In Fred Teevens boek krijgt de commissie-Oosting er ongenadig van langs

Fred Teeven in 2013 als staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Beeld ANP

Zo werkt het disciplineren van bewindslieden onder premier Mark Rutte. Beginnend staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) is in 2010 tegenstander van de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg die minister Edith Schippers (Volksgezondheid) wil invoeren. Hij vreest dat dit justitie juist meer geld gaat kosten, aan gevangenissen, rechtspraak en sociale rechtshulp.

Teeven krijgt geen steun in de ministerraad en besluit zijn ongenoegen te uiten in een radio-interview. Nog diezelfde avond heeft hij Schippers aan de lijn. ‘Ben je helemaal gek geworden?’ Tien minuten later meldt Rutte zich, met een vergelijkbare tekst. En de boodschap, volgens Teeven: ‘Nog één keer, en ik kon vertrekken.’

Het staat in Meer dan boeven vangen, de ‘kroniek van een crimefighter’ die losjes is opgetekend in samenwerking met journalist Rudie Kagie (uitgeverij Prometheus). De voormalige officier van justitie Teeven werd in 2006 Kamerlid voor de VVD. Hij had toen al een kortstondig avontuur achter de rug bij Leefbaar Nederland, een van de politieke partijen van beroepsvoorzitter Jan Nagel.

Pikorde

In 2010 werd Teeven, derde op de VVD-lijst, staatssecretaris en hem werd meteen te verstaan gegeven dat meer er niet in zat. Niet alleen kleefde Leefbaar aan hem, ook het feit dat hij in de strijd tussen Rutte en Rita Verdonk in 2007 aanvankelijk de kant van Verdonk koos. Maar toen zij haar eigen partij Trots op Nederland begon, volgde Teeven haar niet.

Bovendien was er op het terrein van justitie binnen de VVD iemand hoger in de pikorde: Ivo Opstelten. Daar kon Teeven mee leven. Vijf jaar zou het duo leidinggeven aan het ministerie, totdat de zogenoemde bonnetjesaffaire een einde maakte aan de politieke aspiraties van beiden.

Een half jaar geleden verscheen Een leven in het openbaar bestuur, de door journalist en speechschrijver Ron Meerhof opgetekende herinneringen van Opstelten. Het lijkt erop dat Teeven dit boek niet heeft gelezen. Hij zegt nog altijd niet te weten wie het initiatief nam voor het aftreden van Opstelten, terwijl het volgens de oud-minister Rutte was die zei: ‘Het is klaar.’

Commissie-Oosting

Teeven hoefde niet ook op te stappen, maar wilde niet onder een andere minister werken. Wat Teeven wel weet: Opsteltens opvolging door Ard van der Steur ‘was al langer de bedoeling, daar kwam ik pas later achter’. Nu is Teeven als parttime buschauffeur ‘baas in eigen bus’ en geeft hij adviezen in het bedrijfsleven. Hij ziet niet om in wrok op zijn leven in de publieke sector, met één uitzondering.

De commissie-Oosting, die onderzoek deed naar de schikking die officier van justitie Teeven trof met crimineel Cees H., krijgt er ongenadig van langs. Teeven heeft altijd geweigerd de details van die zaak prijs te geven, een van de redenen voor de bonnetjesaffaire. Toch velde Oosting een hard oordeel. ‘Karaktermoord’, vindt Teeven.