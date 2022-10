In El Palmar is tennisser Carlos Alcaraz gehard tot een wereldtopper

De Spanjaard Carlos Alcaraz in actie in de finale van de US open in september tegen de Noord Casper Ruud. Beeld Getty Images

De beste tennisser ter wereld is vereeuwigd op de zijgevel van een verouderde woning aan de rand van El Palmar, naast een parkeerplaats waar je ook lege flessen kunt weggooien. Op de muurschildering, 42 meter breed en 10 meter hoog, slaat Carlos Alcaraz in de kleuren paars en turquoise zijn befaamde backhand. Het is een van de weinige uitspattingen die El Palmar, een onopvallend voorstadje van Murcia in het zuidoosten van Spanje, zich permitteert.

Vroeger was dit een ‘broeinest voor criminelen’, zegt Chelo Pérez (67). De gepensioneerde advocate uit Murcia staat voor de muurschildering te wachten op haar twee kleinzoons, die les volgen in het katholieke schooltje aan de overkant van de straat. Lang was El Palmar nog het bekendst om het psychiatrische ziekenhuis dat hier staat, aldus Pérez, met haar trainingspak en roodgestifte lippen het type hippe oma. ‘Pas op of ik breng je naar El Palmar, zeggen we als iemand onzin uitkraamt.’

Maar de (reputatie van de) voorstad is opgeknapt, met jonge mensen uit het grote Murcia die steeds vaker hierheen verhuizen voor een betaalbare woning. ‘En nu’, wijst ze met een snelle beweging met haar hoofd naar de kleurige muurschildering, ‘hebben ze die jongen’.

Die jongen: je zou zomaar vergeten dat Carlos Alcaraz Garfia inderdaad nog een jongen is, of met zijn 19 jaar in ieder geval een tiener. ‘Stormachtig’ is een woord dat hopeloos tekortschiet voor de doorbraak die de Spanjaard dit jaar op het allerhoogste tennisniveau beleefde. Dat jaar was eigenlijk al vroeg geslaagd, met de winst van de masterstoernooien in Miami en Madrid. In zijn eigen hoofdstad liet hij nationale tennislegende Rafael Nadal (36) in mei naar gravel happen, een wedstrijd die in de Spaanse media uitgroeide tot symbool voor de spoedige aflossing van oud door heel erg jong.

Hoofd, hart en ballen

Maar Alcaraz was nog niet klaar. De jongen met de spierkracht en het atletische vermogen van een gladiator had zijn zinnen gezet op glorie in de hoogste aller arena’s: een grandslamtoernooi. Ook dat won hij, zoals Alcaraz gewend is alles te bereiken waarvoor hij zich ook maar enigszins inspant. In september stond hij in de finale van de US Open tegenover Casper Ruud, een krachtmeting die eveneens bepaalde wie de nieuwe koploper van de ATP-ranking werd. Alcaraz versloeg de Noor in vier sets en kroonde zich zo als jongste nummer één ooit, een stuk sneller dan de ‘Grote Drie’ Federer (22 op dat moment), Nadal (22) en Djokovic (24).

Met zijn zege in New York is Alcaraz de succesvolste van een nieuwe generatie tennissers die in staat wordt geacht eindelijk die Grote Drie op te volgen, met verder onder meer Ruud (23), de Amerikaan Frances Tiafoe (24) en de Italiaan Jannik Sinner (21). Een kanttekening is dat hij vermoedelijk niet de nummer één zou zijn geweest in een normaal seizoen van Djokovic, die meerdere toernooien miste na zijn weigering om de coronaprik te nemen. ‘Maar Alcaraz verdient het om te staan waar hij staat’, zei de Djoker maandag tegen de Servische website Sportal.

Dat een grootheid als Djokovic op die manier over een Alcaraz praat, is de zoete opbrengst van drie generaties tennisliefde in El Palmar. Vader, Carlos Alcaraz González, was ook een talentvol tennisser, die zich op zijn top de nummer 42 van Spanje mocht noemen. Daar bleef het bij, ook al omdat het gezin geen dure tennisopleiding kon betalen.

Muurschildering van Carlos Alcaraz in zijn geboorteplaats El Palmar, even buiten Murcia. Beeld Cesar Dezfuli

Het zou een bron van spijt blijven voor Carlos Alcaraz Lerma, de opa van de huidige tennissensatie. Ruim een halve eeuw geleden was hij de eerste met de naam Carlos Alcaraz die een bal over een net sloeg op de tennisclub van El Palmar, zij het als hobbyspeler. De stamvader prentte zijn kleinzoon al vroeg het belang in van de ‘drie C’s’ op de tennisbaan in, vertelde Alcaraz junior voorafgaand aan de mastersfinale die hij won in Miami: cabeza, corazón y cojones. Hoofd, hart en ballen.

‘Kon alles in één keer’

Met zulke uitsmijters is het vragen om interviewverzoeken, maar die houden de 86-jarige hartpatiënt en de rest van de door media-aandacht overspoelde familie even af. Gelukkig zijn er met 25 duizend inwoners in El Palmar genoeg die met plezier voor hen invallen. Eén van hen is Carlos Santos (41), een afgetrainde man met golvend bruin haar. De eerste tennisleraar van ‘Carlitos’ of Carlosje, zoals hij de toptennisser nog steeds noemt, had Alcaraz onder zijn hoede van zijn 4de tot zijn 13de.

Santos werkt op de Real Sociedad Club de Campo Murcia, zoals het sportcomplex van El Palmar heet. Gebouwd op een heuvel liggen hier dertien gravelbanen. Vanaf de onderste velden klinkt het vrolijke lawaai van spelende kinderen, op de bovenste het gekreun van het serieuzere tenniswerk. Hoewel Alcaraz sinds enkele jaren 80 kilometer noordwaarts traint – waar zijn huidige coach en voormalig Roland Garros-winnaar Juan Carlos Ferrero zijn academie heeft – is hij geregeld op zijn oude club te vinden. Drie dagen geleden sloeg hij hier nog een balletje met Santos. De meeste leden kijken daar nauwelijks van op. ‘Alleen de jongsten kennen hem niet. Die komen vragen of hij hun bal of shirt wil signeren.’

Santos geeft vandaag een privéles aan de 13-jarige Pablo Álvarez, die meespeelt in de regiokampioenschappen. Terwijl het joch met een ernstig gezicht zijn warming-up afwerkt, vertelt zijn trainer aan de zijlijn hoe hij zijn hoofd brak over uitdagende oefeningen voor Alcaraz. ‘Kijk, met Pablo hier moet je veel oefenen, maar Carlitos had alles in één keer onder de knie. Soms deed hij zelfs dingen die hij alleen op filmpjes had gezien.’

Onder druk

Toch was Alcaraz, door Santos omschreven als ‘bescheiden, iemand die goed in de groep ligt en héél competitief’, niet zijn enige talentvolle leerling. ‘Het grote verschil was hoe hij met druk omging. Waar anderen met publiek slechter gingen spelen, was het bij hem hoe meer hoe beter.’ Alcaraz lijkt de druk nodig te hebben.

Na zijn triomf in de US Open ging hij begin oktober in Astana lelijk onderuit tegen de Belg David Goffin, de nummer 66 van de wereld. Zo ging het vroeger al, zegt Santos. Tegen oudere tegenstanders verraste hij keer op keer. ‘Maar als hij op een jeugdtoernooi de topfavoriet was, kon hij er in de halve finale uitvliegen.’

Geroemd worden Alcaraz’ werklust en uithoudingsvermogen. In New York versloeg hij Jannik Sinner in een kwartfinale die vijf uur en een kwartier duurde en iets na 3 uur ’s nachts eindigde, een record op de US Open. Dat zwoegen leerde hij in El Palmar, is de verleidelijke conclusie voor wie de 13-jarige Álvarez in een korte pauze hoort praten. ‘Vermoeidheid bestaat niet’, zegt hij nahijgend en tussen twee happen van een banaan door. Gevraagd naar zijn grote voorbeeld blijkt hij net zo eerlijk als zijn trainer. ‘Djokovic. Mijn stijl lijkt het meest op de zijne.’

Groot scherm voor finale

Dat El Palmar heus trots is op de jongen die heel Spanje leerde waar hun plaatsje ligt, bleek met de finale van de US Open. Die was te zien op een groot scherm in de wijk waar de ouders van Alcaraz wonen, een verzameling sobere appartementenblokken van oranje baksteen. Met duizend plastic stoeltjes dacht de gemeente Murcia, waartoe El Palmar behoort, het heel behoorlijk geregeld te hebben. Maar volgens Cristina Jara (32) waren ze met wel het dubbele. ‘Mensen droegen hun eigen stoelen naar buiten om mee te kunnen kijken.’

Het straatfeest dat volgde ging door tot in de kleine uurtjes, vertelt Jara in kapsalon María José, terwijl haar halflange haar wordt uitgespoeld door de naamgever van de zaak. Als jonge meid begon María José Pérez (37) negentien jaar geleden op deze plek haar kapsalon. Rond dezelfde tijd werd ene Carlos Alcaraz geboren, die in een van de appartementen boven haar zaak zou opgroeien en zijn pikzwarte haar in die jaren liet knippen door de verzorgde handen van zijn buurvrouw.

Ze herinnert zich de Alcaraz in haar stoel als timide, verlegen zelfs. Toch deelde hij zijn grote droom met de kappers van salon María José. Hij moest en zou toptennisser worden.

Nu dat doel bereikt is, is Alcaraz zijn buurvrouw niet vergeten. Bij een recent bezoek aan zijn ouders, die nog altijd boven de kapsalon wonen, verdrukten de paparazzi elkaar voor de voordeur; de beste tennisser van de wereld baande zich een weg langs hen en vluchtte meteen zijn auto in. Pérez: ‘Maar daar keek hij onze kant op, en zwaaide hij.’