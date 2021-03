In februari flink meer baby’s geboren ten opzichte van vorig jaar, maar is het een echte geboortegolf?

Simon de Graaf werd in februari vader. ‘Het ging, heel plat gezegd, wat makkelijker.’ Beeld Emmy de Graaf

Terwijl Nederland in crisis verkeerde, verwelkomde het vorige maand zeker 13.500 nieuwe bewoners. Hiermee ligt het aantal geboorten volgens het statistiekbureau hoger dan verwacht, een trend die zich doorzet in maart. Het lijkt de cijfermatige onderbouwing bij de aanname die al maanden wordt gedaan, die over stellen die zo verveeld zouden zijn door het sluiten van kroegen, clubs, grenzen en werkplekken dat ze hun tijd maar doden onder de lakens.

Toch staat voor CBS-socioloog Tanja Traag nog niet vast dat er als gevolg van de coronagolven nu ook een geboortegolf op gang komt. ‘Die veronderstelling komt voort uit verhalen over babybooms als gevolg van een stroomstoring in New York of het Limburgse carnaval, maar dat zijn echt fabeltjes. Bovendien is het anticonceptiegebruik in Nederland zo hoog dat er geen zwangerschappen uit voort hoeven komen als we al meer in bed kruipen. Het moet echt een bewuste keuze zijn.’

Thuiswerken

Wel kan het zo zijn, volgens Traag, dat de crisis als een uitgelezen moment voelt om aan kinderen te beginnen. ‘Het ziet er bijvoorbeeld naar uit dat we voorlopig meer blijven thuiswerken en dat maakt het makkelijker werk en zorg te combineren.’ Een heel andere verklaring dan zo’n ‘corona-effect’ is het ‘inhaaleffect’ waar demografen al enige tijd op wachten. ‘De afgelopen jaren was er een groeiende groep vrouwen die de kinderwens uitstelde. Het kan zijn dat zij net de leeftijd hebben bereikt waarop ze niet meer kunnen wachten.’

Volgens demograaf Aart Liefbroer van het demografisch instituut Nidi is het frappant dat de coronacrisis niet heeft geleid tot een dálend geboortecijfer. ‘Vanwege covid is er meer onzekerheid en dat leidt er in principe toe dat mensen beslissingen met verregaande gevolgen uitstellen. Een kind nemen is zo’n beslissing.’ Dat is wel terug te zien in andere landen op het Europese continent. In onder meer Spanje, Italië en Frankrijk zette de dalende geboortetrend versneld door.

‘Blijkbaar hebben Nederlandse stellen tot mei niet het gevoel gehad dat die crisis zo heftig is dat ze met oog daarop beslissingen moesten nemen.’ Misschien komt het doordat Zuid-Europese landen zwaarder getroffen zijn door het virus, denkt Liefbroer. ‘En mogelijk ook omdat er in Nederland een enorm pakket aan maatregelen is om de economie overeind te houden. Formeel was sprake van een enorme recessie, maar de economische gevolgen waren voor veel Nederlanders beperkt.’

Het is natuurlijk de vraag of de stijgende trend in het aantal geboortes doorzet of dat de boom gewoon een kleine ‘bobbel’ in de grafieken zal blijken. Bijvoorbeeld als Nederland in een langdurig voelbare recessie belandt. Of als stellen door dat vele thuiszitten op elkaar uitgekeken raken. Het CBS noteerde in de tweede helft van afgelopen jaar namelijk ook nog een andere toename: die van echtscheidingen. ‘Maar dat komt hoogstwaarschijnlijk omdat de rechtbanken aan het begin van het jaar dicht waren’, aldus Traag.

Simon de Graaf (32) werd op 9 februari vader

‘Het is voor ons meer ondanks dan dankzij de coronacrisis dat het is gelukt. We zouden afgelopen voorjaar eigenlijk een ziekenhuistraject ingaan omdat het via de natuurlijk weg niet lukte. Maar dat werd uitgesteld omdat het geen acute zorg was. Een gigantische tegenvaller, want het verlangen was heel groot.

‘Maar door de lockdown werkte ik thuis, hadden we meer vrije tijd, meer tijd voor elkaar en minder stress. Het ging, heel plat gezegd, wat makkelijker. En toen raakte mijn vriendin spontaan zwanger. Het voelt als wonder.

‘Ons leven gaat nu in vol tempo door. De kraamvisite hebben we moeten inperken, dat is niet alleen maar vervelend. We hoeven niet uren met mensen op de bank te zitten, we kunnen nu facetimen en na vijf minuten zeggen dat we moeten ophangen omdat de baby huilt. En doordat alles dicht is heb ik ook geen fomo (fear of missing out, red.) van alle feestjes en festivals.’

Samuel Norbury: ‘Toen de reis naar Japan niet doorging, dachten we: let’s go for it.’ Beeld Samuel Norbury

Samuel Norbury (26) werd op 2 februari vader

‘We dachten er al een jaar of twee over om aan kinderen te beginnen. We hadden al een hond en een kat en houden allebei enorm van kinderen, dus dat was de volgende logische stap. Voordat we die wilden nemen, wilden we een groter huis en op reis. Toevallig hadden we net voor de coronacrisis een nieuw huis gekocht. In mei zouden we naar Japan, dus toen dat niet doorging, dachten we: let’s go for it.

‘De beslissing om kinderen te nemen is door corona dus iets versneld. Mijn partner en ik hebben allebei het geluk dat we in een veld werken dat niet of juist op een goede manier is beïnvloed is door de crisis: de gezondheidszorg en it. Dus we hebben zonder zorgen thuis kunnen werken. Mijn partner heeft zelfs tijdens haar zwangerschap een nieuwe baan gevonden. Dat heeft dus geen invloed gehad op onze beslissing.’