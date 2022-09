In Groot-Brittannië veranderde alles, behalve de koningin: ‘Liever gerespecteerd dan populair’

Forenzen wachten bij een bushalte in Londen. Beeld AP

Je was correspondent van 2000 tot en met 2007. Volg je het reilen en zeilen in het Verenigd Koninkrijk dan nog?

‘Ja, zeker! Ik heb veel kennissen in Groot-Brittannië, ik ga er nog altijd twee of drie keer per jaar heen. En dan merk je dat het koningshuis leeft. Iedere krant heeft elke dag stukjes over het koningshuis. Over Harry, over Meghan, over prins Andrew.

‘Het koningshuis is niet alleen ceremonieel en traditie, het is ook van economisch belang. Het wordt niet voor niets The Firm genoemd, het is inderdaad een soort bedrijf. Het eerste wat toeristen doen in Londen is Buckingham Palace bezoeken. Het koningshuis brengt veel geld binnen.’

Hoe zou jij de regeerperiode van Elizabeth kenschetsen?

‘Als een hele tumultueuze periode. In het begin was Groot-Brittannië nog een wereldrijk. Het grootste deel van het imperium was intact, nu is daar bijna niks meer van over. Je had het economische verval na de Tweede Wereldoorlog. Het land is bij de EU gegaan, en ze zijn er weer uitgegaan. Er waren de Swinging Sixties, de punkperiode. Je had Thatcher en Blair.

‘Het is een einde van een historisch tijdperk. De meeste Britten hebben maar één vorst gekend. In Engeland is er geen sprake van eeuwen, maar van tijdperken: het Tudor-tijdperk, het Stuart-tijdperk, het Victoriaanse tijdperk. Dit zal in de geschiedenis, ook over honderden jaren nog, bekendstaan als het tweede Elizabethaanse tijdperk.

‘Dat de koningin nu dood is, is vooral onwennig. Ze was al behoorlijk oud, zelfs in 2002 had ik al een necrologie van haar klaarliggen. Maar voor veel Britten, en ook voor mij, was ze een onderdeel van het leven. God Save The Queen moet nu God Save The King worden. Op brievenbussen staan de initialen van Elizabeth. Dat moet allemaal worden aangepast.’

Hoeveel er ook veranderd is in al die jaren, Elizabeth wordt juist omschreven als iemand die níét veranderde.

‘Ja, zelf is ze weinig veranderd. Haar credo was dat ze liever ging voor langdurig respect, dan voor kortstondige populariteit. Dat was volgens haar de manier om de monarchie veilig te stellen voor de toekomst.

‘Zij is degene die de boel bij elkaar heeft gehouden. De wereld houdt meer van de Britse monarch, dan van de Britse monarchie. Niemand in de Verenigde Staten weet wie de Nederlandse koning is, maar Elizabeth was een wereldvorst.

‘Eigenlijk wist niemand precies wat ze dacht, ze ging controverses altijd uit de weg. En dat zeventig jaar lang, dat is heel knap. Ze heeft nooit iets gezegd of gedaan dat heel bijzonder is.

‘Toen ik correspondent werd in 2000 en ze in 2002 haar vijftigjaren jubileum vierde was haar populariteit die na de dood van Diana weggezakt was, alweer hersteld. Juist doordat ze zichzelf bleef.’

Charles is een heel ander persoon dan zijn moeder. Hoe zie je in dat kader de toekomst van de Britse monarchie?

‘Charles heeft wel sterke opvattingen en uitgesproken ideeën, over architectuur, over duurzaamheid. Hij gaat wellicht de monarchie wat moderniseren. Dan kun je denken aan de relatie met de landen uit het Gemenebest, of de relatie met de Church of England, waarvan de vorst officieel het hoofd is.

‘En misschien gaat hij wel abdiceren. Elizabeth is natuurlijk tot het gaatje gegaan, wellicht dat Charles het stokje eerder overgeeft.

‘Charles is minder populair dan zijn moeder, maar wel veel populairder dan na de scheiding van Diana. En hij is inmiddels volleerd in handen geven en lintjes doorknippen, wat van een koning wordt verwacht.

‘De Britse monarchie bestaat al bijna duizend jaar en heeft vele crisissen overleefd. Iedereen gaat ervan uit dat na Charles William volgt, wat een voorbeeldige jongen is. Maar de Britten houden ook van controverse, dus je hebt ook wat telgen nodig die dat veroorzaken.’