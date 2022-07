In een proef mogen toeslagenouders zelf hun schade inschatten. Maar hoe bepaal je wat je leed heeft gekost?

Raihaana Anoel is gedupeerde van de toeslagenaffaire en doet mee aan een proef van het ministerie van Financiën, waarbij wordt gekeken of toeslagenouders sneller geholpen kunnen worden. Beeld Linelle Deunk

Ze zijn een beetje gespannen, maar Raihaana Anoel (35) en Jyoti Weststrate (38) zijn deze woensdagavond eind juni ook hoopvol gestemd. De twee door de toeslagenaffaire gedupeerde moeders bezoeken deze avond in Utrecht een voorlichtingsbijeenkomst over een proef met een nieuwe, snellere manier van hun schadeafhandeling.

Ze voelen zich bijna uitverkoren dat zij behoren tot de vijftien erkende toeslagenouders die mogen meedoen. ‘Liever gisteren dan vandaag begin ik aan mijn nieuwe leven’, zegt Weststrate. Anoel knikt. ‘Ik heb zo veel verloren door de toeslagenaffaire’, verzucht ze. ‘Nu wil ik er zo snel mogelijk een punt achter zetten.’

De twee dertigers moeten er niet aan denken nog meer jaren ‘in de pauzestand’ te leven, in afwachting van de afhandeling van hun zaak. Dat is wel hoe het ervoor staat voor veel toeslagenouders. De overheidsmachine die is opgezet om hun herstel te regelen, is compleet vastgelopen. (zie inzet)

Weer studeren

Daarom hebben Anoel en Weststrate hun hoop gevestigd op deze proef van het ministerie van Financiën. Dat wil met deze toeslagenouders uitproberen of een overeenkomst met gedupeerden over de geleden schade soelaas kan bieden. Als het blijkt te werken, wil de overheid meer ouders die mogelijkheid bieden.

Weststrates wens is simpel: ‘Ik wil na de zomer rechten gaan studeren zonder een schuld op te bouwen.’ Nog bijna dagelijks betreurt ze het dat ze in 2010 haar studie Media en Entertainment Management heeft afgebroken vanwege de stress die de terugvorderingen van de Belastingdienst haar gaven.

Ook Anoel brak zo’n tien jaar geleden haar opleiding tot verzorgende af. Toen de Belastingdienst haar betichtte van fraude met de kinderopvangtoeslag, kon ze de terugvorderingen niet betalen en haar kinderen niet meer naar de opvang brengen. Dat de zorgorganisatie waar ze stage liep haar toen op staande voet ontsloeg, begrijpt ze. ‘Ik was er soms niet omdat ik op mijn kinderen moest passen. Dat kan niet, als je bijvoorbeeld bij kwetsbare mensen een katheter moet verwisselen.’

Het plan dat de vijftien ouders en hun advocaten in Utrecht krijgen voorgelegd, klinkt eenvoudig. Aan de hand van het verhaal van de gedupeerde bepaalt een letselschadeadvocaat een schadebedrag. Daarmee gaan ze naar de vertegenwoordigers van de overheid om te kijken of ze eruit kunnen komen. Lukt dat, dan sluiten de twee partijen een zogeheten vaststellingsovereenkomst (vso) – een rechtsgeldige overeenkomst die ook vaak wordt toegepast bij ontslagzaken of de afhandeling van de letselschade bij een verkeersongeluk. In die vso zijn de ouder en de overheid het eens geworden over de geleden schade en het bijhorende financiële herstelbedrag. Het idee is dat dit binnen acht à tien weken geregeld kan zijn.

Niet alle ouders zijn na de voorlichtingsbijeenkomst volledig overtuigd, maar alle vijftien willen meedoen: ook Weststrate en Anoel. ‘Zo krijg je als ouder een stem in het proces, dus meer regie’, zegt Anoel. ‘Het gaat erom dat je krijgt wat je nodig hebt om door te gaan met je leven’, zegt Weststrate. ‘En om de vraag: hoeveel geld is mijn leven waard?’ Anoel: ‘Wat voor een prijskaartje hang je aan een leven in puin en zo veel misgelopen kansen?’

Het sluiten van zulke vaststellingsovereenkomsten zou een mogelijke oplossing kunnen zijn, denkt ook de Nationale Ombudsman, die uiterst kritisch is over de vastgelopen hersteloperatie van de overheid. Met zo’n overeenkomst kunnen ouders verder met hun leven, denkt hij, in plaats van dat ze nog jaren moeten wachten op uitsluitsel.

Smartengeldgids

Maar zo simpel is het niet, waarschuwen sommige betrokken advocaten al op voorhand. Het zal er bijvoorbeeld om spannen hoe ver de overheid bereid is te gaan met de vergoedingen. En hoe bepaal je hoe anders een leven was gelopen zonder de terugvorderingen van de Belastingdienst – en welk bedrag daar tegenover staat? Daarbij gaat het om zowel materiële schade als emotionele schade.

‘De hamvraag is: wat voor bedragen rollen eruit in de vaststellingsovereenkomst?’, zegt letselschadeadvocaat Lieke Boon. Voor haar is vso’s afsluiten haast dagelijkse praktijk, bijvoorbeeld voor agenten met PTSS. Nu staat Boon zo’n dertig toeslagengedupeerden bij. Als letselschadeadvocaat gaat ze de schade becijferen van twee cliënten die meedoen aan deze proef.

Na een gesprek met de gedupeerde zet Boon de schadeposten op een rij aan de hand van de zogeheten smartengeldgids en eerdere gerechtelijke uitspraken over schadevergoedingen. ‘Een gedupeerde moet aannemelijk kunnen maken dat er een oorzakelijk verband is tussen bijvoorbeeld de toeslagenaffaire en het verlies aan inkomsten, een studievertraging of een huis dat ver onder de waarde is verkocht.’ Het berekende bedrag legt ze dan voor aan de overheid. Komen ze er uit, dan is er een overeenkomst.

Het kan een goede methode zijn, denkt Boon. ‘De ouder krijgt meer grip op het proces, omdat zijn letselschadeadvocaat als eerste een bedrag op tafel legt. Na een onderhandeling met wellicht iets geven en iets nemen kan hij het gevoel hebben dat hij er heeft uitgehaald wat er inzit. Als er tenminste straks vertegenwoordigers van de overheid tegenover ons zitten die het mandaat hebben om het te regelen.’

Het valt de letselschadeadvocaat op dat de overheid nog geen richtlijnen heeft opgesteld waarmee gedupeerden en advocaten een idee krijgen van de bandbreedte van de schadebedragen. ‘Er is nog niet veel uitgedacht. Maar je moet het ook niet helemaal in tabellen willen vastleggen.’

‘We willen juist toetsen per individuele situatie’, zegt een woordvoerder van staatssecretaris Aukje de Vries desgevraagd. ‘Indien nodig schakelen we een rekenbureau in.’ Het doel is, zegt de woordvoerder, ‘om gezamenlijk tot een rechtvaardige tegemoetkoming te komen, zodat de deelnemende partijen het dossier financieel kunnen afsluiten’. Maar door dat gebrek aan richtlijnen kunnen de verwachtingen van gedupeerden flink van elkaar verschillen, zo blijkt.

Weststrate, in India geboren, is als baby geadopteerd door een Nederlands gezin. Nu woont ze in Deventer met haar dochter (15) en zoon (11). Het vso-traject vindt ze spannend, zegt ze met haar zachte stem. Ze spreekt bedachtzaam: ‘Ik ben niet iemand die zegt: ‘Ik wil dit en dat.’

Wel heeft ze het gevoel dat ze ‘ver onder haar potentie leeft’. Met een studie wil ze zichzelf ontwikkelen – ze hoopt dat dat kan als de vso is afgesloten. Verder heeft ze nog niet echt een vastomlijnd beeld van het bedrag dat haar schade zou dekken. ‘Dat zal mijn letselschadeadvocaat in zijn deskundigheid bepalen.’

Nieuwe dakkapellen

Anoel daarentegen heeft wel wat bedragen op een rijtje gezet, vertelt ze een week na de bijeenkomst in Utrecht. Ze zit op de grote zwarte bank in haar eengezinswoning in de Rotterdamse wijk Zevenkamp.

Als bijstandsmoeder met schulden leeft ze inmiddels tien jaar met haar kinderen in armoede, vertelt ze. Ze is er van overtuigd: als ze had kunnen doorleren en werken, had ze nu tot de middenklasse kunnen behoren. Vóór die stress met de Belastingdienst had die zorgorganisatie waar ze stage liep haar immers een baan toegezegd. Die organisatie wilde haar zelfs de mogelijkheid geven een opleiding tot verpleegkundige te volgen, wat destijds haar grote droom was.

Anoel, opgegroeid in een Hindoestaans gezin in Assen, had een moeilijke jeugd. Na te zijn misbruikt belandde ze in een gesloten jeugdzorginstelling. Op haar 18de baarde ze haar eerste kind, een zoon die inmiddels 17 is. Daarna volgde nog een zoon (nu 12 jaar), met een andere vader. Met een derde man, die nu niet meer ‘in beeld’ is, kreeg ze een dochter (10), een zoon (7) en een dochter (3). De jongste twee kinderen kreeg ze toen ze al in de schulden zat.

Voor haar studie en stage had ze kinderopvangtoeslag aangevraagd. In 2013 begon de Belastingdienst met het terugvorderen. ‘Toen stortte mijn hele kaartenhuis in’, zegt ze. Ze belandde in de bijstand en op haar uitkering werd bovendien beslag gelegd.

De dertigduizend euro die ze vorig jaar maart ontving van de overheid na de eerste lichte toets is alweer op. ‘Toen stonden de familieleden op de stoep die mij in de loop van de jaren wat hadden toegestopt.’ Ook betaalde ze er een deel van haar schulden mee af. Ze zit financieel aan de grond, zegt ze, met nog 35 duizend euro schuld.

Het raakt haar hoezeer deze situatie haar kinderen in hun ontwikkeling heeft geschaad. ‘Zij hebben mijn stress gevoeld en konden vaak niet goed slapen. Zij kunnen zich op school kunnen niet altijd concentreren.’

Daarom vindt ze het op zijn plaats dat ze een schadevergoeding krijgt voor de armoede waarin zij met haar gezin nu tien jaar leeft. Dat haar kinderen nooit op vakantie zijn geweest of aan sport konden doen. Dat hun verjaardagen niet werden gevierd en dat ze ook niet naar de verjaardagen gingen van andere kinderen, omdat er geen geld was voor cadeautjes.

Anoel heeft nog een duidelijke wens: de verbouwing van haar zolder. Met twee dakkapellen en wat wandjes zijn er drie kamers te maken van die ruimte, zodat alle kinderen een eigen kamer hebben. Nu deelt haar oudste zoon die na de zomer aan zijn examenjaar van de havo begint de donkere zolderruimte met haar andere zoon, die dan zal beginnen aan de brugklas. Dat doet hun schoolprestaties geen goed, zegt Anoel.

De woningcorporatie verwees haar met haar vraag door naar de gemeente. Een gemeenteambtenaar bij wie ze dat verzoek neerlegde, suggereerde dat ze haar wens inbracht in het vso-traject.

De verbouwing zou zo’n 21 duizend euro kosten. ‘Zonder de problemen met de Belastingdienst had ik genoeg verdiend om een huis te kopen met voor elk kind een eigen slaapkamer’, zegt Anoel. Daarbij zou ze graag weer aan het werk gaan, bijvoorbeeld in een leer-werktraject in de zorg. En ze wil van haar schulden af. Eigenlijk zou haar ex ook moeten worden vergoed voor al het geld dat hij haar heeft geleend om het gezin draaiende te houden, vindt ze. Nu zit hij daardoor ook financieel aan de grond.

Anoel vindt niet dat ze daarmee te veel vraagt. ‘De overheid moet herstellen wat ze kapot heeft gemaakt.’ Als ze uit de schulden is, weer aan het werk is en haar kinderen een eigen kamer hebben, komt er weer rust in mijn gezin, hoopt ze. ‘Dat is vooral belangrijk voor mijn kinderen, die het dan hopelijk weer beter doen op school.’

Of zo’n dakkapel binnen het bereik valt van een vaststellingsovereenkomst is nog maar de vraag. De woordvoerder van staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen) wil het nog niet hebben over mogelijke bedragen in zo’n overeenkomst. Achter de schermen hoor je dat de overheid precedentwerking vreest: stel dat er een dakkapel wordt bekostigd en die ouder zet dat op Facebook, hoeveel aanvragen zullen er dan volgen?

Constante stress

Uit de eerste adviezen van de Commissie Werkelijke Schade (zie kader) blijkt bovendien dat de overheid veel minder geeft dan de ouders vragen. Gemiddeld vragen de ouders om 91 duizend euro schadevergoeding – materieel en immaterieel – terwijl het gemiddelde uitgekeerde bedrag tot nu toe 37 duizend euro bedraagt.

In de politiek en onder advocaten klinkt het dat de berekeningen van de Commissie Werkelijke Schade ondoorzichtig zijn: het is onduidelijk hoe de commissieleden tot een bepaling van het schadebedrag komen. De wachtrij is bovendien lang. ‘Daarom vind ik deze proef met de vaststellingsovereenkomst een geschenk uit de hemel’, zegt advocaat Khadija Bozia – zij voert het woord namens de bij de vso-proef betrokken advocaten.

Het verbaast ook Bozia dat er nog geen lijstje is met vaste richtbedragen voor veelvoorkomende schadeposten in het levensverhaal van toeslagengedupeerden, zoals het verlies van een huis, een relatie, een kind of een baan. Of voor het oplopen van een trauma door de constante stress. ‘De overheid zou in zijn handjes moeten knijpen als ze met vso’s de dossiers kunnen sluiten.’

De ouders kijken nu reikhalzend uit naar de uitkomst. ‘In de Verenigde Staten zijn schadevergoedingen veel ruimhartiger’, zegt Anoel. ‘Maar ik wil dit afsluiten. Ik wil af van het stempel van toeslagenouder.’

Weststrate heeft soms het gevoel dat ze weer terug in de tijd wordt geslingerd, nu ze weer zo bezig moet zijn met haar lijdensweg met de Belastingdienst. ‘Dan voel ik me weer verdrietig. Dat is ook een reden waarom ik dit graag snel wil afsluiten.’