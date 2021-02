In een spanningsloze wedstrijd maakt het zelfvertrouwen van Ajax veel goed

Haller scoort de 1-0. Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

De wedstrijd was totaal zonder spanning, zoals vaker als koploper Ajax speelt, zeker thuis, maar het over het algemeen flitsende, gevarieerde spel, uitgevoerd met zichtbaar plezier in voetbal, gepaard aan speelsheid, zelfvertrouwen en technisch vermogen, maakte veel goed. In artistiek opzicht was het een fijne avond.

De gretigheid om de bal te heroveren, de snelheid van spelen, de doelpunten ook; tot de rust leverde Ajax een puike prestatie, daarna was het een kwestie van slordig consolideren. Sparta was naar Amsterdam gekomen, zo zei trainer Henk Fraser vooraf, om de schade te beperken, door compact en vrij massaal te verdedigen. Sparta deed het best aardig en brak nu en dan zelfs dreigend uit, maar werd toch vooral overrompeld. Het kwaliteitsverschil is eenvoudigweg te groot, zeker als Ajax geconcentreerd is en zijn best doet.

Het mooist voor rust was de 1-0, dankzij de schitterende dieptepass van centrale verdediger Lisandro Martínez naar de linkerflank. Daarop volgde de voorzet bij zijn eerste aanraking van Dusan Tadic, die intussen had gezien waar de scorende spits Sébastien Haller was. Het kushandje van Tadic na de treffer was typerend, een doelpunt om te zoenen. Drie ballen met links bovendien, net als kort na rust bij de 4-0; de lange voorzet van invaller David Neres, de sublieme controle van Tadic, plus het terugleggen op Mohammed Kudus. Tussendoor was ook nog zo’n goal na de combinatie links-links-links (Blind-Antony-Tadic) afgekeurd, waarbij twijfels over de waarneming van de VAR begrijpelijk waren.

Klaassen op de bank

Bij Ajax zat de jarige Davy Klaassen, die in de competitie juist zo’n goed duo vormde met Haller, aanvankelijk op de bank. De Ghanees Kudus was voor het eerst sinds zijn rentree na een blessure basisspeler. Trainer Erik ten Hag heeft vrijwel iedereen van zijn brede selectie fit en gretig en kon variëren met de opstelling, drie dagen na de zege in Frankrijk op Lille. Haller, niet ingeschreven voor de Europa League, maakte ook de 2-0, wat al de vijfde competitiegoal betekende van de winteraankoop.

Perr Schuurs, die weer eens mocht meedoen als centrale verdediger, scoorde kort voor rust uit een vrije trap. De Limburger kan uitstekend schieten, maar krijgt daartoe niet zo vaak de gelegenheid als voorheen bij Fortuna Sittard.

Het was na rust ook een beetje het duel van de broers Gravenberch, Ryan van Ajax, invaller Denzell van Sparta. De laatste scoorde knap, waarbij hij zijn sterke lichaam goed gebruikte en de bal handig langs doelman Maarten Stekelenburg tikte. Hij kreeg een opgestoken duimpje van zijn broer. Kort voor tijd maakte Gravenberch ook nog 4-2, toen hij voor Schuurs kroop op aangeven van Stefan Engels. Zo ‘won’ Sparta de tweede helft met 2-1, maar daarvoor geeft de KNVB geen punten.

Koploper Ajax staat dus weer zes punten voor op PSV, met nog een afgelast thuisduel tegen FC Utrecht tegoed en een doelsaldo dat oneindig veel beter is dan dat van welke rivaal dan ook. Het is voor de koploper een gunstige uitgangspositie voor de topper in Eindhoven van zondag, nadat Ajax en PSV donderdag eerst nog Europees voetballen.