In Griekenland leven de parlementsverkiezingen nauwelijks: ‘De Grieken zijn een beetje murw geslagen’

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis neemt selfies tijdens zijn verkiezingscampagne in Livadia, ongeveer 90 kilometer ten noorden van Athene, 25 april 2023. Beeld Thanassis Stavrakis / AP

Dag Peter, sinds de financiële crisis ligt Griekenland in Europa onder een vergrootglas. Zijn deze verkiezingen voor de eurozone van belang?

‘Nee, eigenlijk niet. Voor Europa zijn de verkiezingen niet zo spannend. In de peilingen liggen twee partijen op kop: de centrum-rechtse regeringspartij Nea Dimokratia van premier Kyriakos Mitsotakis en de linkse partij Syriza van Alexis Tsipras. Syriza staat op dit moment flink achter, maar zelfs in het onwaarschijnlijke geval dat de partij de verkiezingen wint, zou er nog niet veel veranderen.

‘In 2015 jaagde Tsipras de Europeanen de stuipen op het lijf toen hij weigerde bezuinigingen en hervormingen door te voeren. Maar uiteindelijk heeft de EU de strijd gewonnen. Griekenland was financieel zo afhankelijk dat het niet anders kon dan aan de eisen van Brussel te voldoen.’

En in Griekenland zelf? Leven de verkiezingen daar?

‘De Grieken zijn een beetje murw geslagen, denk ik. Het land heeft jaren van bezuinigingen achter de rug. Daarna kwam de coronapandemie. Sindsdien is de economie wel opgeveerd, maar nu heeft Griekenland, net als andere landen, te maken met inflatie, met name door de stijgende energiekosten. Mensen in Griekenland vertelden me dat ze nog nooit verkiezingen hadden meegemaakt die zo weinig opwinding veroorzaken.

Stevent premier Mitsotakis dan af op een eenvoudige, nieuwe verkiezingsoverwinning?

‘Dat niet. Dat komt omdat het kiessysteem heel ingewikkeld is. In de eerste ronde is de zetelverdeling gewoon evenredig. De winnaar van die ronde krijgt de opdracht om een regering te vormen. Waarschijnlijk haalt Mitsotakis ongeveer 36 procent van de stemmen, lang niet genoeg voor een meerderheid. Syriza zal daar als tweede partij vermoedelijk ook niet in slagen. Die partij heeft nog een theoretische mogelijkheid om met een andere linkse partij tot een meerderheid te komen, maar de kans is klein dat zij het eens worden.

‘Als geen van de partijen een regering weet te vormen, komen er in juli nieuwe verkiezingen. Daarbij krijgt de winnaar een bonus van 20 tot 50 zetels, afhankelijk van het aantal behaalde stemmen. Dan wordt het voor partijen makkelijker om een absolute meerderheid te behalen.’

Deze verkiezingen zouden eigenlijk al eerder plaatsvinden, maar vanwege het grote treinongeluk eind februari stelde de Griekse regering de stembusgang uit. Drukt het ongeluk nu nog een stempel op de verkiezingen?

‘Gek genoeg niet. Het ongeluk heeft destijds wel tot veel verontwaardiging geleid. Het was een klap voor het imago van de regering. Mitsotakis presenteert zichzelf als een technocraat die afrekent met het inefficiënte beleid van vroegere regeringen. Hij wil zaken op een moderne manier aanpakken. Bij het treinongeluk bleek echter dat de spoorwegen óók door deze regering schandelijk verwaarloosd zijn, ondanks allerlei waarschuwingen.

‘Uiteindelijk lijkt dit onderwerp de Grieken echter niet zo veel te kunnen schelen. In de peilingen ging Mitsotakis’ Nea Dimokratia na de ramp omlaag, maar inmiddels heeft de partij dat weer goedgemaakt.’

Al met al wekken de Grieken maar een gelaten indruk. Waar komt dat vandaan?

‘De Grieken hebben er geen vertrouwen meer in dat politici veel verandering zullen brengen in hun financiële situatie. Het zal allemaal wel, denken zij.

‘Opmerkelijk genoeg zijn de macro-economische cijfers in Griekenland op het moment heel goed. In Griekenland, maar ook in andere Europese landen, vonden veel mensen dat het land na de eurocrisis te hard is aangepakt. Toch heeft Griekenland de afgelopen jaren een hoge economische groei geboekt. In 2021 was het 8,4 procent, vorig jaar 5,9 procent. Ook dit jaar ligt de verwachte groei boven het Europese gemiddelde.

‘Veel Grieken zeggen echter dat het helemaal niet goed gaat. De lonen liggen momenteel op 75 procent van het niveau van voor de eurocrisis. Daar komt nu de inflatie nog eens bovenop. De huizenprijzen en huren zijn de laatste zeven jaar ook met 50 procent gestegen, onder andere omdat veel appartementen aan de woningmarkt zijn onttrokken voor verhuur aan toeristen via Airbnb. In hun persoonlijke leven merken veel Grieken niets van die economische groei.’