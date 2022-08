In februari streken 110 Oekraïense vluchtelingen neer in Loosdrecht. Hoe verloopt dat nu?

In het dorp Loosdrecht zorgde de Russische invasie in Oekraïne voor ongekende saamhorigheid. Ruim honderd vluchtelingen vonden er onderdak. De Volkskrant volgde de afgelopen maanden de dorpelingen en hun gastgezinnen om te zien hoe het hen verging.

Als je inwoners van Loosdrecht oproept kleding te doneren, zijn het geen Zeemannetjes die je binnenkrijgt. Een blauw windjack van Björn Borg, een keurig colbert van Claudia Sträter, een beige trui van Geisha met het kaartje er nog aan: 99 euro.

Vrijwilliger Saskia Vreeman laat haar handen over een rode blazer glijden. ‘Goh, ook een leuk jasje.’ Nee, corrigeert ze zichzelf, zo moet ze helemaal niet kijken, het is natuurlijk allemaal voor de Oekraïners.

Het is begin april en onlangs opende het dorp de Shop voor Nop, een weggeefwinkeltje in een voormalig jeugdhonk, waar Oekraïense vluchtelingen twee keer per week gratis hun garderobe mogen aanvullen met de giften van Loosdrechters.

Een tengere dorpsbewoonster die net twee volle Jumbotassen kleding heeft gebracht, vraagt aan Vreeman of er nog vraag is naar specifieke artikelen. ‘Grotere maten, XXL’, leest Vreeman voor van een handgeschreven briefje van haar collega. ‘Beha’s komen we nog tekort, ondergoed, en spiegeltjes.’

Vreeman staat hier nu op een maandagochtend jurken aan knaapjes te hangen omdat ze het gevoel heeft dat ze ‘iets concreets’ wil doen. ‘Wat me raakt’, zegt ze, ‘is dat dit mensen zijn uit een welvarend land, net als wij, die van de een op de andere dag alles kwijt zijn.’ Even later, als ze twee vluchtelingen nakijkt die met plastic tasjes vol tweedehands kleding het pand verlaten, verzucht ze: ‘Je zult toch maar zo moeten leven.’

Heel bijzonder

Loosdrechter Rolf Engels komt binnen met Katarina en Natalia, twee vrouwen van middelbare leeftijd die sinds kort bij hem thuis onderdak hebben gevonden. Ze kunnen wel wat extra broeken gebruiken.

Vragend kijkt Natalia naar Vreeman. Dan pakt ze haar telefoon met vertaalapp erbij. ‘Zijn er ook broeken in grote maten?’, vertaalt de computerstem haar woorden uit het Oekraïens. ‘Big, big’, gebaart Natalia ter verduidelijking. Vreeman begint enthousiast te grasduinen in een stapel en houdt haar de opties voor.

Rolf Engels kijkt eens om zich heen. ‘Kunnen we het niet wat gezelliger maken hiero?’ Hij heeft thuis nog Oekraïense vlaggetjes. ‘Ik ga ze halen, de dames zijn toch nog wel even bezig.’ Een kwartiertje later staat hij in de regen de gevel te versieren met geel-blauw plastic.

Daar staat ineens ook de tengere dorpsbewoonster weer in het winkeltje. Uit haar tas glijden acht nieuwe beugelbeha’s, onderbroeken en twee spiegels. ‘Ik ben maar gewoon even langs de Hema gegaan, dan heb je alles.’ Vrijwilliger Vreeman kijkt er verbluft naar. ‘Wauw, dit vind ik echt heel bijzonder.’

Rolf Engels met vluchtelingen Katarina en Natalia (met bril) die hij thuis opvangt. Beeld Ivo van der Bent

Ongekende saamhorigheid

Witte zeilboten scheren over de glimmende Loosdrechtse plas. Op de lage hangbanken van de Marina Lounge van het Fletcher Hotel knijpen gasten hun ogen samen tegen de zon, nippend van een speciaalbiertje of koel water met bubbels. Dit is Nederland ontdaan van zijn rafelrandjes. Veel verder kan een collectieve gemoedstoestand niet verwijderd zijn van een oorlog. Toch kan het zomaar zijn dat de taco krab die je hier bestelt, is bereid door een kok op de vlucht voor Russische bombardementen.

Loosdrecht bestaat uit een oud deel – een lintdorp dat zich uitstrekt over de dijk tussen de plassen – en de nieuwe dorpskern. Gelegen tussen Amsterdam en Utrecht werkt het plaatsje als een magneet op welvarende stedelingen die zoeken naar rust, ruimte en water. Maar de ongeveer negenduizend inwoners kregen dit voorjaar ook gezelschap van pakweg 110 Oekraïners.

Hun komst maakte in maart een ongekende saamhorigheid los in Loosdrecht. De fietsenmaker wierp zich op als ‘fietsencoördinator’, die alle gedoneerde fietsen voor de vluchtelingen een beurt gaf en verspreidde, de hockeyvereniging knapte met de leden de beheerderswoning op zodat er vluchtelingen konden wonen, tientallen dorpsbewoners hielpen mee om buurthuis Het Drieluik om te bouwen tot huisvesting voor acht Oekraïense families. De hulpbereidheid was zo groot dat het volgens de dorpscoördinator van de gemeente soms te veel werd. ‘We willen allemaal iets doen. Maar je moet de mensen ook niet verstikken met alle goedbedoelde hulp.’

De Volkskrant volgde afgelopen maanden hoe het de nieuwe dorpelingen en hun gastgezinnen verging. Is de golf van dorpse saamhorigheid iets tijdelijks? En hoe kijken de ontvangers van deze hulp eigenlijk aan tegen alle goede bedoelingen?

Wietske van Ierssel nam twee Oekraïense vrouwen in huis. ‘We hebben geluk gehad hoor, met die van ons.’ Beeld Ivo van der Bent

‘We hebben geluk gehad hoor, met die van ons’, vertelt Wietske van Ierssel aan de grote houten eettafel in haar met riet gedekte woonboerderij aan de Oude Loosdrechtsedijk. Haar Oekraïense gasten Anna Zalevska (21) en Rada (18) spreken een paar woorden Engels, ze zijn rustig en lief, en ze wilden zelf graag zo snel mogelijk aan het werk. ‘Dus overdag komen we elkaar eigenlijk amper tegen.’

Van Ierssel snapt dat andere gastgezinnen het misschien minder goed troffen. Ze heeft zelfs al gehoord van een familie die dacht Oekraïners in huis te halen, maar later ontdekte dat het Polen waren.

Ze wilde zo graag iets doen dit voorjaar, dat ze bijna zelf hun grote Volvo had gepakt om naar het oosten te rijden. Het was haar man die zei dat ze beter eerst hun oude hockeyvriend uit Amsterdam nog eens kon bellen. Die was al een paar keer op en neer gereden om vluchtelingen op te halen uit Polen.

Zo werd de link gelegd met Anna en Rada, die nu slapen op de eerste etage van de woonboerderij, ieder in een eigen kamer en met een badkamer voor hun twee. Het hele gezin van Van Ierssel met drie zoontjes is tijdelijk naar de begane grond verkast.

Dat is dus even inschikken, maar ze heeft het er graag voor over. ‘Ik wil hiermee aan mijn kinderen iets meegeven, laten zien dat je ook iets voor anderen kunt doen. Natuurlijk merken zij nu soms dat hun ouders even wat minder tijd voor ze hebben, maar je ziet dan als kind ook waarom dat zo is.’

Dat ze er zo druk mee is, komt doordat Van Ierssel zich heeft opgeworpen als een soort manager van de hulp aan vluchtelingen in het dorp. In het dagelijks leven traint ze ondernemers in het zakelijk gebruik van sociale media. ‘Ik ben er goed in om snel de juiste mensen bij elkaar te brengen’, zegt ze zelf. Dus spoorde ze de gemeente aan een locatie te bedenken voor de ‘shop van nop’ en regelde ze de vrijwilligers. Ze organiseerde een crowdfunding, begon een Facebook-groep en maakte een gids vol praktische tips voor gastgezinnen. ‘Voor ons als gezin is dit het mooiste en beste wat ons is overkomen’, schrijft ze in de inleiding van dat handboek.

Dan denkt ze bijvoorbeeld aan de gesprekjes die ze haar oudste van 10 hoort voeren met Anna en Rada, eerst nog verlegen, later in steeds enthousiaster Engels. Of aan hoe haar man onlangs op een beurs een belangrijke ondernemer tegenkwam die ook Oekraïners in huis heeft. ‘Dan heb je een goede binnenkomer bij zo’n zakelijk contact.’ Mooi meegenomen, denkt Van Ierssel dan.

Net een vakantiebrochure

Als ze even willen ontsnappen aan het oorlogsnieuws, wandelen Anna en Rada over de dijk met El Chapo, Anna’s dwergkeeshond. Ze passeren de rietgedekte boerderijen, watervilla’s en jachthaven van Loosdrecht en verbazen zich over de kalmte van dit dorp. ‘Zo’n omgeving met van die grote landhuizen, dat heb je niet waar ik vandaan kom’, zegt Rada.

In vergelijking met haar bruisende thuisstad Charkiv is het hier voor een 18-jarige misschien best wel saai, maar Rada vindt dat deze lente alleen maar een voordeel. ‘Er is hier geen enkel geluid waar we van schrikken. Het is echt een goede plek om tot rust te komen.’

De twee jonge vrouwen zouden met hun donkere, steile haar voor zusjes kunnen doorgaan. In werkelijkheid leerden ze elkaar pas onlangs kennen in een sporthal vol noodbedden in Polen. Ze waren allebei nog nooit in het buitenland geweest.

Het voelt soms een beetje surrealistisch dat zij nu in deze andere wereld lopen, die wel uit een vakantiebrochure lijkt te komen, terwijl ze via hun smartphone volgen hoe achtergebleven familie en vrienden om de haverklap de schuilkelders in worden gedirigeerd. Anna, die opgroeide in Centraal-Oekraïne, kreeg onlangs gruwelijke beelden door van haar verwoeste geboortedorp, waar lichamen van oude buren levenloos op straat lagen.

‘Ik loop hier steeds maar rond met de vraag: waarom zij wel, en ik niet?’, zegt Anna. ‘Tegelijkertijd probeer ik mijn gevoelens te onderdrukken, want ik wil al die negatieve gedachten niet overbrengen op de Nederlanders. Dat verdienen ze niet. Ze doen alles om ons te helpen en ze proberen ons op te vrolijken. We zijn niet hier om de mensen somber te maken.’

Wietske van Ierssel: ‘Voor ons als gezin is dit het mooiste en beste wat ons is overkomen.’ Beeld Ivo van der Bent

‘Graag een heel groot applaus voor Natalia en Katarina, die enorm hard hebben gewerkt in de keuken!’, schettert de stem van Rolf Engels in onvervalst Amsterdams door de schuur. De Oekraïense gasten op hun klapstoeltjes kijken wat gelaten. Het duurt even voordat de dorpstolk – een Oekraïense die al langer in Nederland woont – zijn woorden heeft vertaald.

Maar dan komen Natalia en Katarina binnen met schalen vol gehaktballetjes en vareniki, een soort Oekraïense dumplings, en klinkt er toch geklap.

Engels runt in de hoofdstad een verfwinkel die ooit de krant haalde met de introductie van een Amsterdamse kleurencollectie in tinten als grachtengroen en hoerenrood. Zoals wel meer succesvolle ondernemers kwam hij in Loosdrecht terecht om ruimer te wonen. Zijn twee Oekraïense logees hebben een eigen opgang in het voorhuis van zijn monumentale boerderij met traditionele raamluiken.

In de houten schuur op het erf – ‘voor verjaardagspartijtjes’ – wordt duidelijk met welk doel Engels al die Oekraïense vlaggetjes in huis had gehaald. De ruimte is versierd, er is taart voor de kinderen, de houtkachel brandt en de drankjes liggen koud. ‘Gezellig’, stelt Engels tevreden vast.

Hij organiseerde dit samenzijn zodat de Oekraïners in Loosdrecht en hun gastgezinnen onderling kunnen kennismaken en ervaringen uitwisselen. Er zijn rond de 25 gasten gekomen.

Terwijl binnen de eerste gesprekjes aarzelend op gang komen, buigt buiten een 6-jarig Oekraïens jongetje zich over de vijver. Met zijn handje peilt hij de watertemperatuur. ‘Ga lekker zwemmen’, grapt Rolf Engels, zijn armen maaiend in een schoolslag. De oma van het jochie glimlacht voorzichtig. Daar doet hij het voor, zal Engels even later zeggen. ‘Die vrouw kwam helemaal gespannen binnen. De mensen moeten toch even hun gedachten kunnen verzetten.’

Werk en warmte

‘Amsterdam is altijd een stad geweest waar de vreemdeling welkom was’, zegt Rolf Engels. ‘Ken je Nadja Filtzer?’ Op zijn telefoon zoekt hij naar het nummer van de Amsterdamse chansonnière dat voor hem mede de inspiratiebron was om Natalia en Katarina in huis te nemen. Mijn gouden stad, een levenslied begeleid op accordeon: ‘De vreemdeling van verre/ Weggejaagd en op de vlucht/ Vond hier werk en warmte/ Veiligheid en frisse lucht’.

Engels staart naar de vijver in zijn tuin. Er drijven imitatie-eenden in. Zijn ogen worden vochtig. ‘Schitterend, toch?’, zegt hij, als het lied is afgelopen.

Toen er rond 2015 veel Syriërs naar Nederland kwamen, speelde Engels ook met de gedachte om hulp te bieden, vertelt hij. ‘Maar mijn omgeving was daar toen geen voorstander van.’ Hij weet eigenlijk niet zo goed waarom niet. ‘Misschien omdat het toen meer mannen waren? Misschien omdat ze een ander geloof aanhangen?’

Zelf heeft hij daar geen moeite mee. ‘Ik heb veel gelezen over de islam. In de kern is dat een heel mooi, vredelievend geloof.’ Misschien zie je het anders als je ergens woont waar je de mensen niet tegenkomt, denkt Engels. ‘Ik zit natuurlijk met mijn zaken in Amsterdam. Voor mij zijn moslims geen buitenaardse wezens.’

Een tijdje terug nog vroeg een Marokkaanse werknemer – ‘een heel goeie, daar wil je er wel tien van’ – of hij ruimte kon krijgen om te bidden. Dat regelt Engels dan meteen. ‘Zo’n jongen vindt dat dan heel bijzonder. Terwijl ik denk: dat zou toch normaal moeten zijn?’

Aan het werk

De krapte op de arbeidsmarkt in de praktijk: op de Loosdrechtse banenmarkt voor vluchtelingen zijn meer wanhopige werkgevers dan werkzoekende Oekraïners. Wietske van Ierssel heeft met succes haar hele netwerk afgebeld om ondernemers warm te maken voor het in dienst nemen van een vluchteling. De gemeente hoefde enkel de locatie te regelen. Niet om onaardig te zijn, zegt Van Ierssel, maar je moet niet op ambtenaren gaan zitten wachten om zoiets te organiseren. ‘Dat duurt allemaal veel te lang. De mensen willen graag aan het werk en bedrijven hier in de omgeving zitten te springen om personeel.’

Haar eigen gasten, Anna en Rada, zijn er deze donderdagochtend trouwens niet: die zijn al aan het werk als kok en kamermeisje in het Fletcher Hotel aan de Loosdrechtse Plassen.

Onder het systeemplafond van het gemeentehuis worden vooral de jonge vluchtelingen die een woordje Engels lijken te spreken, allerhartelijkst besprongen. Twee jonge recruiters van een horeca-uitzendbedrijf beginnen bijna te likkebaarden als een vrijwilligster binnenstapt die vertelt dat in de grote Hilversumse opvanglocatie verderop honderden vluchtelingen wonen, van wie velen willen werken. Maar hoe moet dat met vervoer, vraagt de vrijwilligster zich af. Niks om je zorgen over te maken, aldus een van de recruiters. ‘Reken maar dat een werkgever maar wat graag een busje betaalt om ze op te halen. Ze zitten allemaal te springen om mensen.’

De Oekraïense Tetiana wordt aan de praat gehouden door een recruiter van Eurosort, een bedrijf dat sorteermachines maakt voor postpakketten en in de coronaperiode enorm is gegroeid. Ze hebben bij Eurosort zoveel ‘handjes’ nodig dat ze eigenlijk niet meer aan traditionele sollicitatieprocedures doen. ‘We vragen geen brieven meer of cv’s’, zegt de recruiter. ‘Liever nodigen we mensen uit om bij ons te komen kijken wat er zoal te doen is. De werkzoekende kan dan zelf aangeven waar de interesse ligt.’ Tetiana stemt in met een afspraak.

Relatief gezien was de banenmarkt een succes, vertelt Van Ierssel een maand later. ‘Vijftig procent van de deelnemers heeft er werk aan overgehouden.’ Klein detail: er waren maar twaalf deelnemers. Dat, geeft Van Ierssel toe, ‘is nog een verbeterpuntje’.

Moeder Katya en vader Yaroslav Alyeksyeyenko met dochter Arina (4). Beeld Ivo van der Bent

De schoolbus komt zo, maar Arina Alyeksyeyenko (4) heeft vandaag geen zin. ‘Ze moet nog heel erg wennen’, zegt haar moeder Katya. Sinds een paar weken bezoeken Arina en haar broer Yaroslav (8) de internationale school in Bussum, 12 kilometer verderop.

Het is een zonnige zomerochtend aan de Vuntus, de kalmste plas van Loosdrecht. De hoge ramen van het huis waar de familie Alyeksyeyenko tijdelijk verblijft, geven uitzicht op het rimpelloze water. Maar daar is vanochtend geen oog voor. Terwijl vader Yaroslav de rugzak voor zijn zoontje inpakt, warmt moeder Katya noedels op voor het ontbijt en stopt ze kant-en-klare pannenkoeken in de magnetron. ‘Deze lijken wel een beetje op onze blini.’

De ouders besluiten Arina vandaag toch maar thuis te houden. Het meisje voelt zich soms niet lekker en plast de laatste tijd ook ineens weer in haar broek. Katya denkt dat dat komt door alle grote veranderingen.

Eerst wennen, dan school

‘We willen haar niet te veel pushen met school’, zegt ze. Er zijn weliswaar ook een paar Oekraïense docenten, maar niet voor de kleuterklas. Dat begrijpt Katya niet zo goed. ‘Je zou denken dat het juist voor de jongste kinderen het belangrijkst is dat ze een leerkracht hebben die ze kunnen verstaan.’

De situatie van het gezin Alyeksyeyenko illustreert waarom lang niet alle Oekraïense vluchtelingen meteen werk zoeken. ‘Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen eerst een beetje gewend zijn aan alles’, zegt vader Yaroslav. Op een dag als vandaag is hij er liever voor zijn dochter.

En dan is dit nog een gezin met twee ouders, terwijl de meeste kinderen alleen met hun moeder in Nederland zijn. Mannen mogen Oekraïne in principe niet verlaten, maar Yaroslav slaagde er toch in de grens over te steken – de details daarvan heeft hij liever niet in de krant. Ze vluchtten als compleet gezin vanwege de gezondheidsproblemen van Katya, maar ook omdat ze geen toekomst zien voor hun kinderen in Oekraïne. ‘Zelfs als de Russen vandaag stoppen met bombarderen, zijn er allerlei groepen in Oekraïne die nu beschikken over wapens’, zegt Yaroslav, een zeeman die niet erg patriottisch lijkt aangelegd. ‘Dit wordt nog een jarenlange strijd. Wij kennen onze landgenoten.’

Over het vinden van een baan maakt Yaroslav zich niet druk. Hij spreekt goed Engels en heeft ervaring op de grote vaart. ‘Als ik mijn baas bel, kan ik zo weer opstappen in Rotterdam of Antwerpen. Maar ik wil in deze situatie niet een half jaar van huis. Als we iets meer zijn gesetteld, ga ik wel op zoek.’

Ondernemer Jan Bart Fanoy toont zijn e-foil, een eleketrisch aangedreven surfboard. In de achtergrond de Oekraïense Arina (4). Beeld Ivo van der Bent

Achter het huis zoeft de gastheer van de familie Alyeksyeyenko over het water op een e-foil, een elektrisch aangedreven surfplank. Deze opkomende watersport is de nieuwste business van ondernemer Jan Bart Fanoy, die zijn geld verder onder meer verdient met de handel in drinkwaterfilters.

Hij is samen met zijn buurman een bedrijfje begonnen dat lessen e-foiling geeft. Ze zouden vluchteling Yaroslav best willen inhuren, bijvoorbeeld om cursisten uitleg te geven over de werking van het board. Maar tot nog toe hebben de Oekraïners weinig interesse getoond in het water, zegt Fanoy als hij weer op de kant staat. ‘Ze vinden het te koud, geloof ik.’

Het Oekraïense gezin verblijft op de begane grond van zijn huis, voorheen in gebruik als sport- en wellnessruimte. Er staan turnattributen en een glimmende witte capsule waarin je kunt drijven op zout water.

Het is een ruimte die Fanoy prima nog een tijdje kan missen, zegt hij. ‘Het kan natuurlijk niet eeuwig duren, maar er is ook absoluut geen haast.’ Sowieso wil hij geen enkele druk uitoefenen op het gezin. ‘Ze moeten hun eigen keuzes maken.’ Het feit dat het distributiecentrum van zijn bedrijf ook snakt naar personeel, noemt hij daarom niet eens. ‘Je bent toch bang dat mensen zich dan verplicht voelen tot iets.’

Op de tenen lopen

Als ze ’s avonds laat thuiskomt van haar werk in het Fletcher Hotel, sluipt Anna zachtjes de trap op naar de eerste etage van de woonboerderij. ‘Thuis zou ik misschien de wasmachine nog even aanzetten of na het douchen mijn haar föhnen, maar dat doe ik hier niet.’

Anna en Rada zijn zo benauwd om overlast te veroorzaken voor hun gastgezin, dat ze op hun tenen lopen. Soms letterlijk.

‘Ze hebben gezegd: je mag zo lang blijven als je wil’, zegt Rada. ‘Maar we voelen ons ongemakkelijk. Want zij hadden natuurlijk ook niet verwacht dat het maanden zou gaan duren.’

Rada worstelt ook met schuldgevoel. ‘Ik zie online dat mijn vrienden in Charkiv proberen de stad te herstellen, straten schoon te maken. Wist je dat mensen weer bloemen planten? Dan denk ik: ik moet ook helpen. Het is mijn land. Iedereen is heel lief hier, maar ik ben hier niet thuis.’

Ze hebben allebei het idee dat ze het niet kunnen maken nog veel langer in het gastgezin te blijven. Anna waant zich weer een kind, nu ze zo afhankelijk is van anderen. Ze wil van dat gevoel af. De kleding die ze eerder gratis meenam uit de ‘shop voor nop’, ligt daarom klaar op een stapeltje om terug te brengen. ‘Ik werk, ik kan nu mijn eigen kleding betalen. Misschien is er iemand anders die het meer nodig heeft.’

Moeder Katya en vader Yaroslav Alyeksyeyenko met dochter Arina (4) en zoontje Yaroslav (8) bij hun gastgezin thuis. Beeld Ivo van der Bent

Op het briefje in de ‘shop voor nop’ staan de specifieke items die nog worden gezocht, zoals een paar sneakers in maat 33 of een regenjas voor een jongen in maat 116. Het dilemma: wie gaat dit keer de hulpvraag delen op Facebook? De vrijwilligers voelen zich bijna bezwaard om hun volgers alweer om kledingstukken te vragen. Een verzoek tot het inbrengen van bikini’s en kinderzwemkleding leverde deze zomer welgeteld nul reacties op. Terwijl zo’n zelfde oproep drie maanden eerder ‘zeker weten’ tot zakken vol spullen had geleid.

‘Je leest in de media ook steeds minder over Oekraïne’, zegt Wietske van Ierssel. ‘Maar als ik zie wat die meiden van ons op Instagram delen, dan is het daar nog net zo verschrikkelijk als in maart.’

Het lijkt wel alsof de mensen een beetje oorlogsmoe zijn. ‘Dat is onze luxepositie’, zegt Van Ierssel tegen de twee vrijwilligers in het winkeltje. ‘Wij kunnen ons ervoor afsluiten. Zij niet.’

Rada, Natalia, Katarina en Tetiana willen om privacyredenen niet met hun achternaam in de krant.