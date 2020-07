In een loods in Twente telt de 1,5 meter zaterdagnacht niet. ‘Moet kunnen, toch?’

Asociaal, noemde minister Grapperhaus feestende jongeren. Juist als gevolg van feestjes zou het coronavirus weer oplaaien. In een loods in Rijssen, Twente ziet een vriendengroep het probleem niet zo – en genieten ze eindelijk weer eens van de hardcoremuziek.

Takketakketakketakke-boemboemboem. Terwijl het Twentse Biblebelt-stadje Rijssen zich opmaakt voor de wekelijkse zondagsrust, klinkt even verderop op een afgelegen bedrijventerrein snoeiharde hardcoremuziek. Binnen in een loods vliegen voeten kruiselings over de vloer, maaien gespierde armen door de lucht en worden met zweet doordrenkte T-shirts uitgetrokken.

In het felle schijnsel van de knipperende ledverlichting zweept een rijzige gestalte de boel nog eens extra op, door zijn gebalde vuist in een duizelingwekkend tempo de lucht in te gooien. Het is Partyraiser, een in de hardcorewereld gevierde dj die doorgaans op afgeladen feesten met duizenden toeschouwers draait.

Nu bestaat zijn publiek uit een vriendengroep van zo’n 45 man, voornamelijk twintigers en dertigers uit de regio. Ze hebben een verjaardagsfeestje van een van de jongens aangegrepen om een complete loods, eigendom van een van de feestgangers, om te toveren tot een festivalterrein.

De uitgelaten sfeer staat symbool voor het gemis aan feestjes in de afgelopen periode, want je zou het te midden van de opzwepende beats bijna vergeten, maar er is ook nog zoiets als een virus dat rondwaart. Een virus dat de partyscene sinds maart compleet heeft lamgelegd. Clubs zijn gesloten, in cafés mag alleen gezeten worden – wat dansen tot een onmogelijke exercitie maakt.

Illegale raves

Toch wordt in de privésetting nog volop gefeest. De politie rolde afgelopen weken meerdere illegale raves op, meestal in buitengebieden, waar honderden jongeren op afkwamen. Bij sommige huisfeestjes kwam het tot ongeregeldheden: zo gaven jongeren in Den Haag vorige week geen gehoor aan de oproep van de politie om hun feest te staken wegens geluidsoverlast. Vanuit het huis werd met stenen gegooid, waarna versterking werd opgeroepen en omliggende straten korte tijd werden afgesloten.

Hoewel privéfeesten zijn toegestaan, mits de grootte van de locatie het toelaat dat alle bezoekers 1,5 meter afstand kunnen houden, zwelt de kritiek op dergelijke samenkomsten aan.

Feestjes worden door virologen en GGD-medewerkers specifiek genoemd als een van de oorzaken dat het virus weer oplaait. Zo valt de lokale brandhaard in de Zeeuwse provinciestad Goes (50 besmettingen) te herleiden tot twee privéfeestjes. Ook in Amsterdam zou de toename van het aantal besmettingen te maken hebben met nauwe contacten in de privésfeer, zoals familiebijeenkomsten, verjaardagen en bruiloften.

Volgens critici zijn feesten en partijen een ideale voedingsbodem voor het virus om zich verder te verspreiden: buiten het maatschappijkritische oog van de samenleving, in een jolige setting met bekenden, laat men de teugels al snel vieren.

Geen regels

Bij het hardcorefeest in Rijssen heeft vooraf bij de deur een gezondheidscheck plaatsgevonden, maar verder neemt niemand het al te nauw met de regels. Het coronaharnas staat voor even in de kast, binnen de muren van deze loods waant iedereen zich vrij. Er wordt volop gedanst, gelachen en gepraat.

‘Hoeveel zin ik had in een feestje?’, schreeuwt een jongen in groene joggingbroek boven het gedreun van de muziek uit. ‘Op een schaal van 1 tot 10: een 15.’

Een blonde vrouw in naveltop: ‘Ik stond laatst in de sportschool en hoorde een hardcorenummer voorbijkomen. Kippevel kreeg ik. Ja, ik heb het echt gemist.’

Vragen over de mogelijke risico’s van dit festijn kunnen op Twentse nuchterheid rekenen. ‘Hier doen we niet zo moeilijk’, klinkt het. En: ‘Laat iedereen toch in z’n waarde.’ Een jongen die buiten een sigaret opsteekt, merkt op dat het in de Kalverstraat in Amsterdam zo druk is dat mensen ongeveer over elkaar struikelen. ‘Dan moet dit ook kunnen, toch?’

Dj Partyraiser zweept de boel op tijdens het hardcorefeestje van een vriendengroep in een lood in Rijssen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Asociaal

Daar denkt minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) anders over. Op zijn persconferentie van afgelopen woensdag noemde hij feestende jongeren asociaal. ‘Je plaatst je zo buiten de gemeenschap en denkt alleen aan jezelf’, aldus de minister, die jongeren op het hart drukte om hun verantwoordelijkheid te nemen.

Dat hij zich specifiek tot deze groep richtte is niet toevallig: uit de recente cijfers van het RIVM blijkt dat twintigers tot de grootste groep geregistreerde besmette mensen behoren, op de voet gevolgd door dertigers en veertigers.

‘En die twintigers en dertigers zitten niet geïsoleerd’, zegt Sonja Kloppenburg van het landelijke coronateam van de GGD. ‘Ze gaan naar de supermarkt, naar de sportschool, noem maar op. Deze groep kan op die manier een schakel zijn die het virus weer bij ouderen en kwetsbaren brengt.’

Het is een lastige discussie, vindt Fabian Bakker, de goedlachse eigenaar van BKJN Events, een bedrijf dat doorgaans grootschalige hardcore- en hardstylefeesten door het hele land organiseert en zich in deze tijd richt op het faciliteren van privéfeesten, zoals in Rijssen. Het ‘Private Festival’-concept, dat sinds eind juni loopt, is een ware hit: uit het hele land komen aanvragen om in tuinen, op dakterrassen of in loodsen feesten te organiseren. Tot september zijn alle zaterdagen volgeboekt.

‘Natuurlijk willen wij niet een nieuwe broeihaard veroorzaken’, zegt Bakker. ‘Maar aan de andere kant zijn verjaardagen en bruiloftsfeesten gewoon toegestaan. De overheid zegt dat het mag, als iedereen daar verantwoordelijk mee omgaat. Dat proberen wij ook zo veel mogelijk te doen.’

De rol van BKJN bestaat uit het leveren van de dj-booth, de aangevraagde artiesten, geluidsboxen en eventueel verdere aankleding. De aanvrager regelt de locatie en is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de veiligheidsregels. Bakker: ‘Wij bieden onze feesten zo aan dat de RIVM-regels nageleefd kunnen worden, met een silent disco of een normale geluidsset. Hoe gasten hier vervolgens mee omgaan, is aan henzelf. Vorige week hadden we bijvoorbeeld nog een feest waarbij de klant allemaal vakken in de tuin had gemaakt om de afstand te waarborgen.’

Stil in mij

Op de dansvloer in Rijssen zijn de beukende armen even na middernacht kortstondig tot stilstand gekomen. Dj Partyraiser zet een parodie in van Van Dikhouts Stil in mij.

‘Het is zo stil in mij, met geen hardcore in mijn oor, het is zo stil in mij, deze scene daar leef ik voor’.

‘Zo stííííl in mij-hij’, zingt het publiek uit volle borst mee. Telefoons gaan de lucht in: dit moment moet worden vastgelegd.



De relatieve stilte is van korte duur. Tijdens het daaropvolgende afsluitende uurtje worden de beats in recordtempo uitgespuwd. Iedereen neemt het er nog even van. Want je weet het maar nooit, misschien is dit voorlopig wel het laatste feestje.