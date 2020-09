In Groningen feesten studenten er als vanouds op los: ‘Dit heb ik echt gemist’

Ook in Groningen testen veel studenten positief. Er zijn huisfeestjes met te weinig afstand. Maar ook verenigingen met strenge protocollen. ‘De GGD zei: we zijn trots op jullie.’

In een populaire Groningse studentenkroeg dansen felgekleurde discolichten in het rond. Muziekhits klinken uit de speakers en groepen studenten die net nog hebben staan lobbyen om binnen te komen, feesten er als vanouds op los.

De ramen zijn afgedekt met gordijnen om uit het zicht te blijven van nieuwsgierige politieagenten of boa’s. Er wordt geknuffeld, gepraat en ‘ge-at’: een biertje in één keer opdrinken, tot de bodem oftewel ad fundum.

Het is op deze doordeweekse uitgaansavond alsof corona niet bestaat. ‘Dit heb ik echt gemist’, verzucht student geneeskunde Dirk (21) met een gelukzalige blik. Hij heeft net zijn biertje moeten atten – nadat hij had verloren met een drankspelletje. Handhavers zijn in geen velden of wegen te bekennen.

Even daarvoor, in een danscafé, vertellen twee eerstejaars studenten enthousiast waar ze daarvoor zijn geweest. ‘Een huisfeestje, zonder 1,5 meter. Met twintig man in besloten sfeer. Anders is het ook lastig om mensen te leren kennen, hè?’, zegt Max (18), een blonde jongen die net is begonnen met zijn studie international business.

Het aantal coronabesmettingen in de grootste studentenstad van Noord-Nederland loopt flink op. Vooral studenten testen steeds vaker positief. Vijftig leden van de christelijke studentenvereniging Navigators werden afgelopen week positief getest, aldus de universiteitskrant. Maandag werd geconstateerd dat er vijftien besmettingen zijn bij studentencorps Vindicat. Ook zijn er vijf besmettingen bij studentenvereniging Albertus Magnus. Bij studentenroeivereniging Gyas en bij studentenvereniging Dizkartes zijn eveneens besmettingen gemeld.

Uit contactonderzoek blijkt het echter meestal niet mis te gaan op de verenigingen zelf. Die hanteren over het algemeen een streng coronabeleid.

‘Pas op’, schreeuwt een Gyas-lid aan de waterkant, die samen met zeven anderen de roeiboot ‘Pussy Wagon’ naar buiten tilt. De groep kletsende studenten die in de buurt staat, zet plichtsgetrouw een stapje naar achteren, zodat iedereen 1,5 meter afstand kan bewaren. Wanneer de acht studenten hun plaats in de boot hebben ingenomen, zet de stuurvrouw behoedzaam een blauw mondkapje op.

Op de DoMiRow, een donderdagse activiteit van Gyas waarbij eerstejaarsleden met elkaar roeien, staan studenten netjes op afstand te praten. Enkelen hebben een biertje in hun hand. Een jongen die bij ze komt staan, wordt begroet met een elleboogstoot.

‘Ik had net de GGD aan de lijn en die zeiden tegen me: we zijn trots op jullie’, zegt Emma du Marchie Sarvaas, de praeses van de vereniging. Gyas heeft een reeks aan protocollen opgesteld om het coronamonster zoveel mogelijk de baas te blijven. Zo mogen er maar vier mensen aan één tafel zitten. Slechts zes mensen mogen tegelijk in de kleedkamer zijn. En de zogenoemde sapjeskamer, normaal gesproken het epicentrum van het botenhuis, is nu helemaal leeg.

Studenten in Groningen bij roeivereniging Gyas. ‘Ik ben bewust lid geworden om mensen te leren kennen.’ Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Bij binnenkomst in het Gyaanse botenhuis moet iedereen naam en e-mailadres op een papiertje schrijven, zodat je meteen ingelicht kunt worden als het misgaat. Een handpompje desinfectiegel staat ernaast en Emma benadrukt dat ze heel scherp zijn op de 1,5 meter. Het is een scherp contrast met de onveilige toestanden die herhaaldelijk in het uitgaansleven elders in de stad zijn gesignaleerd.

Ook studenten op de DoMiRow moeten nog een balans vinden tussen hun sociale leven en de coronamaatregelen. ‘Het is lastig’, zegt Pien Steentjes (18), die pas lid is geworden bij Gyas. Ze is net de boot in gestapt en staat op het punt om weg te varen. ‘Ik ben heel bewust bij Gyas lid geworden om mensen te leren kennen, maar het is natuurlijk niet zoals ik me mijn studentenleven had voorgesteld.’

Want vriendschappen sluiten met al die beperkingen in verband met het coronavirus is lastig. ‘Dat kan niet op 1,5 meter afstand’, stelt Job van Klaveren (19), student commerciële economie. Ook hij is net lid geworden bij de roeivereniging om wat meer mensen te leren kennen. ‘Dit is mijn enige sociale contact’, zegt hij, en hij wijst naar zijn vrienden, die met hem aan een houten tafel zitten. Hij neemt een slokje van zijn bier. ‘Dan wil je het ook gewoon goed doen. Dus ja, dan ga ik soms wel naar een feestje’, vertelt hij. Maar dat weerhoudt hem er niet van om ook nog weleens naar zijn ouders toe te gaan. ‘En dan zit je ook zo weer naast elkaar op de bank. Ik probeer wel afstand te houden, maar dat lukt me in de praktijk gewoon niet.’