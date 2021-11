‘In Engeland merk je over het algemeen niks meer van corona’

De Britse regering zegt bewust dat mensen moeten leren leven met corona. Dat resoneert onder de bevolking. Beeld AP

Ha Patrick, je was donderdagavond bij de voetbalwedstrijd Tottenham Hotspur-Vitesse. Moest je je coronapas laten zien bij de ingang?

‘Nee, er werd niets gecontroleerd. Bij de receptie moest je een mondkapje dragen, maar in de kantine weer niet. Dat is geen maatregel van de overheid, maar een huisregel van de club. Iedereen mag zijn eigen regels maken, dat is soms redelijk onvoorspelbaar. Bij Chelsea moest ik laatst wel mijn pas laten zien.

‘Maar over het algemeen merk je niks van corona hier. In de ondergrondse moet je eigenlijk een mondkapje dragen, maar dat gebeurt nauwelijks. Laatst pakte ik de metro, toen ik terugkwam van de klimaatconferentie in Glasgow. Ik schat dat op de Northern Line één op de drie reizigers een mondkapje droeg, op de Jubilee Line misschien één op de tien. Dat is wel een groot verschil met Schotland, waar je veel mondkapjes ziet. Schotland is veel strenger, net als Wales.’

Zijn de besmettingen daar ook lager?

‘Ja, maar je kunt het niet helemaal vergelijken, want Schotland en Wales zijn veel dunner bevolkt dan Engeland.’

Waarom is de sfeer in Engeland schijnbaar zorgeloos?

‘Het aantal besmettingen is aan het dalen. Dat komt waarschijnlijk door de herfstvakantie. Veel infecties komen van kinderen die op school besmet raken. Maar corona is hier uit het nieuws, het is misschien het tiende onderwerp. Het gaat nu allemaal over het klimaat, met de COP26 in Glasgow. De regering zegt bewust ook niets over corona. In de zomer werd gezegd: we moeten met corona leren leven. We beschouwen het als een griep. Dat resoneert onder de bevolking.’

Protesteren medici daar niet tegen?

‘Er is wel een lid van het Britse OMT opgestapt. Die vond het beleid veel te laks. Maar daar blijft het bij. Je hoort ook niks over een tekort aan ic-bedden. Het is wel druk in de ziekenhuizen, mede door de uitgestelde zorg. En er wordt verwacht dat het deze winter heel druk zal worden door corona en de gewone griep.’

Volgens cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is het aantal ic-bedden in Engeland wel hoger dan in Nederland: 10,5 per 100 duizend inwoners tegen 6,7. Maar de National Health Service heeft geen geweldige reputatie. Zijn de Britten niet bang dat de zorg zal bezwijken?

‘Nee, dat verbaast me ook wel een beetje. Er is ook een redelijk tekort aan verpleegkundigen. Misschien speelt mee dat het elke winter crisis is in de Britse ziekenhuizen. Vier jaar geleden lagen de patiënten ook massaal op stretchers in de gangen door een griepepidemie.’

Wordt er niet met een scheef oog naar de ongevaccineerden gekeken?

‘Nee, in Nederland heb je daar een tamelijk giftige discussie over, in Engeland zijn daar niet zo veel zorgen over. De vaccinatiegraad is ook tamelijk hoog. Negen miljoen mensen hebben al een derde prik gekregen. Ik kreeg gisteren ook een uitnodiging daarvoor.’

Denk je dat Engeland deze houding kan volhouden?

‘Ik ben daar wel benieuwd naar. Voorlopig is Boris Johnson nog even druk met de klimaattop in Glasgow.’