In dit ‘weekend van de waarheid’ waren de coronacijfers niet bepaald hoopgevend

Zondag vergaderde het kabinet met zijn adviseurs in het Catshuis over nieuwe maatregelen om het virus in te dammen. Mogelijk volgt maandag of dinsdag een persconferentie. Rutte waarschuwde vrijdag dat strengere maatregelen nodig zijn als het aantal coronabesmettingen niet terugloopt. ‘De komende 72 uur zijn belangrijk’. Met bijna 13 duizend gemelde besmettingen in twee dagen, drie keer zoveel als in de hele maand juli, lijkt er nog geen trendbreuk te zijn.

Dit werd vooraf het weekend van de waarheid genoemd, maar gezondheidsdienst RIVM verwacht op zijn vroegst vanaf woensdag in de cijfers te zien of de maatregelen van eind september effect hebben. Voordat iemand die is besmet met coronaklachten krijgt, is getest, en de uitslag is gerapporteerd door de GGD zijn er al snel twee weken voorbij.

Wel zichtbaar op dit moment: niet alleen stijgt het aantal nieuwe besmettingen, de groei versnelt ook. De afgelopen zeven dagen zijn er bijna 39 duizend besmettingen gemeld, 60 procent meer dan in de week daarvoor. Begin oktober lag dit groeipercentage nog rond de 40 procent. Tot nu toe is eerder sprake van een snellere dan een tragere verspreiding van het virus.

De druk op het kabinet om snel met drastische maatregelen te komen, neemt dan ook toe – al waarschuwen werkgevers juist voor de negatieve effecten van een lockdown. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, vindt langer wachten niet verantwoord. ‘Dit was inderdaad het weekend van de waarheid.’ Hij beaamt dat de effecten van de maatregelen eind september misschien pas volgende week volledig zichtbaar zijn, maar de druk op de zorg wordt zo groot dat er nu actie nodig is.

‘We verwachten dat over een week 1.700 covid-patiënten opgenomen zijn, van wie 300 op de ic. We zijn nu al op het punt dat ziekenhuizen in het hele land, zelfs bij een optimale spreiding van patiënten, reguliere zorg moeten afschalen’, zegt Kuipers. ‘Het moment is nu gekomen om aanvullende maatregelen te nemen.’ Over welke maatregelen dat moeten zijn wil hij geen uitspraken doen: ‘Dat is aan het RIVM en het kabinet.’

Zorg geschrapt

Het aantal ziekenhuisopnamen en sterfgevallen is nog steeds vele malen lager dan in maart en april, maar ook hier is een stijgende lijn te zien. Op zondagmiddag lagen er 1.233 covidpatiënten in het ziekenhuis, een verdubbeling in twee weken tijd. In het westen van Zuid-Holland wordt 40 procent van de reguliere zorg geschrapt om ruimte te maken voor de stroom covid-patiënten, zo maakten de ziekenhuizen in die regio zondag bekend.

Waar tijdelijk werd ingezet op gerichte, regionale maatregelen, zal nu weer voor een landelijke aanpak worden gekozen. Vorige maand nam het aantal besmettingen vooral toe in de grote steden in de Randstad. Dat zijn nog steeds de gebieden waar de meeste besmettingen worden gemeld, maar inmiddels is in alle regio’s het aantal nieuwe gevallen meer dan het dubbele van de signaalwaarde van 7 besmettingen per 100 duizend inwoners per dag. Zeeland, de provincie die tot nu toe in deze tweede golf het minst is getroffen, zit nu op hetzelfde niveau als Amsterdam vier weken geleden. Sinds zaterdag geldt ook voor de veiligheidsregio’s Utrecht, Hollands Midden, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Holland Zuid het predikaat ‘ernstig’ op het coronadashboard van de rijksoverheid. Dit risiconiveau was al bereikt in Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden.