden leren. Toch maakte de ongedurige Mieke een voortijdig einde aan de hbs. Ze ging aan de slag als typiste en belandde op een afdeling van de NVV, voorloper van de FNV. Dat zette haar voor de rest van haar leven op het spoor van vakbondswerk. Ze klom mede dankzij een interne opleiding op tot bestuursfuncties.

Samen met zus Tiny schreef ze de scriptie De aantrekkingskracht van de vakbeweging op vrouwelijke werknemers. Groot was die aantrekkingskracht niet. De vakbond was een mannenbastion dat door een ‘dwarse vrouw als Mieke’ (aldus Bob Reinalda) van binnenuit werd geslecht. In haar loopbaan bij de NVV en later de FNV groeide het aantal vrouwelijke leden tot 41 procent bij haar afscheid in 1993.

Vasthoudendheid

In haar laatste jaren bij de bond ontfermde Veenstra zich over sekswerkers, een slecht georganiseerde en rechteloze categorie werknemers. Binnen de FNV bestond grote aarzeling om daaraan de vingers te branden. ‘Maar Mieke nam het op zich’, zegt Lodewijk de Waal, de latere FNV-voorzitter. De raamprostitutie bleek een lastige sector, maar voor werknemers in de seksclubs kon Veenstra veel betekenen.

De Waal leerde Veenstra kennen bij de Dienstenbond. Hij omschrijft haar als vasthoudend. ‘Sommige collega’s zullen dat ervaren hebben als zeuren. Maar de positie van vrouwen was voor haar niet onderhandelbaar. En terecht.’

Een ijzeren geheugen, dat had Veenstra ook. De Waal: ‘Ik had haar tien jaar niet gezien en ons eerste gespreksonderwerp was de positie van de ANWB’ers. Die waren destijds overgegaan van de Dienstenbond naar de Abvakabo. Het was het laatste wat we op het werk besproken hadden en ze begon er meteen weer over. Haar wegenwachters! Het zat haar nog steeds dwars.’

Altijd een rode vrouw

Na haar pensioen bleef Veenstra actief binnen de PvdA-afdeling in haar woonplaats Woerden. Zolang het ging, werd bij haar thuis op 1 mei de Dag van de Arbeid gevierd. Eens een rode vrouw, altijd een rode vrouw.

Overigens vormt de PvdA in Woerden al sinds 2006 één lijst met GroenLinks. ‘Mieke was vanaf het begin een groot voorstander van samenwerking’, aldus fractieassistent Jelle IJpma.