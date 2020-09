In Dubai opgepakte crimineel Khalid J.: lokale politie dreigde met foltering

Politie bewaakt de rechtbank in Osdorp, Amsterdam, waar de eerste zaak tegen Ridouan T. wordt gehouden. Beeld EPA

Dat schrijft Khalid J. (35) in een brief aan de rechtbank, die door het AD is ingezien. J. werd begin dit jaar gearresteerd in Dubai, waar hij al jaren woonde, en uitgeleverd aan Nederland. Hij wordt verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie die volgens justitie verantwoordelijk is voor meerdere liquidaties in de Amsterdamse onderwereld.

Khalid J., die als kind de bijnaam Papkind had, maar na een fanatiek trainingsschema in de boksschool bekend kwam te staan als Mooie Khalid, schrijft in de brief dat hij in Dubai met een smoes uit zijn appartement werd gelokt. Hij zou vervolgens dagenlang zijn vastgezet en verhoord door lokale rechercheurs. Die hielden hem voor ‘alles van hem te weten’, onder meer dat hij deel zou uitmaken van de Angels of Death (zoals de groep rondom Ridouan T. in het buitenland wordt genoemd).

Advocaat Inez Weski, die Ridouan T. bijstaat, liet eerder al weten dat haar cliënt bij zijn aanhouding in Dubai eind vorig jaar zo zwaar is mishandeld dat zijn gezicht bijna onherkenbaar was geworden.

In het geval van Khalid J. bleef het bij dreiging van foltering. ‘Ik kon maar beter niet liegen, want ze hadden alles al van hun Nederlandse collega’s gehoord, die ze volledig vertrouwden’, schrijft hij in zijn brief aan de rechtbank. ‘(…) De dagen erna willen ze mijn paspoort hebben en volgt het ene na het andere dreigement. Dat ik mishandeld ga worden en dat ik naar een gevangenis gestuurd ga worden waar ik echt ga lijden als ik niet teken voor uitlevering.’

Advocaten gevolgd

De lokale rechercheurs zouden ook hebben laten doorschemeren dat ze wisten dat hij in juni vorig jaar contact heeft gehad met Nederlandse advocaten. Het gaat om Nico Meijering en zijn kantoorgenoot Leon van Kleef, die vorig jaar zomer naar Dubai afreisden om Khalid J. te ontmoeten. De advocaten werden tijdens deze reis heimelijk gevolgd door de politie, omdat daar de tip was binnengekomen dat ze een afspraak zouden hebben met de toen nog voortvluchtige Ridouan T. Dit bleek niet het geval te zijn.

Omdat Khalid J. naar eigen zeggen in de gesprekken met lokale rechercheurs bleef ontkennen, werd hij in de gevangenis aangesproken door een hoge politiefunctionaris van Interpol. Die adviseerde hem te stoppen met ontkennen en deelde mee wat het Nederlandse OM over hem wist.

Ook vertelde de man volgens Khalid J. dat Ridouan T. bevriend was met de Iraanse generaal Qassem Soleimani, die begin dit jaar om het leven kwam bij een Amerikaanse luchtaanval op het vliegveld in Bagdad. ‘Dat was overduidelijk het grootste probleem, want er waren veel spanningen tussen Iran en Dubai op dat moment’, schrijft hij.

Nog diezelfde week werd J. door drie mannen met bivakmutsen meegenomen en op het vliegtuig naar Nederland gezet. Woensdag wordt de strafzaak tegen hem en vier medeverdachten hervat.