In een week zeker 160 migranten voor de kust van Libië verdronken

Migranten op de Middellandse Zee. Beeld AP

Vrijdag kapseisde een houten boot met veel opvarenden voor de kust van Libië. Daarbij vielen zeker honderd doden, zei woordvoerster van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) Safa Msehli dinsdag. Acht mensen werden gered en terug naar Libië gebracht. Een dag later vond een vergelijkbare ramp plaats, waarna de Libische kustwacht volgens Msehli meer dan 60 lichamen van slachtoffers vond.

Het is slechts een van de vele drama’s die zich dit jaar hebben afgespeeld voor de kust van het Noord-Afrikaanse land. In totaal overleden volgens de IOM ongeveer 1500 mensen op deze route, veel meer dan de duizend doden in 2020.

Dat het aantal pogingen tot overtochten vanuit Libië sterk is gestegen, is ook te zien aan het aantal mensen dat op de Middellandse Zee wordt tegengehouden. Het VN-agentschap telde dit jaar 31 duizend onderschepte migranten, tegenover bijna 12 duizend vorig jaar. Afgelopen zaterdag onderschepte de Libische kustwacht ook een boot met zeker 210 opvarenden. Het lot van deze migranten is niet veel beter, zij belanden in de beruchte Libische detentiecentra.

Oorlogsmisdaden

Mensenrechtenorganisaties maken zich al jaren zorgen om de omstandigheden in de overvolle detentiecentra in Libië. Er is een gebrek aan water en voedsel en migranten worden op grote schaal mishandeld, verkracht en gemarteld. In oktober concludeerden onderzoekers van de Mensenrechtenraad van de VN dat de misstanden zo ernstig zijn dat de verschillende machtsgroepen in Libië zich schuldig maken aan grove schendingen van het internationaal recht en mogelijk zelfs aan oorlogsmisdaden.

Indirect zijn EU-landen verantwoordelijk voor wat zich in de detentiecentra afspeelt. Om de migrantenstroom naar Europa in te perken, steunt de EU sinds 2018 de Libische kustwacht met geld, trainingen en middelen zodat die zoveel mogelijk mensen op zee terug naar Afrika stuurt. Afgelopen oktober is de regering een nieuwe campagne gestart om nog harder op te treden tegen de migranten.

Libië is een belangrijke stop geworden voor migranten die armoede en oorlog in Afrika en het Midden-Oosten ontvluchten. Na de moord op kolonel Muammar Kadhafi in 2011 werd het uitgestrekte land het toneel van verschillende strijdende milities, geweld en chaos. Mensenhandelaren profiteren van die wanorde, ten koste van de migranten.