In Duitsland kan de volkstelling tegenwoordig digitaal, maar eerst moet er iemand langskomen

Het is ergens begin juni als de bel gaat: een dame van de Census 2022, of ik de deur open kan doen zodat ze bij de brievenbussen kan (om onduidelijke redenen zitten die in Berlijnse gebouwen vaak achter de voordeur). Wat volgt is een bureaucratische Odyssee van brief naar WhatsApp naar telefoongesprek en terug naar fysiek gesprek, met als toegift een onlineverrassing.

De Census 2022, legt het schrijven in de brievenbus uit, is een door de EU voorgeschreven volkstelling die elke tien jaar plaatsvindt. Deelname is verplicht, waarschuwt het epistel. Gaarne in de bijgevoegde enveloppe één van twee voorgestelde tijdvakken accorderen. De censor komt dan langs om vijf vragen te stellen. Maar in de enveloppe vind ik ook het mobiele nummer van de censor, en desgevraagd meldt ze: het kan ook via WhatsApp.

Dat scheelt. De Duitse overheidsbureaucratie is berucht, en ik herinner me nog goed dat het na aankomst vorig jaar maanden kostte om een afspraak te maken voor inschrijving bij de gemeente Berlijn. Duitsland loopt digitaal nog altijd mijlenver achter op de rest van Noord-Europa. Dat is deels een gevolg van ‘s lands fameus conservatieve ambtenarij, wars van elke innovatie, deels van een tamelijk gezonde – en begrijpelijke – volksscepsis jegens overmoedige dataverzameling door bedrijven en beambten.

Alles wat digitaal geregeld kan worden, zonder bezoek aan de Bürgeramt, papieren brief of zelfs fax (!), is in Duitsland dan ook reden voor een geluksmomentje. In Nederland verloopt de volkstelling overigens geheel digitaal en bijna ongemerkt, pocht het CBS, via de gemeentelijke administratie. (‘In veel landen is de volkstelling een enorme operatie met honderdduizenden tellers die van deur tot deur gaan’, sneert het CBS.) Maar: in Duitsland kan de censor tegenwoordig whatsappen, dus dat belooft een soepele exercitie te worden.

Ik schrijf vol goede moed terug dat ik beide voorgestelde afspraken niet haal, maar graag vragen over WhatsApp beantwoord. Dat blijkt onmogelijk: het WhatsApp-contact is uitsluitend bedoeld om een fysieke afspraak te maken. Even waan ik me gevangen in de sketch Monty Python’s Holy Hand Grenade: gij zult tot drie tellen, en nimmer tot twee, tenzij het is om uw weg te vervolgen naar drie.

Als de censor mij er twee weken later telefonisch aan herinnert dat ik vergeten ben afspraken te maken, komen we laat op dinsdagavond eindelijk tot een vergelijk: ze belt de volgende ochtend om 9.45 uur. De vragen appt ze van tevoren: gezinssamenstelling, leeftijd, primaire residentie – heel overzichtelijk. Ik ruim in mijn hoofd tien minuten in, en zit de volgende ochtend klaar.

Stipt om 09.45 uur gaat de telefoon. Al snel blijkt wederom sprake van een misverstand: het gesprek is bedoeld om telefonisch de twee mogelijkheden door te geven voor de fysieke afspraak die de censor de avond ervoor ook al appte. Oké, bij wijze van uitzondering kan ze de vragen wel telefonisch stellen. Maar niet nu. Daarvoor moeten we een nieuwe afspraak maken. Uit wanhoop ga ik akkoord met het tijdvak dat inmiddels weken geleden al werd voorgesteld.

Daags na het gesprek dat uiteindelijk begin juli bij mijn voordeur plaatsvindt, inderdaad tien minuten duurt, en een les in acceptatie oplevert, ontvang ik wederom papieren post van de census in de brievenbus. Een inlogcode, zo blijkt. Voor het online gedeelte van de census.

Remco Andersen is Volkskrant-correspondent in Berlijn