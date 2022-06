In Groningen koerst de overheid niet op feiten maar op gevoelens

De grootste Groningse aardbeving voltrok zich in 2012 bij het dorp Huizinge. Nadat minister Henk Kamp de Kamer erover had bericht, schreef ik in de krant dat het misschien wel meeviel. Er waren immers geen dooien gevallen. Dat had ik beter niet kunnen doen. Collega-columnist Peter Middendorp, zelf Groninger, wenste me toe dat een Gronings geveltje boven op mijn dochter zou storten. Ik heb hem teruggeschreven dat hij zijn feiten niet op orde had. Ik heb twee zoons maar geen dochter.

Zeggen dat het meevalt is dus geen optie. Dat heeft de parlementaire enquêtecommissie die zich woensdag presenteerde om het aardbevingsdrama te onderzoeken, sneller begrepen. Het zal over ontwrichtende gevolgen gaan, en over diepe littekens bij de Groningers, zei commissievoorzitter Tom van der Lee. Ook Shell, dat in de NAM samen met ExxonMobil het gasveld exploiteert, heeft zich alvast as op het hoofd gestrooid. Op de eigen site staat dat Shell te lang met een ingenieursbril is blijven kijken en te weinig oog heeft gehad voor de Groningse angst en onzekerheid. Staatssecretaris Hans Vijlbrief werkt momenteel één dag per twee weken vanuit het stadhuis in Loppersum, om meegevoel te tonen met de Groningers. Deze enquête zal niet over feiten gaan, maar over gekrenkte gevoelens.

Beeld Anjo de Haan / ANP

De aardbevingen hebben scheuren opgeleverd, vermoedelijk meer in de Groningse zielen dan in de huizen. Het zoveelste affront was dat na Huizinge vanwege een koude winter en een lege schatkist veel meer gas werd opgepompt dan beloofd. Pas in 2015 kwam er een feitelijke veiligheidsmaat voor de bevingen die gebouwen moesten kunnen weerstaan, de zogeheten Meijdam-norm. Kalmere gemoederen leverde het niet op, vooral niet omdat de NAM en de overheid telkens met nieuwe criteria, controleurs en consultanten kwamen aanzetten.

Voor woede was de grond vruchtbaar, temeer omdat dezelfde overheid tegelijk de verwachtingen flink oppookte. Hans Alders werd de Nationaal Coördinator Groningen en maakte de inschatting dat 27 duizend huizen gecontroleerd en mogelijk versterkt moesten worden. Opschieten deed het niet, waarna nationaal geweten Freek de Jonge zei dat Syrië erg was, maar wij hebben Groningen en dat is ook erg. Volgens De Jonge is Groningen het grootste naoorlogse schandaal. Daarvan zijn er intussen nogal wat, grootste naoorlogse schandalen, maar zo was de stemming en zo is die nog steeds.

Nationaal geweten Freek de Jonge zei dat Syrië erg was, maar wij hebben Groningen en dat is ook erg. Beeld David Heukers / Brunopress

In 2018 besloot minister Eric Wiebes ineens dat het Groninger gasveld helemaal dicht moest. Dat leidde tot een beslissende tweespalt. Wiebes liet zich ontvallen dat Loppersum even veilig was als Wenen en veiliger dan Roermond. Het advieslichaam Mijnraad rekende voor dat de versnelde sluiting van het gasveld de veiligheid zodanig verbeterde dat nog maar 1.500 huizen hoefden worden versterkt. Een panel van hoogleraren in de risico-analyse maakte een rapport voor Wiebes, waarin ze weinig heel lieten van Alders met zijn 27 duizend mogelijk onveilige huizen. Volgens hen was Alders maar liefst tienmaal en misschien zelfs honderdmaal boven de internationale veiligheidsnorm gaan zitten. Dat waren geen boodschappen waar je in Groningen vrienden mee maakt, en van het hooglerarenpanel heb ik sindsdien niet veel meer vernomen.

Twee jaar geleden concludeerde zowel TNO als de inspectie Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), dat het risico zodanig was afgenomen dat alle huizen aan de veiligheidsnorm voldoen. Maar dan voltrekt zich een wonderlijke ommekeer en besluit SodM dat de 27 duizend huizen van Alders alsnog moeten worden gecontroleerd en dat daarvan zeker 13 duizend huizen moeten worden versterkt. ‘Het overgrote deel voldoet niet aan de veiligheidseisen.’ Door welke wesp is het Staatstoezicht gebeten?

Wat er gebeurde, was dat ze een nieuwe methodiek hadden bedacht en rekening zijn gaan houden met gevoelens. Niet alleen geobjectiveerde onveiligheid, ook klachten over gezondheid en welbevinden leidden merkwaardigerwijs tot de slotsom dat er ‘nog duizenden huizen zijn waar de kans op schade of instorting groot is’. Op de radio vertelde een professor dat jaarlijks in Groningen zestien doden vallen, zo had hij geëxtrapoleerd. Niet door aardbevingen, maar door angsten, depressies en slapeloosheid. Staatssecretaris Vijlbrief heeft zich bij het gevoelsmatige kamp geschaard. Vorige week zei hij ‘dat het veiligheidsrisico niet weg is; er vallen doden, niet door aardbevingen, wel door stress’.

In 2018 besloot minister Eric Wiebes ineens dat het Groninger gasveld helemaal dicht moest. Dat leidde tot een beslissende tweespalt. Beeld Lex van Lieshout / ANP

Zo hebben we een overheid die eerst driftig aan het meten en modelleren was, en dan ineens meebuigt met de gekwetste gevoelens. Dat staat natuurlijk niet op zichzelf; een angstcultuur zit in een klein hoekje en het tegemoetkomen aan gekrenkte gevoelens, al of niet reëel, is hoofddoel van overheidsbeleid geworden. Huizen worden versterkt, niet omdat het noodzakelijk is maar omdat bewoners zich dan beter voelen. Maar zoals we weten jaagt angst vanzelf meer angst aan, en lijdt de mens het meest door het lijden dat hij vreest. Als gevoelens soeverein zijn, waar haalt een overheid nog de argumenten en vooral de moed vandaan om ergens nee tegen te zeggen?

De opstelling van Vijlbrief is invoelend maar niet gratis. Gezien de geopolitieke toestand ligt het voor de hand om meer Gronings gas te winnen. Met het besluit om weer kolen te stoken wordt 2 miljard kuub gas per jaar bespaard. De Mijnraad rekende voor dat we dit jaar alleen maar hoeven ophouden de gaswinning verder af te bouwen, om nog eens 4 miljard kuub te verdienen voor de gasreserves. De keuze is niet die tussen Groningse slachtoffers en gasstokende eigenheimers, maar tussen Groningse veiligheid en strategisch beleid. Om die afweging te maken, moet je wel willen weten wat de feitelijke veiligheidsrisico’s zijn en niet koersen op sentimenten.