In een vijandige wereld moet men de basis op orde hebben

Minister Hoekstra (CDA) van Buitenlandse Zaken gooide woensdag een steen in de vijver. Vanwege de oorlog in Oekraïne moeten we ‘terug naar de tekentafel’ van het coalitieakkoord. Geopolitiek stopt niet aan de Nederlandse grens, sprak Hoekstra. Een wijs woord, ofschoon het woord ‘tekentafel’ niet bepaald wees op een acute crisis. Een dag later vond premier Rutte dat we wel kunnen wachten tot de Voorjaarsnota. Nederland kan nu eenmaal niet omgaan met onverwachte wendingen. Bijna een jaar lang hebben de partijen tijdens de formatie om elkaar heen gedraaid; twee maanden is het kabinet nu bezig en het zorgvuldig opgetrokken kaartenhuis stort in.

Hoekstra: liever niet terugkijken en ‘hadden we maar’ zeggen. Beeld ANP

Hoekstra was ook al met zijn tekentafel voorbijgekomen in het Kamerdebat over Oekraïne. Daar was de keerzijde te zien van de gestolde tijd die een regeerakkoord is. Stilstaan veranderde plotsklaps in hollen. Defensie moet per onmiddellijk naar 2 procent Navo-norm, zei menigeen. Budget speelt geen rol, aldus nota bene de VVD. Partijen die bij de laatste verkiezingen vonden dat defensie kon worden opgedoekt, onderstreepten het belang van landsverdediging. Uiteraard ontbraken de gidslanders niet. Nederland moet als eerste de Russische gaskraan afsluiten, zei Jesse Klaver (GroenLinks). Hij wees alvast de sierteelt aan als vrijwillig slachtoffer.

Hoe Nederland in de huidige toestand verzeild is geraakt – afhankelijk van Russisch gas, verwaarloosde defensie – daarover ging het nauwelijks. Terugkijken en zeggen ‘hadden we maar’ heeft niet zoveel zin, zei Hoekstra. Dat kwam de Kamer goed uit, want de realiteit is onthutsend. Woensdag berichtte De Telegraaf over een werkbezoek van de staatssecretaris van Defensie, Christophe van der Maat (VVD), aan de marinebasis in Den Helder. Nee, onze schepen kunnen niet op tegen de Russen, biechtte een officier op. Een logboek met afbeeldingen van de oorlogsbodems die ze kunnen tegenkomen, hebben ze niet. ‘Dat kost 1.500 euro, lag vroeger op elk schip. Ik ben al een jaar bezig om het te mogen aanschaffen.’ ‘Jeetjemina’, sprak de staatssecretaris. ‘Laten wij onze mensen zo werken?’

Van der Maat: jeetjemina, laten we onze mensen zo werken? Beeld ANP

Nederland had andere bezigheden de laatste decennia. Ik mag niet zeggen dat wij druk waren met woke, maar dan toch wel dat wij in de hogere regionen van zelfontplooiing verkeerden. De meeste mensen deugen was het bestverkochte boek, en nu ineens moeten we voort met het klassieke gezegde ‘wie vrede wil, maakt zich klaar voor oorlog’. Wen er maar aan, is zacht uitgedrukt.

Her en der valt te horen dat we terug zijn in de Koude Oorlog. Misschien is het erger. Poetin is onberekenbaar en dus levensgevaarlijk. Maar ook aan de goede kant van de geschiedenis is de herinnering verdwenen aan de afschrikking, die gebaseerd was op zelfbeheersing. Destijds was er beslist veel minder emopolitiek dan nu. Bij mij in Haarlem dacht de Philharmonie donderdag een daad te stellen door een festival rondom Stravinsky af te blazen. ‘Het voelde niet goed.’ Zo’n uitspraak van EU-commissievoorzitter Von der Leyen, dat de Oekraïners ‘bij ons horen, we willen hen erbij’, zou veertig jaar geleden ondenkbaar zijn, want veel te riskant. En Frans Timmermans verklaarde in Buitenhof driemaal dat Oekraïne ‘in het hart’ van Europa ligt. Twee weken voordien was Brussel nog druk met de disciplinering van Polen en Hongarije – allebei corrupt en oerconservatief. Toch liggen beide landen beduidend dichter bij het hart van Europa dan Oekraïne.

Wie leeft in een vijandige wereld moet zijn basis op orde hebben. Dat is meer dan defensie. In deze krant vertelde een Nederlandse boer over zijn leven in Oekraïne. Hij vreest gigantische prijsstijgingen en wereldwijde voedseltekorten, aangezien zowel Oekraïne als Rusland zal stilvallen als mondiale graanschuur. Het gelukkige geval wil dat Nederland een hoogproductieve agrarische sector heeft. Tegelijk wil de regering in verband met stikstof dezelfde sector drastisch inperken; activisten procederen met hetzelfde doel tegen afzonderlijke boeren. Die zaken worden aangespannen uit hoofde van een zogenoemde ‘algemeenbelangprocedure’. Nu is het oorlog, en zou het interessant kunnen zijn om een rechter te vragen wat precies het algemeen belang is. Miljarden overheidsgeld om boeren uit te kopen in verband met stikstof, of voedselvoorziening?

Klaver: sierteelt kan wel als eerste vrijwilliger van het gas af. Beeld ANP

En dan natuurlijk energie. De prijsstijgingen van gas en olie zijn nauwelijks bij te benen. Passend bij de Nederlandse geestesgesteldheid was dat energie nooit als strategisch goed werd aangemerkt. Zelf heb ik dat in 2014, na de bezetting van de Krim, op deze plek bepleit. Dat was niet dapper en evenmin origineel, aangezien de Algemene Rekenkamer voordien hetzelfde had gezegd bij de evaluatie van de zogenoemde gasrotonde, die ‘geen eigenaar had, geen einddoel en geen horizon’.

Sindsdien is er rondom aardgas veel gebeurd. Aan de klimaattafels was bedacht dat Nederland per wijk gedwongen van het gas afgaat. Als je het aanbod afknijpt, dan volgt de vraag vanzelf, was het lumineuze idee. Inmiddels is die gedwongen afkoppeling alweer mislukt, omdat wijkbewoners beter dan klimaattafelaars begrepen dat je geen grappen moet uithalen met verwarming. Maar nu is het oorlog en voorstelbaar dat er snel een einde komt aan de Russische gasleveranties. Misschien draait Poetin de kraan wel dicht, misschien komen er verdere sancties. Als het moet, dan moet het, maar laten we alsjeblieft niet doen alsof het noodgedwongen wegvallen van een cruciale energiebron allerlei fantastische voordelen biedt. Want dat is domweg niet zo. De wereld draait om brandstof, van industrie tot vervoer, en van landbouw tot vakantie. Wie denkt dat we de komende decennia zonder kunnen, leeft in een groene droom. Het zal niet de enige droom zijn waaruit wij binnenkort ruw gaan ontwaken.