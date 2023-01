In een hoekje van mijn hersenpan hopen verhalen op, zoals dat over de brandweerauto van de Poolse Janusz

Waar lopen de correspondenten van de Volkskrant tegenaan in hun dagelijkse leven? Vandaag: Arnout le Clercq komt in Polen het zoveelste verhaal tegen dat hij niet in zijn artikel kwijt kan.

‘Kunt u me misschien iets meer vertellen over de brandweerwagen in uw tuin?’, vroeg ik halverwege het gesprek met Janusz (56), de Poolse boer bij wie ik had aangebeld. Het felrode voertuig, schoongewassen door de aanhoudende regen, was het enige kleurrijke object in de modderige omgeving.

Ons gesprek was een beetje gestokt. Dat was begrijpelijk. Ik was namelijk niet voor de brandweerwagen gekomen, maar voor de raket die de avond ervoor in het naburige dorp Przewodów was ingeslagen en, zo bleek, een van Janusz’ vrienden het leven had gekost. Dat had hij net verteld. Ik condoleerde hem. We praatten nog wat.

Op den duur keek hij me aan met een blik van ‘het is wel mooi geweest’. Ik wilde nog iets vragen over de raketinslag, maar besloot van onderwerp te veranderen om het gesprek wat te laten ontspannen. Daar had ik eerlijk gezegd ook behoefte aan, na een lange dag rondrijden en praten over dood en oorlog.

Politie-agenten doorzoeken op 16 november 2022 de omgeving van het Poolse Przewodów, waar die dag een raket twee mensen doodde. Beeld Getty

Bovendien was ik nieuwsgierig naar die brandweerwagen. Het was ook een reden om bij Janusz aan te bellen. Vertaler Agnieszka en ik waren al uren in touw. De politie had het kleine dorp hermetisch afgesloten, de priester had zich in zijn huis verstopt en deed niet meer open. In een poging de politieblokkade te omzeilen kwamen we bijna vast te zitten in de modder van een door de regen verzopen landweggetje.

Op de terugweg zagen we de brandweerwagen. Toch een beetje gek. En wellicht weet de eigenaar meer over de raket? Uiteindelijk hoefde Janusz’ brandweerafdeling niet uit te rukken, dat deden collega’s, maar dat maakte de wagen in zijn tuin niet minder intrigerend. Wat mooi is aan geschreven journalistiek is dat je ook een beetje kunt dwalen in gesprekken. Je hebt zoveel tijd als mensen je willen geven. Tot de deadline, in elk geval.

En zo hoor je ook nog eens iets leuks. Zulke details halen niet altijd de krant, wegens ruimtegebrek of omdat ze simpelweg te afleidend zijn. Jammer, want er staat veel ellende in de kolommen en soms weten die details een zwaar thema lichter te maken. Intussen hopen al die kleine verhalen uit Centraal-Europa zich op in een hoekje van mijn hersenpan. Ze vormen hun eigen rariteitenkabinet, of schatkamer, afhankelijk van hoe je ernaar kijkt.

Daar zit bijvoorbeeld Szabi, een Hongaarse sitarspeler die ik tijdens een reportage ontmoette. Hij heeft zijn eigen programma op de publieke omroep, waar hij sitarmuziek draait. De wet bepaalt dat 35 procent van de gedraaide muziek Hongaars moet zijn. Lastig in een land waar sitarmuziek niet voor het oprapen ligt, maar hij laat zich niet tegenhouden. Om het quotum te halen, verhongaarst hij zijn lievelingsartiesten: de Indiase Ravi Shankar wordt Ravi Sándor.

Sinds kort zit ook de brandweerwagen van Janusz in die hoek van mijn geheugen. Zijn brandweerafdeling was al jaren toe aan een nieuwe brandweerwagen, vertelde hij. Maar dat kost geld en het oosten van Polen zit altijd krap bij kas. De brandweerlieden gaven niet op en bleven aandringen. Uiteindelijk kregen ze hun zin: enkele weken voor ons gesprek werd de splinternieuwe brandweerwagen afgeleverd bij de kazerne.

‘En wat denk je?’, zegt Janusz. ‘Hij was te groot!’ Totdat ze de kazerne groter maken zodat de brandweerwagen past, blijft deze in zijn tuin staan, vertelde hij, en hij glimlachte voor het eerst. Ik heb het geprobeerd in de reportage te schrijven, eerlijk waar. Maar weer weggehaald. Toch jammer.