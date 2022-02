In een land dat van het slot gaat eindelijk trouwen, op 22-02-2022

Jamal Yahiya Jdidi (22) en Amal Bouloue (23) trouwen op 22 februari 2022 om 13.15 uur in Arnhem. Beeld Elisa Maenhout

De bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand verwelkomt het bruidspaar bij de deur van de trouwzaal. ‘U ziet er prachtig uit’, zegt hij. ‘En u kleurt ook mooi bij elkaar. Ik hoop niet dat dat het enige is dat bij elkaar past.’

Het is een komen en gaan van bruidsparen op deze dinsdagmiddag. Elk kwartier stapt er een volgend stel het stadhuis van Arnhem binnen voor een voordelig spreekkamerhuwelijk – piepjong of op leeftijd, perfect gekleed of in hun dagelijkse kloffie, met ringen van goud, ringen van snoep of helemaal geen ringen. Veertien stuks zijn het er op deze bijzondere datum: 22-02-2022. Dat is meer dan op ‘gewone’ dinsdagen.

Wie zijn de mensen die vandaag trouwen? Hebben ze hun huwelijk vaak uitgesteld vanwege de coronacrisis? En gaan ze nog een feestje bouwen nu de maatregelen zijn versoepeld?

Groots spektakel

Een middagje posten levert vele verhalen op, zo verschillend als de stellen zelf. En ja, bij veel van hen heeft corona invloed gehad op de plannen. Zo wilden Mary (40) en Markus (53) Odarty graag een huwelijksfeest ‘met alles erop en eraan’, zoals Markus zegt. Maar met de coronamaatregelen bleef het onduidelijk wanneer dat zou kunnen. Dus stelden ze het steeds uit. Tot ze besloten toch maar een datum te prikken. Dat feest komt later wel. ‘Alles moet voorbij zijn’, zegt Markus. ‘Wereldwijd. Ik heb familie in Amerika. Die moet er ook bij kunnen zijn.’

Noura Bardae (19) en Mohamed El Boujdaini (24) hebben een vergelijkbare reden om vandaag te trouwen en later pas te feesten. ‘Mijn moeder woont in Marokko’, zegt Mohamed. ‘Ze kan nu niet naar Nederland overvliegen.’ Daarom volgt het trouwfeest pas in juli en ook dat moet een groots spektakel worden. ‘Met 400 man’, zegt hij. ‘Heel groot’, voegt zijn kersverse vrouw eraan toe. ‘Extreem groot.’

‘Vijf keer verzet’

Zo gaat het momenteel vaker, weet Ingrid van Pinxteren. Ze is hoofd van de afdeling burgerzaken van de gemeente Arnhem. Veel stellen trekken de ceremonie en het feest uit elkaar. Ze trouwen eerst en zien later wel wanneer ze dat vieren. Dat was in het begin van de pandemie wel anders, zegt ze. Toen was het chaos. Na elke persconferentie regende het telefoontjes van mensen die hun huwelijk wilden verzetten, soms op het laatste moment. En bij de volgende persconferentie opnieuw. ‘Het was puzzelen’, zegt ze. ‘Sommige stellen hebben hun huwelijk wel vijf keer verzet.’

Maar na verloop van tijd trad gewenning op, zegt Van Pinxteren. ‘In 2021 was het aantal huwelijken in Arnhem weer op het normale niveau.’ Veel van die stellen moesten wel genoegen nemen met een sober huwelijk. In de meeste gevallen mochten er maar dertig mensen bij de ceremonie aanwezig zijn. ‘Soms kwamen families dan alsnog met honderd man’, zegt ze. ‘Dan moesten mensen buiten blijven.’

Mooie datum

Dat corona ook op een andere manier invloed heeft op de trouwerijen, blijkt uit het verhaal van Soraya van der Staaij (34) en Martijn van der Lugt (37), die hier in hun Volkswagen Kever bij het stadhuis komen aanrijden. Het had namelijk niet veel gescheeld of ze hadden vandaag helemaal niet kunnen trouwen.

Eerst kregen ze een week of wat terug zelf corona, vertelt Soraya. Vervolgens waren hun kinderen Bradley (6) en Shelby (4) aan de beurt. ‘Dat heeft best voor wat zweetdruppels gezorgd’, zegt ze. ‘Maar gelukkig kwam het goed. Zondag mochten ze weer uit quarantaine.’ Want ja, anders hadden ze de boel behoorlijk moeten uitstellen. Zonder kinderen trouwen was geen optie. Op een willekeurige datum eigenlijk ook niet.

Ook Yvonne Winters (62) en Fred Wiedijk (61) trouwen in Arnhem op 22 februari 2022, om 12.30 uur. Beeld Elisa Maenhout

‘Onze dochter is geboren op 17-07-2017, zegt Soraya. ‘Dus voor ons huwelijk wilden we ook een mooie datum. Als het nu niet door had kunnen gaan, was het waarschijnlijk volgend jaar geworden, op 02-03-2023 bijvoorbeeld. Of op 23-03-2023.’ ‘Er komen nog best een paar mooie data aan’, zegt Martijn.

