In een polder achter zeecontainers verrijst een wachtkamer voor Ter Apel

In tien dagen verrijst in een Noord-Groningse polder een opvangdorp achter zeecontainers. De noodlocatie moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar vannacht weer honderden mensen buiten sliepen, vanaf zaterdag verlichten. ‘Maar als je een cirkel van 100 kilometer om Ter Apel trekt, hoef je niet weer in Groningen uit te komen.’

De koelcellen komen uit het Friese Haskerhorne, de mobiele boiler uit Hoogeveen, de was-droogcombinaties uit Nistelrode, Noord-Brabant. En alle leveranciers zijn op zoek naar de opzichter. In een polder, 5 kilometer buiten het Noord-Groningse Zoutkamp, wordt in de zeikende regen een opklapdorp uit de grond gestampt.

‘Niet door het zand’, instrueert een militair zijn collega’s, ‘anders worden de tenten vies.’ Zes enorme witte paviljoens staan er, met aan weerszijden zes slaapvertrekken met elk vier stapelbedden. Plus één kamertje met vier matrassen aan het einde van de gang. Honderdtallen rekenen eenvoudiger, in een opvangcrisis waarin elk bed telt.

Het terrein wordt omheind door honderden gekleurde zeecontainers. Die metershoge muur moet de asielzoekers die hier vanaf zaterdag worden opgevangen, afschermen van het militaire oefenterrein Marnewaard. Een bord bij de entree waarschuwt voor restanten van munitie.

Niet langer dan strikt noodzakelijk

De Rotterdamse aannemer zou eigenlijk deze week een tijdelijk azc opbouwen in Boxtel. ‘Maar dit kwam met spoed tussendoor’, zegt de bouwvakker die belast is met het plaatsen van hekwerk. Amper tien dagen geleden kondigde staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) aan dat vijf- tot zevenhonderd asielzoekers hier vanaf zaterdag tijdelijk terecht kunnen vanuit Ter Apel, in afwachting van hun procedure.

Enkele honderden zeecontainers worden om de opvanglocatie gestapeld als omheining. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Een miljoenenproject moet het zijn, onder enorme tijdsdruk. En er moet nog veel gebeuren. De circa twintig bouwvakkers, ondergebracht in een vakantiepark aan de overkant van het Lauwersmeer, werken van 06.00 uur ‘s ochtends tot 20.00 uur ’s avonds. De regen zorgt voor vertraging, aggregaten kunnen bijvoorbeeld niet geplaatst worden. ‘Maar wij moeten hier vrijdagmiddag weg zijn’, zegt de bouwvakker. Defensie leverde tientallen manschappen voor de tentenbouw.

Er zijn dorpen in de gemeente Het Hogeland met aanzienlijk minder bewoners dan het kampement straks. ‘Maar ik neem het woord ‘dorp’ liever niet in de mond’, zegt burgemeester Henk Jan Bolding (CDA). ‘Want het is nadrukkelijk de bedoeling dat mensen hier niet langer blijven dan strikt noodzakelijk.’ Hij hoopt ‘enkele dagen’. ‘Zo hopen we een oplossing te bieden aan de onmenselijke situatie in Ter Apel op dit moment.’

Harde voorwaarden

Een ‘overlooplocatie’ voor het overbelaste aanmeldcentrum, heet het nieuwe complex officieel. Maar gelet op de functie is ‘de wachtkamer voorTer Apel’ toepasselijker. De asielzoekers zullen bij een voorregistratie in Ter Apel een nummertje krijgen, waarna ze worden overgebracht naar de Marnewaard. Van daaruit worden ze, eenmaal aan de beurt, teruggebracht naar Ter Apel voor het vervolg van hun procedure.

Dat dit ‘ticketsysteem’ werkt, is voor Bolding een harde voorwaarde om zaterdag de eerste asielzoekers te verwelkomen. In welk tempo dat gebeurt, en hoelang de mensen in de Marnewaard verblijven, is afhankelijk van de capaciteit in de asielketen: bij de IND, de Vreemdelingenpolitie en het COA. Die moet uiteindelijk opvang elders beschikbaar hebben.

Een tweede voorwaarde die de burgemeester stelt, is dat de situatie in het noodkamp op orde is. Hij doelt daarbij op voldoende personeel, goede medische zorg en voorzieningen en genoeg begeleiding en beveiliging.

Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Burgemeester Bolding denkt dorpsbewoners uit Zoutkamp en Vierhuizen vrijdagavond tijdens een informatieavond gerust te kunnen stellen. ‘Er zullen mensen met traumatische ervaringen tussen zitten. Die mogen niet onheus bejegend worden. Tegelijkertijd accepteren we niet dat een heel kleine groep asielzoekers overlast veroorzaakt, op de locatie of erbuiten.’

Zoutkamp is een uur lopen. ‘En omdat de mensen hier maar kort zijn, verwachten we niet dat ze er veel op uit gaan. Maar dat mogen en kunnen we niet verbieden.’

Een provisorische loopbrug over de provinciale weg – ten behoeve van verkeersveiligheid – scheidt de groep zonder verblijfsvergunning van een groep met. Aan de overkant van de N361, in de Willem Lodewijk van Nassaukazerne, worden sinds vorige zomer circa vijfhonderd Afghaanse eva­cués opgevangen. Vermenging van de verschillende groepen zou voor verwarring kunnen zorgen.

Pragmatische regio

Een paar incidenten daargelaten, heeft Zoutkamp amper overlast ervaren van de Afghanen, zegt Carin de Wind van Dorpsbelangen. ‘De kindertjes zeggen al ‘moi’, op z’n Gronings.’ Protesten tegen de nieuwe opvanglocatie bleven uit, al bezien dorpsbewoners die wel kritisch.

‘Al is het vijf kilometer verderop: we hebben allemaal de verhalen uit Ter Apel gehoord en de beelden gezien. Al zijn dat de excessen, dat is de vrees’, zegt De Wind. ‘Veel vissersvrouwen zijn door de week alleen thuis. We verwachten heus niet allerlei insluipers, maar onveiligheid is vaak een gevoel.’

Beeld Harry Cock / de Volkskrant

De Afghaanse eva­cués zullen binnenkort verplaatst worden naar Uithuizen en Winsum – ook al Het Hogeland. ‘Een beetje cynisch zou je kunnen zeggen dat we een afvoerputje zijn’, zegt De Wind. ‘Zoveel gemeenten doen helemaal niets.’

Toen Veiligheidsregiovoorzitter en burgemeester van Groningen Koen Schuiling aandrong op een overlooplocatie voor Ter Apel, benadrukte hij nog te denken aan een plaats dicht bij het aanmeldcentrum, maar nu eens in een andere regio. Want Groningen had het landelijke probleem al zo vaak zelf opgelost.

Toch kwamen ze weer in eigen provincie uit. Nabij Ter Apel? Zoutkamp ligt 100 kilometer verderop. Het defensieterrein was beschikbaar, en de regio wilde pragmatisch zijn. Toch zit het ook burgemeester Bolding wel dwars.

‘Natuurlijk trekken wij ons de situatie in Ter Apel aan, ik spreek mijn collega-burgemeester van Westerwolde wekelijks. Daarin nemen wij onze verantwoordelijkheid. Maar het is en blijft een pijnlijke constatering dat een groot deel van bestuurlijk Nederland dat niet doet. Als je een cirkel van 100 kilometer om Ter Apel trekt, hoef je niet weer in Groningen uit te komen.’