In Haags horrordepartement barsten nu ook de ramen

Het veiligheidsglas van vier ramen van het gebouw waarin de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat huizen, vertoont barsten. Uit voorzorg is daarom een glasplaat weggehaald en zijn de drie andere afgedekt. Beeld Foto ANP

Het is altijd al een winderige hoek geweest naast het Centraal Station van Den Haag, waar reizigers verwaaien wachtend op hun tram. Maar nu wordt de Rijnstraat zelfs afgesloten bij windkracht 7 of meer, zoals afgelopen zaterdag. De ruiten van het vernieuwde Rijkskantoor op nummer 9, het onderkomen voor zowel het ministerie van Buitenlandse Zaken als Infrastructuur en Waterstaat, zijn onbetrouwbaar gebleken.

Vier glasplaten zijn de afgelopen tijd gebarsten. Drie zijn afgeplakt met plastic, om vallend glas te voorkomen. Eén ervan is zelfs helemaal weggehaald. Het Rijksvastgoedbedrijf vreest versplintering van meer ramen en doet onderzoek.

Voorlopige conclusie: de hitte van deze zomer is de oorzaak, maar zeker is dat nog niet. Omdat de wind ook een factor kan zijn, is voorlopig periodieke afsluiting van de straat noodzakelijk. Dat gebeurde eerder bij het naastgelegen ministerie van Onderwijs, waar de wind aluminium platen los wrikte en bovendien een naargeestige fluittoon veroorzaakte.

Gevaarlijke trappen

Nu gaat het om het vroegere ministerie van VROM, dat na een verbouwing in de zomer van 2017 werd opgeleverd als onderkomen voor twee ministeries. Nog voordat koning Willem-Alexander dat najaar de openingshandeling verrichtte, regende het al klachten van ambtenaren.

Ook de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Dienst Terugkeer en Vertrek, en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers zitten in het gebouw. Er zijn 4.400 flexplekken voor 6.000 medewerkers. Niemand heeft een eigen bureau. Collega’s kunnen elkaar moeilijk vinden. De wachttijden bij de liften kunnen oplopen tot een kwartier. De trappen werden zwart opgeleverd, wat leidde tot valpartijen. Daar bovenop kwam het bericht dat de vloeren niet te zwaar belast mogen worden.

Gebruikers spreken van een horrordepartement. Terwijl het zo ambitieus begon. Er zou ‘met een andere blik’ naar rijkshuisvesting worden gekeken. Het internationale architectenbureau OMA van Rem Koolhaas ontwikkelde, in samenspraak met Jan Hoogstad, de oorspronkelijke architect van het gebouw uit 1992, een ‘integraal concept’. Kosten: 267 miljoen euro. Daar kreeg het vlak na oplevering wel de ARC17 Architectuur Award voor, volgens de jury als ‘beste project’ van 2017.

Koud en somber

De toekomstige bewoners was niets gevraagd. Hoewel het gebouw van buiten is opgetrokken uit glas, vinden ambtenaren het binnen koud en somber. Sommige muren zijn inmiddels in lichtere kleuren overgeschilderd. Op de vraag hoe het verder moet, antwoordt een woordvoerder van het Rijksvastgoedbedrijf: ‘Zolang er geen fysieke aanpassing aan het gebouw is gedaan, zal deze maatregel gelden. Wat de meest geschikte herstelmethode is, wordt onderzocht.’

Verantwoordelijk staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) zei begin dit jaar in het Vragenuurtje dat meerkosten niet voor rekening van de overheid zijn. ‘Als er problemen met het ontwerp zijn, leggen we de rekening terug bij de bouwer.’ Dat is PoortCentraal, een consortium van bouwbedrijf BAM en servicebedrijf ISS, dat het gebouw ook exploiteert. De woordvoerder wil daar nu niet op vooruitlopen.