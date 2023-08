In Engeland is nog geen massale WK-gekte losgebarsten, maar ‘Sarina Wiegman is zo ongeveer goddelijk’

Lauren Hemp (links) scoort tegen Australië in de halve finale het WK. Beeld AFP

Engeland staat in de finale van het WK voetbal. Wat doet dat met het land?

‘Vooralsnog valt het mee. Ik kan niet zeggen dat er in Engeland een massale gekte is losgebarsten. De supermarkten liggen bijvoorbeeld niet vol met parafernalia. Als het WK in Engeland zelf zou worden gehouden, was het misschien anders geweest. Nu spelen ze aan de andere kant van de wereld.

‘In de media is wel veel aandacht voor het WK. Op televisie zijn rondom iedere wedstrijd lange voor- en nabeschouwingen. En op de ochtend voor de halve finale tegen Australië had de krant The Sun de hele voorpagina leeggeruimd om de Engelsen toe te juichen. ‘Let’s waltz past the Matildas’, kopte de krant, verwijzend naar de bijnaam van het Australische team.’

Vorig jaar won Engeland al de Europese titel. Hoe populair is het vrouwenvoetbal inmiddels?

‘De exacte cijfers weet ik niet, maar vrouwenvoetbal groeit in Engeland snel. Het aantal voetballende meisjes en jonge vrouwen neemt toe. Ook zag ik beelden van oudere vrouwen die een toernooitje wandelvoetbal speelden.

‘Ook het aantal toeschouwers bij wedstrijden in de Premier League voor vrouwen neemt toe. Een vriend van me gaat met zijn dochter naar alle thuiswedstrijden van Chelsea. Het scheelt dat de toegangsprijzen wat lager liggen dan bij de mannen. Als de vrouwenteams in de stadions van bijvoorbeeld Chelsea of Arsenal spelen, zitten de tribunes vol. De FA Cup op Wembley was ook uitverkocht.’

Waarom is het Engelse team zo succesvol?

‘Ten eerste hebben ze een sterke generatie. Vrijwel alle spelers uit de selectie komen uit voor teams in de eigen Premier League, wat een vrij zware competitie is. Elke week spelen zij met de beste spelers van de wereld. Ze hebben dus veel ervaring op het hoogste niveau.

Ook in de breedte is Engeland sterk: het team mist op dit moment de beste drie spelers, die geblesseerd of geschorst zijn, maar haalt toch de finale.

‘Bovendien beschikt het land over goede faciliteiten. In mei vorig jaar was ik op de trainingsaccommodatie van de Engelse voetbalbond. Dat is een groot complex, met veel luxe en trainingsmogelijkheden. De sport is erg professioneel hier.

‘Het Engelse team begon overigens vrij matig aan dit WK. De eerste wedstrijden tegen Haïti en Denemarken won het maar moeizaam en in de eerste ronde van de knock-outfase had Engeland zomaar van Nigeria kunnen verliezen. Engeland is echt gegroeid in het toernooi.’

Met coach Sarina Wiegman heeft het Engelse succes ook een Nederlands tintje. Hoe kijken de Engelsen naar haar rol?

‘Zij is zo ongeveer goddelijk. Wiegman is de nationale held: er wordt enorm tegen haar opgekeken. Ze heeft nu vier grote finales op rij bereikt: twee met Nederland en twee met Engeland. Dat is in het vrouwenvoetbal nooit eerder gebeurd.

‘Na de winst in de halve finale ontving Wiegman een felicitatiebericht van koning Charles. Eerder dit jaar kreeg ze al de titel ‘Commander of the order of the British Empire’. Als Wiegman zondag met Engeland de finale wint, krijgt ze mogelijk de adellijke titel ‘Dame’. Dat is de hoogste eer die je kunt behalen. Er zijn niet veel sporters die die titel hebben.

‘Wiegman wordt geroemd om haar communicatie met de spelers. Ze is toegankelijk, maar ook streng. Na de overwinning in de halve finale wilde een speler van het Engelse team gaan feesten, maar die werd meteen door Wiegman tot de orde geroepen. Je kunt pas feesten als we zondag hebben gewonnen, zei ze.’

Over de finale dan. Engeland treft zondag Spanje, dat eerder Nederland uitschakelde. Hebben de Engelsen er vertrouwen in?

‘Ja, zeker. Ze zijn favoriet. Vorig jaar versloeg Engeland Spanje al in de kwartfinale van het EK, zij het met moeite. Aan de andere kant hebben de Spanjaarden laten zien dat ze kunnen vechten. Toch wordt verwacht dat Engeland zijn eerste WK-titel sinds 1966 gaat winnen. Ook Wiegman, die met Nederland al eens een WK-finale verloor, zal erop gebrand zijn om te winnen. Het zou een enorme domper zijn als het niet lukt.’