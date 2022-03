In Forumland is Poetin niet de agressor in Oekraïne

Thierry Baudet spreekt in Hotel Lupo in Vlissingen zijn aanhangers toe. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

In bushokjes in Vlissingen hangt het gezicht van Thierry Baudet. Op hem stemmen kun je hier niet, maar hij komt wel op deze dinsdagavond in de lobby van Hotel Lupo praten over thema’s als immigratie, de euro, de media, het ‘klimaatverhaal’, corona en, natuurlijk, de oorlog in Oekraïne.

‘We hebben op ieder punt gelijk gekregen’, zegt hij telkens. In 2014, tijdens de campagne voor het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne, riep hij het al: de expansiedrift van de EU en de Navo zal geweld van Rusland tot gevolg hebben. ‘Het is zo ongelooflijk dom wat ze doen.’

En nu, zegt Baudet, zitten we in een ‘fucking oorlog met dat corrupte land’. Even later vertelt hij hoe weerzinwekkend en belachelijk journalisten zijn en dat hij nu al weet dat over deze avond in de media ‘hét verhaal zal worden dat ik Oekraïne een corrupt kloteland heb genoemd’.

‘Maar dat is het ook!’, roept een vrouw.

Baudet herhaalt meermaals dat alles in de politiek en media ‘fake’ is, dat we in een ‘clownworld’ leven, dat politici acteurs en belachelijke mensen zijn, dat je niets kunt veranderen in de politiek (‘Er ís helemaal geen democratie, er ís geen debat waar dingen worden besloten’) en dat we allemaal ten onder gaan.

Nooit klonk Baudet zó pessimistisch. Hoop op verandering heeft hij al opgegeven. Waarom je dan toch op zijn partij moet stemmen? De belangrijkste taak die hij nu voor Forum voor Democratie ziet weggelegd: ‘We moeten ze allemaal uitlachen.’ En: ‘We gaan op gemeentelijk niveau de boel exposen.’

Daarnaast gaat FvD proberen ‘eigen scholen’, ‘eigen supply chains’ en ‘misschien een eigen woningcorporatie’ op te richten. Bouwen aan Forumland dus, de parallelle samenleving voor boreale gelijkgestemden.

Nee, over lokale thema’s gaat het niet of nauwelijks bij FvD, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. De lokale kandidaten worden door statenlid Martin Bos even opgenoemd maar krijgen niet het woord. In Zeeland doet FvD in vier gemeenten mee. In heel Nederland in vijftig. Een groot verschil met vier jaar geleden, toen Forum alleen in Amsterdam een lokale lijst had.

Politiek isolement

Ondanks een schier eindeloze reeks aan ophef, schandalen, afsplitsingen (Baudet: ‘Binnen Forum hebben we nooit meer politieke discussies sinds die idioten weg zijn’) en interne strubbelingen is FvD veruit de grootste ledenpartij van Nederland, afgelopen jaar met 13 duizend leden gegroeid tot 59 duizend nu. In Vlissingen komen dinsdag zo’n tweehonderd belangstellenden opdagen.

Op het thema corona werd Forum de afgelopen twee jaar steeds radicaler en raakte het meer en meer in een politiek isolement. Hetzelfde gebeurt nu met de oorlog in Oekraïne. Als enige in Den Haag verkondigt FvD een duidelijk afwijkend standpunt. Baudet wil de invasie van Poetin niet veroordelen, omdat dat volgens hem ‘morele Micky Mouse-taal’ is. Het Westen is evengoed schuldig aan de escalatie, zegt hij.

‘Poetin toont zich steeds duidelijker de leider van conservatief Europa’, twitterde Baudet op 10 februari toen de Russische troepen zich al langs de grens verzamelden. ‘Prachtige vent.’ Bij omroep Ongehoord Nederland noemde hij Poetin op 1 maart, toen de oorlog bijna een week bezig was, ‘het toonbeeld van mildheid’. Op 6 maart zei hij dat het militair optreden van Rusland in Oekraïne ‘extreem mild’ is. Gaat de achterban van FvD mee in die standpunten?

De verwantschap tussen Poetin en Baudet (en andere radicaal-rechtse partijen in Europa) gaat al verder terug. Beiden geloven dat traditionele waarden in de westerse samenleving in verval zijn. Dat zou vooral komen doordat we onthecht zijn van de christelijke wortels. De grote boosdoeners zijn daarbij immigratie, individualisering en doorgeschoten gelijkheidsdenken, zoals emancipatie van minderheden en alles wat ‘woke’ wordt genoemd.

In 2018 ontmoette Baudet Aleksandr Doegin, die wordt omschreven als Poetins ideoloog en adviseur. Doegin noemde Baudet daarna in NRC ‘een van de meest intellectuele denkers die ik ooit heb ontmoet’. Andere pro-Russische bondgenoten van Baudet zijn de Kremlin-propagandist Vladimir Kornilov en de Britse conservatief John Laughland, die vaak te gast is bij Poetin-spreekbuis Russia Today en medewerker is van FvD.

Ook FVD-leider Baudet moet door een detectiepoortje bij Hotel Lupo. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De Tweede Kamer wil een onderzoek doen naar de mogelijke financiering met Russisch geld van politieke partijen. Hard bewijs voor betalingen van Rusland aan FvD is tot dusver nooit gevonden. In Vlissingen zegt Baudet dat hij nog ‘nooit een cent’ heeft gekregen van Poetin en nog nooit in Rusland is geweest. Lachend: ‘Zelfs dat wilde oom Vlad niet voor me betalen.’

De achterban

De uitlatingen van Baudet lijken een directe invloed te hebben op zijn achterban. De verschillen tussen kiezers van FvD en die van andere partijen zijn groot, volgens I&O Research. Vrijwel alle kiezers achten Rusland volledig of in sterke mate verantwoordelijk voor de oorlog. Slechts de helft van de FvD-kiezers is het daarmee eens. Maar liefst 85 procent van hen houdt de EU volledig of in sterke mate verantwoordelijk en 82 procent de Navo.

Die eensgezindheid is ook terug te vinden op recente bijeenkomsten van FvD. Velen gebruiken vergelijkbare woorden als Baudet: we worden een oorlog ingerommeld. Andere talking points van de voorman die telkens terugkomen bij de leden: het is niet zo zwart-wit, Rusland is goed en Oekraïne is slecht, dat is te simpel. In Vlissingen kun je zomaar in een discussie belanden over de vraag óf Rusland wel echt Oekraïne is binnengevallen. ‘Ik weet niet of dat waar is’, zegt een vrouw uit Koudekerke. ‘Ik geloof niets meer van de media.’

Complottheorie

Op de presentatie van Baudets boek Het Coronabedrog (dat deze week op 1 binnenkwam in de Bestseller Top-60), vrijdag aan het Museumplein in Amsterdam, staan Daan Hamhuis en een vriend aan een borreltafel. ‘Er zijn eigenlijk twee casussen’, legt Hamhuis uit. ‘Als je inzoomt en puur kijkt naar het conflict dan is elk weldenkend mens pro-Oekraïne. Omdat Rusland op een wrede manier een land aanvalt.’

De tweede casus is een geopolitieke kwestie, uitgezoomd, zegt hij. ‘De Navo wilde telkens uitbreiden, ondanks verdragen die dat verboden. Er staan militaire posten van de Navo aan de grens. Ik begrijp dat Poetin zich bedreigd voelt en ingrijpt. Maar hoe hij ingrijpt is buitenproportioneel.’

Ziet Hamhuis – net als Baudet – Poetin ook als conservatieve bondgenoot? ‘Nee, dat niet. Maar Rusland is wel minder woke dan Europa.’ De ideologische verschillen zijn verder te groot, zegt hij. ‘FvD is een partij die in de kern voor referenda en democratie is. Dat heb je niet in Rusland.’

Het ligt genuanceerd, zegt ook Nick Kuijt, die op plek 6 van de lijst voor FvD in Alkmaar staat. Hij volgt sinds 2018 de voorspellingen van Q, de verspreider van het gedachtengoed van de extreem-rechtse complottheorie QAnon. ‘In Oekraïne zit een bolwerk van de deep state. De kinderen van Joe Biden, Nancy Pelosi en John Kerry hebben allemaal financiële belangen daar.’ Dat blijkt onjuist, alleen Hunter Biden zat in het bestuur van een Oekraïens energieconcern.

Het tegengeluid: Theo Hiddema

De enige bij Forum die zich tot dusver duidelijk keert tegen het Poetin-standpunt is Theo Hiddema, die voor FvD in de Eerste Kamer zit. ‘Wat verklaart toch die dweepzucht binnen FVD met de sterke man?’, vroeg hij zich af in De Telegraaf. ‘Iets met Freud wellicht, mislukte identificatie met een afwezige vaderfiguur? Knap ook al die historische geopolitieke schrijftafelgeleerdheid die Poetin moet duiden.’

Maar het lot van de nu levende Oekraïner blijft onbenoemd, zegt hij. ‘Dit terwijl duidelijk is dat het volk een democratisch bestuur wil en niet om Russische hulp heeft gevraagd, hulp die dan geboden moet worden door een dwangmatige leugenaar die zijn eigen volk muilkorft en politieke tegenstanders vergiftigt. Met een democratisch ingericht FVD-hart ontkom je toch niet aan de verzuchting: Poetin is een proleet!’

Aan de telefoon zegt Hiddema dat hij privé wel wat bijval kreeg uit Forumhoek na zijn uitlatingen. Maar dat er verder weinig discussie hierover is binnen de partij, zover hij weet. Bij de huidige campagne is hij niet betrokken.

‘Nu zitten we in een fucking oorlog met dat corrupte land.’ Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Meestal als Thierry iets zegt, wordt het een paar jaar later waar’, zegt Christian Faas in Vlissingen. Hij is vrijwilliger voor FvD en heeft een boek van FvD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen en een Forum-sjaal bij zich. ‘Thierry waarschuwde ook al voor wat er mis kon gaan in Oekraïne. En hij is realistisch over Poetin. Je moet hem wel te vriend houden. Als het Westen beter met Poetin in gesprek was gegaan, had dit allemaal niet hoeven gebeuren.’

Terug in Vlissingen

Nadat Baudet drie kwartier heeft staan oreren in Vlissingen, is de eerste vraag die uit het publiek komt van een kapster. ‘Ik kreeg vandaag in de kapsalon de vraag: wat doen we met de Oekraïense asielzoekers? Want er staat op ons affiche: geen azc in de buurt.’

‘We zijn ervoor om geld te geven aan Polen zodat ze daar goede opvang kunnen hebben voor de mensen die vluchten voor oorlogsgeweld’, zegt Baudet. ‘Dat is aan de grens, die mensen zijn zeer verwant met elkaar, historisch en cultureel, die kunnen daar uitstekend worden opgevangen.’