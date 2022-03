In Finland ontluikt plots een ongekende liefde voor de Navo: ‘We zijn allemaal naïef geweest’

Demonstratie in Helsinki op 5 maart. Beeld ANP / AFP

In het ondergrondse winkelcentrum in het centrum van Helsinki is iets vreemds aan de hand: zowat iedere passant heeft een mening over de Navo. Van tieners tot huisvaders en bouwvakkers, wie je ook vraagt in de niet zo drukke ochtendspits heeft nagedacht over de vraag of Finland zich moet aansluiten bij het militaire bondgenootschap.

De reden ligt voor de hand: de Russische invasie in Oekraïne. De oorlog heeft de discussie over de veiligheid van Finland, immers ook een buurland van Rusland, flink opgeschud. Daarmee staat ook de discussie over het Navo-lidmaatschap weer boven aan de politieke agenda. ‘Ik wist het nooit zo goed, had er eigenlijk geen mening over’, zegt de 33-jarige lerares Natalia. ‘Maar nu ik zie dat Oekraïne er militair helemaal alleen voor staat, denk ik: dat wil ik niet voor Finland. Dus ja, we moeten lid worden.’

Veel Finnen volgen dezelfde redenering. Uit een peiling van de publieke omroep YLE bleek twee weken geleden dat voor het eerst meer dan 50 procent van de ondervraagden wil dat Finland zich aansluit bij de Navo. Het Finse instituut voor Internationale Zaken noemt de uitkomst een ‘significante draai’, omdat Navo-peilingen tot voor kort altijd hetzelfde beeld lieten zien: slechts een kleine minderheid was voor toetreding.

De Finnen discussiëren al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw over de Navo-vraag. Daarvoor, tijdens de Koude Oorlog, gold een (gedwongen) afspraak met de Sovjet-Unie dat het land neutraal zou blijven. Na de val van de Sovjet-Unie wendden de Finnen zich alsnog naar het Westen. Het land werd lid van de EU en deed mee aan de euro. Maar het trans-Atlantisch bondgenootschap Navo bleek een stap te ver. ‘De jaren negentig vormden het ideale moment om ons aan te sluiten, maar de Finse regering aarzelde omdat veel Europese landen hun defensie-uitgaven juist terugschroefden. In het geval van een conflict zou een relatief groot beroep gedaan worden op Finland’, aldus Mika Aaltola, directeur van het Finse instituut voor Internationale Betrekkingen.

‘Westen moet Rusland wat gunnen’

Finland, dat in de vorige eeuw twee keer strijd leverde met Rusland, hanteert de dienstplicht en geeft veel geld uit aan zijn strijdkrachten. Een paar weken geleden kocht het land nog 64 Amerikaanse gevechtsvliegtuigen. De sterke eigen defensie maakte dat veel Finnen het lange tijd niet nodig vonden om tot de Navo toe te treden. Maar door de invasie in Oekraïne is het sentiment gedraaid. ‘Ik ben 100 procent voor het Navo-lidmaatschap’, zegt Hendrik Suutrri (25), die op weg is naar het auditkantoor waar hij werkt. ‘De oorlog in Oekraïne bewijst dat we de steun van het Westen nodig hebben. Natuurlijk brengt het risico’s met zich mee, maar samen staan we sterker.’

Metrostation in Helsinki. Beeld ANP / EPA

Het risico, dat is natuurlijk de toorn van Moskou. De Russen willen absoluut niet dat Finland toetreedt tot het bondgenootschap, omdat de Navo dan ineens tot de 1.300 kilometer lange grens met Rusland reikt. Afgelopen weekend dreigde een medewerker van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken nog met ‘militaire en politieke gevolgen’, mochten Zweden en Finland bij de Navo aankloppen.

Er zijn nog altijd genoeg Finnen die dat risico te groot vinden. ‘Rusland zal boos worden. Ze willen een neutrale staat aan hun grens en dat zijn wij nu’, zegt de 16-jarige scholier Logan. ‘Op school hebben we het er ook over, de meesten zijn pro-Navo, maar ik denk zelf dat het niet verstandig is.’

Ook kunstenaar Pentti Otto Koskinen (69), die zijn fiets naast de ondergrondse supermarkt heeft geparkeerd, vindt toetreding gevaarlijk. ‘Ik begrijp Rusland wel, op een bepaalde manier. Weet je dat we in 1962 bijna in een Derde Wereldoorlog belandden, toen de Sovjet-Unie kernraketten wilde plaatsen op Cuba? Reagan beloofde later dat de Navo nooit richting Rusland zou opschuiven, en dat is toch gebeurd. Het is moeilijk te verkroppen voor Rusland dat het Westen nooit ook maar iets toegeeft aan de Russen.’

Maar ook Koskinens mening is door de oorlog in Oekraïne beïnvloed. ‘Ik was altijd mordicus tegen, nu ben ik wat minder stellig geworden. Poetin heeft veel gelogen. We zijn allemaal naïef geweest, Merkel en Macron ook met al hun bezoeken aan het Kremlin. Voor mezelf heb ik nu een stap richting het Navo-lidmaatschap gezet. Als Poetin verdwijnt, doe ik misschien weer een stap terug.’

Wat doet Zweden?

Het is tekenend voor de politieke aardverschuiving die de oorlog veroorzaakt in Noord-Europa. Ook in Zweden, dat al meer dan 200 jaar een neutraliteitsbeleid voert, lijken de voorstanders van Navo-toetreding inmiddels in de meerderheid. Zowel Stockholm als Kopenhagen kondigde aan zijn defensiebudget te verhogen naar de Navo-richtlijn van 2 procent. Daarnaast sturen de noordse landen antitankwapens naar Oekraïne. Voor Zweden is het de eerste keer sinds 1939, toen het Finland militaire hulp bood tijdens de oorlog met de Sovjet-Unie. ‘Wat gisteren ondenkbaar was, blijkt vandaag noodzakelijk’, twitterde de Zweedse oud-premier Carl Bildt.

Denemarken, dat wel Navo-lid is, kondigde aan op 1 juni een referendum te houden over Europese militaire samenwerking. Het land heeft sinds begin jaren negentig een zogeheten opt-out voor het EU-defensiebeleid, waardoor het bijvoorbeeld niet mee hoeft te doen aan oefeningen of de gezamenlijke inkoop van wapens. Maar ook dit voorheen voor de Denen belangrijke principe staat nu op de helling.

De Navo-toetreding lijkt voorlopig een brug te ver, met name voor Zweden. ‘Het aanvragen van het Navo-lidmaatschap zou dit deel van Europa verder destabiliseren en de spanningen doen toenemen’, zei de Zweedse premier Magdalena Andersson vorige week. ‘Ik geloof nog altijd dat het beste voor de veiligheid van Zweden en de regio is dat de regering een langetermijnbeleid voert dat consistent en voorspelbaar is.’

Wraakactie

Finland is minder stellig. Premier Sanna Marin zei dat het ‘begrijpelijk’ was dat burgers willen dat Finland zich aansluit bij de Navo. Een rapport over de voor- en nadelen af ​​van een Navo-aanvraag wordt binnenkort aan het Finse parlement voorgelegd. ‘We gaan erover discussiëren in het parlement, met de president, in de regering en tussen de partijen’, aldus Marin.

Deskundigen zijn het erover eens dat Zweden en Finland, die hun veiligheidsbeleid nauw op elkaar afstemmen, een eventuele toetredingsaanvraag tot de Navo gezamenlijk zouden moeten aankondigen, om een wraakactie van Rusland zo onaantrekkelijk mogelijk te maken.

De vraag is wel of een lidmaatschap veel verandert. Je kunt nu al beargumenteren dat zowel Zweden als Finland allang niet meer neutraal is. In 2014 tekenden beide landen een overeenkomst waarmee Navo-troepen actief mogen zijn op Zweedse en Fins grondgebied, bijvoorbeeld in het geval van een externe dreiging.

Bovendien zijn beide landen EU-lid. Vorige week stuurden Stockholm en Helsinki een gezamenlijke brief aan de andere lidstaten, waarin fijntjes werd herinnerd aan de EU-belofte elkaar te helpen in het geval van een aanval. De Finse president Sauli Niinisto was onlangs op bezoek in het Witte Huis, waar president Joe Biden Finland ‘een sterke defensiepartner’ noemde. Biden vertelde tijdens dat gesprek dat oud-president Barack Obama altijd pleegde te zeggen, dat als we de wereld aan de noordse landen zouden overlaten, het allemaal goed zou komen. Waarop Niinisto antwoordde: ‘Wel, wij beginnen doorgaans geen oorlogen.’

Ook veel Finnen menen dat het ook zonder de formele toetreding tot de Navo al goed zit met de landsverdediging. Voor bouwvakker Sebastian Carlsson (38), die tijdens zijn pauze even een kop koffie haalt, hoeft wat al zo duidelijk is, niet formeel te worden vastgelegd. ‘In de praktijk maken we al deel uit van het bondgenootschap. Finland is bijna-Navo-lid, dat is voldoende.’

In een eerdere versie van dit artikel stond dat men in 1963 vreesde voor een Derde Wereldoorlog toen de Sovjet-Unie kernraketten wilde plaatsen op Cuba. Dit speelde echter in 1962. De fout is gecorrigeerd.