In een wonderlijk politiek jaar bleef maar weinig bij het oude

Een politiek jaar loopt soms anders dan voorspeld, maar dit keer bleef er wel erg weinig overeind van de prognoses.

Alweer een jaar

Zonder de gebruikelijke rituelen van deze laatste dag voor het zomerreces - de parlementaire barbecue bleek niet coronaproof genoeg om door te laten gaan - blikt het Binnenhof terug op een wonderlijk parlementair jaar.

We hoeven slechts terug naar de eerste Dagkoersen van dat jaar, begin september 2019, om een indruk te krijgen hoe lastig politiek zich laat voorspellen. Na een zomer vol nog nasmeulende binnenbranden bij onder meer Forum voor Democratie, de Partij voor de Dieren en de SGP, waren er volop speculaties over het aanstaande CDA-leiderschap van Wopke Hoekstra, die zich enthousiast aan het profileren was.

Wybren van Haga was nog lid van de VVD-fractie, Marianne Thieme nog de leider van de PvdD, Henk Krol nog de voorman van 50Plus, Menno Snel nog staatssecretaris van Financiën en Bruno Bruins minister voor Medische Zorg. De Denk-fractie zag er van buitenaf nog uit als een hecht gezelschap, Jesse Klaver had nog geen afscheid genomen van de ‘scorebordpolitiek’, Ank Bijleveld stond nog te boek als een stevige minister van Defensie en Klaas Dijkhoff had nog gewoon zijn wachtgeld.

Er deden intussen geruchten de ronde over een ‘investeringsfonds’ van vele miljarden: het kabinet wilde de historisch lage rente aangrijpen om te investeren in ‘duurzame economische groei'. En uiteraard ging het over de mogelijke val van het kabinet als er niet snel een oplossing zou komen voor de stikstof- en PFAS-problematiek die de hele bouw had stilgelegd. En toen moesten de protesten van de boeren nog komen.

‘Niet eerder hadden zoveel mensen betaald werk’, las koning Willem-Alexander later die maand voor uit de Troonrede. ‘De staatsschuld is onder controle en de lasten kunnen omlaag.’

Niemand had op dat moment durven wedden dat de prognose van het begrotingstekort aan het einde van het jaar op 68 miljard euro zou komen, dat desondanks niemand aanstalten zou maken om te gaan bezuinigen, dat er elke vrijdag een PvdA’er in de Trêveszaal zou zitten en dat de regeringscoalitie niettemin weer net zo populair zou zijn als bij het aantreden van Rutte III in 2017.

Dit is, al met al, een uitstekende gelegenheid om de Britse oud-premier Harold Macmillan weer eens te citeren, in zijn antwoord op de vraag hoe een regering pas echt uit koers kan worden geblazen. ‘Events, dear boy, events.’

Helemaal voorbij is het jaar nog niet, met de FNV-ledenraadpleging over het pensioenakkoord op komst plus natuurlijk de CDA-lijsttrekkersverkiezing, eind volgende week. Velen voorspellen dat Hugo de Jonge die gaat winnen. Maar voorspellen moeten we maar even niet meer doen.

Uw Dagkoersen zijn bij u terug op maandag 31 augustus.

