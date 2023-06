In Europa zet de opmars van de auto onverminderd door: inmiddels ruim 1 auto per 2 inwoners

Nieuwe auto's bij een dealer in Warschau. Polen heeft per inwoner de meeste auto's van de hele EU. Beeld NurPhoto via Getty Images

De opmars van de auto zet in Europa onverminderd door. De coronapandemie noch het verlangen naar meer duurzaamheid schrikt autokopers af. Ook in 2021 steeg het autobezit in de Europese Unie ten opzichte van het jaar ervoor. Per duizend inwoners waren er 567 auto’s in de EU, dat is ruim één auto per twee inwoners. Tien jaar eerder waren er nog 486 auto’s per duizend inwoners, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Europees Statistiekbureau Eurostat zien.

Ook in Nederland stijgt het aantal auto’s al lange tijd harder dan de bevolking, laten CBS-cijfers zien. Maar de toename gaat minder hard dan in de Europese Unie. In 2022 waren er in Nederland 508 auto’s per duizend inwoners, dat is ver onder het EU-gemiddelde. In Nederland bezitten met name 50-plussers relatief veel auto’s.

Vooral in Roemenië, Polen en Estland stijgt het autobezit snel. In die landen verdubbelde of verdriedubbelde het autobezit per inwoner tussen 2001 en 2021.

Polen bezitten verhoudingsgewijs ook de meeste auto’s; duizend inwoners hebben samen 687 voertuigen in bezit. Ook inwoners van Luxemburg (682 auto’s per duizend inwoners) en Italië (670 auto’s) kruipen graag achter het stuur.

Uitgesplitst naar Europese regio’s staat Flevoland hoog in het rijtje met 835 auto’s per inwoner. Dat zou betekenen dat vier op de vijf Flevolanders een auto heeft. In werkelijkheid ligt dat aantal lager: de aanwezigheid van veel leasekantoren vertekent het beeld in de provincie. Op het zuidelijke deel van het Griekse vasteland, de Peloponnesos, is het autobezit relatief het laagst: 201 auto’s per duizend inwoners.