In Drenthe krijgt de energietransitie weer wat lucht: groene stroom gaat er nu over de vluchtstrook

In Drenthe liep de energietransitie als eerste in Nederland muurvast doordat het stroomnet de toevoer van zonnestroom niet aankan. De vluchtstrook van het hoogspanningsnet biedt sinds vrijdag soelaas. Voor even.

Als de Drentse gedeputeerde Tjisse Stelpstra enkele jaren geleden weleens bij collega’s in de rest van het land begon over netcongestie, werd hij niet-begrijpend aangekeken. Files op het stroomnet? Hoezo? Wacht maar, zei Stelpstra dan, ook jullie gaan er last van krijgen.

Die waarschuwing was aan dovemansoren gericht natuurlijk.

Intussen begonnen steeds meer delen van de kaart van Nederland rood te kleuren, ten teken dat het elektriciteitsnet ‘vol’ zit, door de forse toename aan zonne- en windenergie. Pas toen het rood vorig jaar de hoofdstad bereikte en daar de noodklok werd geluid (‘We kunnen geen woonwijken en nieuwe bedrijven meer aansluiten’), kwam het onderwerp ook op de politieke kaart. De les volgens Stelpstra: ‘Altijd naar Drenthe luisteren.’

Zijn provincie ondervond al in een vroeg stadium dat het stroomnet de energietransitie niet kan bijbenen. Door de goedkope grond is Drenthe een aantrekkelijke plaats voor het bouwen van zonneparken; ze verschenen in hoog tempo. Tegelijk was het stroomnet er dunnetjes omdat de provincie weinig zware industrie kent en relatief dunbevolkt is. Tot 2018 ging het allemaal nog wel, daarna groeide de hoeveelheid zonnestroom bijna exponentieel.

Overbelasting

Zonne-energie is mooi spul, maar het stelt de uitbaters van het elektriciteitsnet voor immense uitdagingen. Dat zit zo: hun stroomkabels moeten de grootste stroompiek aan kunnen, anders raken ze op een zonnige dag in het voorjaar overbelast. Alleen leveren zonnepanelen die maximale hoeveelheid energie bijna nooit; ’s nachts sowieso niets en in de winter meestal weinig.

Om overbelasting te voorkomen, maken netbeheerders afspraken met eigenaren van sommige zonneparken. Die mogen maximaal 70 procent van het totale vermogen leveren. Door de hoogste piek eraf te schaven, ontstaat meer ruimte voor andere aanbieders van groene stroom. Ook mooi: de jaaropbrengst van een zonnepark daalt maar met zo’n 3 procent.

In Drenthe is deze maatregel lang niet genoeg om de problemen op te lossen. Tot iemand bedacht: waarom gebruiken we de vluchtstrook niet?

Zes miljoen zonnepanelen extra

Net als snelwegen hebben de hoogspanningsnetten in Nederland een vluchtstrook. Die ‘stroomvluchtstrook’ is 99,98 procent van de tijd onbenut. Op het hoogspanningsnet is die vluchtstrook riant, landelijk netbeheerder Tennet gebruikt maar de helft van de capaciteit. Maak van die andere helft een spitsstrook, en je lost een deel van het probleem op. Landelijk komt hierdoor zomaar 2 gigawatt extra vermogen vrij, evenveel als zes miljoen zonnepanelen.

Mocht ergens een probleem ontstaan, dan verschijnt er bij wijze van spreken een rood kruis boven de vluchtstrook en worden aanbieders van groene stroom even van het net gegooid. Zo blijven fabrieken en huizen verzekerd van levering. ‘Een aanbieder van energie kun je wel even uitschakelen’, zegt Han Slootweg, directeur netstrategie bij netbeheerder Enexis en hoogleraar intelligente energiesystemen aan de TU Eindhoven. ‘Maar je kunt niet zeggen: sorry mensen, uw woonwijk zit even een paar uur zonder stroom omdat we een capaciteitsprobleem hebben.’ Met deze oplossing hoeft dat niet en kleurt de Drentse stroomkaart tijdelijk een stukje minder rood.

Het gebruik van de vluchtstrook gebeurt al op sommige plekken in Nederland, maar voor het hoogspanningsnet, de energiesnelweg, was dit tot nu toe niet mogelijk. Dit komt doordat op ‘lagere’ netten (met zogenoemde middenspanning) het aanbod en de vraag naar elektriciteit fysiek gescheiden zijn. Op het hoogspanningsnet loopt alles door elkaar. Enexis en Tennet ontwikkelden hiervoor een oplossing. Kijk vóór de stroom de snelweg op gaat of er ruimte is. Mocht er een calamiteit zijn op het hoogspanningsnet, dan heeft Enexis 12 seconden de tijd om de toevoer van groene stroom te knijpen.

Vrijdag werd de automatische schakeleenheid bij midden- en hoogspanningsstation Emmen-Weerdinge in gebruik genomen. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Omdat er in zo’n noodgeval maar zo weinig tijd is, moet het proces automatisch verlopen. De schakeleenheid die hiervoor is ontwikkeld, is afgelopen vrijdag bij het midden- en hoogspanningsstation Emmen-Weerdinge in gebruik genomen.

Tegen relatief weinig kosten, zegt Slootweg van Enexis. De hele installatie kost ongeveer een ton, een schijntje in het miljardenspel van de energietransitie. Is het de oplossing voor alle problemen? Zeker niet, zegt Slootweg. Het geeft hooguit wat lucht en zorgt ervoor dat de zes aanbieders die het langst wachten wat eerder kunnen worden toegelaten tot het stroomnet.

Er moet dus verder gebouwd. En dat gebeurt ook: de komende tien jaar gaat er een half miljard naar het regionale hoogspanningsnet en investeert Enexis 114 miljoen euro in het eigen deel. Opdat energieprovincie Drenthe (‘We gingen van turf naar gas en olie naar duurzaam’) voorop blijft lopen, zegt de gedeputeerde. ‘Daarom herhaal ik nog maar eens: luister naar Drenthe.’