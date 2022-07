In Duitsland gonst het van de noodscenario’s: wat als de gaspijpleiding Nord Stream 1 dichtblijft?

Berlijners met een kop koffie op het terrasje bij de bakker in de populaire wijk Kreuzberg. Vooralsnog leidt het vooruitzicht van een crisis niet tot grote onrust. Beeld Nils Stelte

Sinds de pijpleiding Nord Stream 1 maandag werd afgesloten, gonst het in Duitsland van de noodscenario’s en prioriteitenlijsten. Komt het gas volgende week weer terug en zo niet, wie is dan als eerste de pineut? De vrijetijdssector? De ­chemische industrie? Blijven we ­onverminderd gas doorvoeren naar buurlanden? Moet de kachel lager? Mogen we straks nog warm douchen? Maar bovenal, in de parken en straten van Berlijn, is er hoopvol vertrouwen: zó erg zal het toch heus niet worden?

Weinig Duitsers, zeker jonge Duitsers, kunnen zich nog voorstellen hoe een maatschappij met tekorten eruitziet. Precies daarop moet de regering de samenleving voorbereiden, terwijl ze tegelijkertijd alles in het werk stelt om de crisis af te wenden. Maar het lot van de Duitsers, en van landen die via Duitsland gas ontvangen, ligt niet in handen van de regering in Berlijn. Poetin is wederom aan zet.

Nord Stream 1 is niet alleen cruciaal voor Duitsland. Vorig jaar stroomde bijna 60 miljard kubieke meter gas door de pijpleiding, tien maal de totale Nederlandse import van Russisch gas dat jaar. Ruim eenderde van al het (Russische, Noorse, Nederlandse en andere) gas dat Duitsland bereikt, stroomt door naar buurlanden. Op 11 juli ging Nord Stream dicht voor gepland onderhoud tot 21 juli. Maar, zei Economieminister Robert Habeck: ‘Het zou niet ‘superverrassend’ zijn als er ergens een klein onderdeeltje wordt gevonden waardoor men zegt: Nu kunnen we hem niet meer aandoen.’

Het zou niet de eerste keer zijn. In juni reduceerde Gazprom de gasaanvoer door Nord Stream tot 40 procent van het normale volume. Volgens Rusland om technische redenen: een gasturbine die voor onderhoud in Canada was, kon wegens sancties niet terug naar Rusland worden gebracht. Onzin, zei Duitsland; Rusland reduceert het gas om politieke redenen. Inmiddels is de turbine weer onderweg naar Rusland. Duitsland hoopt dat die daar aankomt voor 21 juli. Daarmee is alles mogelijk, zei Habeck eerder: ‘Het kan zijn dat het gas weer terugkomt, ook meer dan (de 40 procent) daarvoor. Het kan ook zijn dat er niks meer komt.’

Zeven scenario’s

Alles is mogelijk en Duitsland bereidt zich op alles voor. De Bundesnetzagentur, beheerder van het energienet, heeft zeven scenario’s berekend. Drie daarvan eindigen in gastekorten komende winter. Ook als Nord Stream na 21 juli weer voor 40 procent operationeel wordt, is dat niet genoeg om de Duitse gasreserves voldoende te vullen. Leveringszekerheid kan dan alleen worden gegarandeerd als Duitsland óf minder gas doorvoert naar buurlanden, óf als Duitsers hun consumptie met minimaal 20 procent reduceren. Als Nord Stream dichtblijft, moet het allebei: drastische besparingen in Duitsland én minder gas voor de buren.

De regering vraagt Duitsers al maanden om de thermostaat lager te zetten en korter te douchen. Talloze gemeenten, woningcoöperaties en andere instellingen beperken hun energieverbruik. In Keulen staat de straatverlichting lager. In Düsseldorf sloot een reusachtig buitenzwembad. De grootste woningcoöperatie van Duitsland verordonneerde voor 250 duizend met gas verwarmde woningen een (juridisch dubieuze) nachtelijke maximumtemperatuur van 17 graden.

Gecorrigeerd voor temperatuur – de maand was uitzonderlijk warm – gebruikten de Duitsers in mei 10,7 procent minder gas dan een jaar eerder. Ongecorrigeerde cijfers voor juni en juli wijzen op 10 tot 12 procent besparing. Conclusie: ze doen hun best, ook voor de buren, maar ze zijn er nog lang niet.

Huizen en hospitalen eerst

Als het Russisch gas niet terugkomt, dan gaat de regering de beperkte voorraad rantsoeneren. Minister Habeck verwierp het idee om de gasdoorvoer naar buurlanden te reduceren eerder als ‘onwettig en absurd.’ Deze week was hij in Praag en Wenen om Duitse solidariteit te betuigen ingeval van tekorten. Dat maakt drastische besparingen in Duitsland des te urgenter.

Eerst wordt waarschijnlijk het gasverbruik in vrijetijdsinstellingen beperkt: de temperatuur in zwembaden moet lager, warm water in sportcentra is niet meer vanzelfsprekend. Industriële grootverbruikers kan gas worden ontzegd, mogelijk zelfs van uur tot uur. Ziekenhuizen, scholen, supermarkten, voedselproducenten en het MKB krijgen prioriteit. Een exact stappenplan is er niet, althans niet in het openbaar: de overheid zegt dat ze de rangorde per dag en per regio moet bepalen.

Ook huishoudens zijn beschermd, al trok Habeck dat deze week in twijfel. Als tekorten maandenlang aanhouden, zei Habeck, dan kan de industrie niet achteraan blijven staan. Ook van particulieren mag een bijdrage worden verwacht.

Kokende kikker

Bij de gemiddelde Duitser leidt de nakende crisis vooralsnog niet tot grote onrust. Er is geen run op elektrische kachels, geen prijsexplosie bij dieselgeneratoren. De teneur bij de borrel is: we zien wel hoe het loopt. Veel Europeanen zitten als kikkers in langzaam opwarmend water, met interesse starend naar de brander onder de kom in de overtuiging dat het zo heet niet kan worden. Maar dat kan het wel.

‘Het afgelopen decennium hebben meerdere catastrofes Europa bijna uit elkaar gescheurd’, schrijft The Economist. ‘Daaronder de eurocrisis in de vroege jaren ’10 en de migrantencrisis in 2015. De energiecrisis in de winter van 2022 zou zich bij dat rijtje kunnen voegen. De eenheid van het continent wordt weldra opnieuw op de proef gesteld. Consumenten beseffen nauwelijks wat ze dan te wachten staat.’