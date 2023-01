In Giethoorn verwelkomen ze de Chinese toerist na drie jaar, maar de botenfiles behoren hopelijk tot het verleden

Hoteleigenaar Gabriella Esselbrugge en stagiair John Zhang maken een boottochtje door Giethoorn. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Het wordt vast een gelukkig nieuw jaar voor je nu China weer opengaat.’ Hoteleigenaar en toerismeondernemer Gabriella Esselbrugge krijgt deze gelukswens als ze maandag haar buurvrouw treft langs een van de grachten waaraan haar geboortedorp Giethoorn zijn beroemdheid dankt. Ze heeft bewogen jaren achter de rug: haar bedrijven richten zich op Aziatisch toerisme, een sector die sinds 2020 vanwege corona volledig op zijn kop stond - en nu kondigt zich weer een wending aan.

De 1,4 miljard inwoners van China mogen vanaf zondag na drie jaar weer het land verlaten. Het reisverbod dat Beijing aan het begin van de covidpandemie uitvaardigde, wordt dan opgeheven. In het Overijsselse dorp kunnen sommigen, zoals Esselbrugge, niet wachten tot de Chinese toeristen hun weg naar het Venetië van het Noorden terugvinden. Maar of en hoe snel dat gebeurt is afwachten, want Chinese vakantiegangers hebben ondanks de reisbeperkingen niet stil gezeten.

‘Het Chinese toerisme is veranderd vanwege de pandemie’, vertelt Esselbrugge, terwijl ze een eikenhouten punter behendig door de Giethoornse grachten stuurt. ‘Net als in Nederland zijn toeristen dichter bij huis gaan kijken, waardoor binnenlands toerisme een enorme vlucht heeft genomen. De kans bestaat dat die ontwikkeling doorzet ondanks dat Chinezen weer naar het buitenland mogen. Zeker nu hun economie zo’n klap heeft gehad.’

Geit Hoorn Dorp

De 43-jarige Esselbrugge weet waar ze het over heeft, want met haar bedrijf Giethoorn Hospitality adviseert ze ondernemers in China hoe ze ‘hun eigen unieke regionale verhaal’ kunnen overbrengen. ‘Het gaat om authenticiteit. Dat is waar de Chinese toerist op dit moment naar zoekt’, zegt ze.

Het is precies de marketingstrategie waarmee Esselbrugge sinds 2005 haar eigen dorp voor Chinezen op de kaart zette. Via filmpjes op sociale media liet ze Chinese toeristen kennismaken met Yang Jiao Cun, letterlijk vertaald als Geit Hoorn Dorp - het woord ‘giet’ in de plaatsnaam stamt af van ‘geit’. En met resultaat: het dorp werd de jaren voor de pandemie ontdekt door de Chinese toerist. Het smaakte naar meer. Inmiddels heeft ze drie van haar personeelsleden volledig vrijgemaakt om met filmpjes ook andere Aziatische toeristen naar het dorpje te lokken en ‘het merk’ Giethoorn onder de aandacht te houden.

Ondanks dat de grens weer open gaat, verwacht Esselbrugge niet dat Chinese toeristen spoorslags terugkeren naar het dorpje met een kleine drieduizend inwoners. ‘Het is daar nu nog te chaotisch’, zegt ze, doelend op de hoge besmettingscijfers in China. ‘Mensen willen eerst zeker weten dat ze gezond en getest op reis kunnen, voordat ze boeken.’ Ze verwacht de eerste reizigers op zijn vroegst in het voorjaar.

Dure vliegtickets

De vluchten vanuit China naar Nederland zijn op dit moment ook nog schaars en kostbaar. KLM vliegt op dit moment één keer per week naar het land, een enkele reis kost ongeveer 1.100 euro. Vanaf eind januari verdubbelt het luchtvaartbedrijf het aantal vluchten, maar ook dan is de frequentie nog lang niet terug op zijn oude niveau van 25 vluchten per week.

Op de punterwerf van Henk Wildeboer staat in een loods een rondvaartboot op het droge, klaar om een jaarlijkse onderhoudsbeurt te krijgen. Zijn bedrijf, dat schepen verkoopt, onderhoudt en verhuurt, heeft de afgelopen jaren niet te lijden gehad onder de pandemie, omdat de plek van de Chinese toeristen is ingenomen door vakantiegangers uit Nederland en Duitsland. Maar ze juichen de terugkeer van Chinese toeristen wel toe, zegt Henks vrouw Yvonne. ‘Mits gedoseerd’, voegt ze eraan toe. De files op het water die voor de pandemie ontstonden, behoren wat haar betreft tot het verleden.

Haar opmerking is tekenend voor de ontwikkeling die Giethoorn zelf doormaakte: niet alleen de houding van de Chinese toerist veranderde dankzij corona, ook die van de inwoners van het dorp. ‘Hoewel het voor de meesten te stil was, vonden sommige dorpsbewoners het prettig dat het een keer wat rustiger was’, vertelt Esselbrugge.

Leergierig en geïnteresseerd

Daarom richt het dorp zich nu op wat Esselbrugge ‘maakbaar toerisme’ noemt. ‘We vinden het belangrijk dat toeristen hier wat leren of ook wat terugdoen voor de plaatselijke gemeenschap, in plaats van vliegensvlug door het centrum van Giethoorn te varen en weer te vertrekken.’ Ze gelooft dat Chinese toeristen daar een geschikte doelgroep voor zijn, omdat ze leergierig zijn, geïnteresseerd zijn in de vele ambachten in het dorp en verwonderd raken door de natuur en architectuur van het dorp.

Het levende bewijs van haar pleidooi zit die ochtend naast Esselbrugge in de punter. John Zhang (25) komt uit China en wijst tijdens de boottocht op de houten bruggen over het water, de hoge ramen in de boerderijen en de zwanen die voorbij zwemmen. Hij is vierdejaars student aan de hotelschool in Leeuwarden en loopt sinds kort stage bij het hotel van Esselbrugge. Op het moment dat het schip het dorp verlaat en een natuurgebied in vaart, veert Zhang op om over het gesneden riet een zwerm vogels op te zien vliegen.

‘Giethoorn is heel geschikt voor Chinese toeristen, juist nu’, zegt hij. ‘Chinezen zullen vanwege de pandemie minder graag naar drukke plekken reizen, maar juist liever de rust en natuur opzoeken. In Giethoorn vind je beiden’, zegt Zhang terwijl hij met zijn vingertoppen door het water strijkt.

Hij is zelf erg opgelucht dat China de reisbeperkingen heeft opgeheven. Zijn ouders zag hij de afgelopen drie jaar enkel via zijn telefoonscherm. Tijdens de lockdown in Nederland zat hij alleen op zijn kamer in Leeuwarden. ‘Een moeilijke periode.’ Nu met de reisbeperkingen ook de quarantaineverplichting voor reizigers naar China zijn afgeschaft, is hij van plan om zijn ouders deze zomer op te zoeken in hun woonplaats Xingyang. ‘Nog maar een paar maanden wachten’, zucht hij. ‘Dan kan ik ze eindelijk weer zien.’