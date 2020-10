In dikke drommen schuifelen Chinese toeristen door Beijing, alsof ze het virus alweer zijn vergeten

Het binnenlandse toerisme in China groeit met sprongen. Vooral deze week gaan Chinezen eropuit, over corona lijken er nog weinig zorgen. ‘Ik ben zo blij hier te zijn. Ik heb de hele nieuwjaarsvakantie binnen gezeten.’

Alsof ze het coronavirus al zijn vergeten, zo schuifelen Chinese toeristen deze week in dikke drommen door Nanluoguxiang, een populaire toeristenstraat in Beijing. Aan het begin van de steeg moeten ze zich registreren en hun mondkapje opzetten, maar bij de eerste snackbars zakken die kapjes al naar de kin. ‘Hoezo, te veel mensen?’, vraagt een toerist uit Jilin, terwijl hij aanschuift voor een pikante pannenkoek. ‘Ik vind veel mensen net gezellig!’

Het is Gouden Week in China, de landelijke vakantieweek rond de nationale feestdag, en voor het Chinese toerisme is dit de grote comeback. Volgens de Chinese luchtvaartautoriteiten zijn er 10 procent meer binnenlandse vluchten geboekt dan vorig jaar, en tal van treinen zijn uitverkocht. China’s grootste reissite trip.com voorspelt in totaal 600 miljoen reizigers, zo’n driekwart van een jaar eerder. Het is nog geen volledig herstel, maar wel een stuk beter dan in de rest van de wereld.

In de straten van Beijing is de heropleving van het toerisme zichtbaar. De metrohaltes bij het Plein van de Hemelse Vrede – dé topattractie in de Gouden Week – zijn afgesloten, om te voorkomen dat het wordt overspoeld. Rond de Verboden Stad slenteren toeristen achter gidsen aan of ze maken een fietstocht, stuntelend in het drukke verkeer. In Nanluoguxiang staan ze in de rij voor een portie gekonfijte bessen of patat met softijs. De sfeer is uitgelaten. Over het coronavirus lijkt niemand zich zorgen te maken.

Rolkoffers

‘Ach, die epidemie, daar zijn we niet meer zo mee bezig’, zegt Wang (30), die in Beijing werkt en zijn vrouw uit Henan heeft laten overkomen om samen een week vakantie te vieren. Hij stuurt haar rolkoffer behendig door de mensenmassa. ‘In Beijing is de situatie al maandenlang onder controle, maar nu pas hebben we voor het eerst een langere vakantie.’ Zijn vrouw: ‘Ik ben zo blij hier te zijn. Ik heb de hele nieuwjaarsvakantie binnen gezeten.’

‘Ik sta niet meer zo stil bij dat virus’, zegt een vrouw uit Heilongjiang, die met haar moeder op een bankje in Nanlouguxiang uitrust, de mondkapjes naar beneden. Ze reageert argwanend op de vragen van de buitenlandse journalist en wil haar naam niet geven. ‘Toen we de straat binnenkwamen, zeiden ze dat we een masker moesten dragen, en dus doen we dat. Maar ik denk niet dat er nog een risico is. We hebben het hier onder controle. China is de veiligste plek ter wereld.’

De zorgeloosheid van de Chinese toeristen is begrijpelijk: de laatste melding van een lokale besmetting in China dateert van 16 augustus. Sinds het einde van de eerste golf heeft China nog een paar lokale uitbraken gehad, onder meer in Beijing en Xinjiang, maar die werden telkens snel onder controle gebracht. Sinds 1 juni zijn in heel China in totaal 2.428 besmettingen vastgesteld, waarvan de meeste bij reizigers uit het buitenland. Die moeten bij binnenkomst in China twee weken in quarantaine.

Chinese statistieken zijn doorgaans met een korrel zout te nemen. Maar omdat het Chinese indammingsbeleid op een nauwkeurige registratie van nieuwe besmettingen is gestoeld, lijken de cijfers in dit geval geloofwaardiger. Wel telt de Chinese overheid, in strijd met internationale aanbevelingen, asymptomatische patiënten niet mee in de statistieken. Dat geeft mogelijk een sluiproute om de reeds lage cijfers nog extra te drukken.

Kortingen

De Chinese maatregelen – lokale lockdowns, verplichte quarantaines en een corona-app – worden in het buitenland vaak draconisch genoemd, maar hebben als voordeel dat de economie in China sneller aantrekt dan in de rest van de wereld. In het tweede kwartaal bedroeg de economische groei er 3,2 procent. Die groei steunt vooral op industriële productie, maar de overheid doet er alles aan om de Chinese consumptie aan te wakkeren.

Ook het toerisme, een van de zwaarst getroffen sectoren, wordt flink gestimuleerd. Sinds juli zijn de bezoekerslimieten voor toeristische attracties stapsgewijs verhoogd, van 30 naar 50 procent, en vlak voor de Gouden Week naar 75 procent. Attracties in de provincie Hubei zijn gratis; andere provincies geven kortingen. Chinese luchtvaartmaatschappijen hebben zelfs ‘all you can fly’-tickets verkocht – 450 euro voor zes maanden onbeperkt binnenlands reizen. Die waren meteen uitverkocht.

Helemaal op peil is het toerisme nog niet. De vliegtuigen zitten vol, maar vliegen voor lagere prijzen. Individuele toeristen trekken er massaal op uit, maar groepsreizen – vooral populair onder ouderen – blijven achter. En veel reizigers boeken last minute, een teken dat ze voorzichtig blijven. ‘China bevindt zich in een betere positie dan veel andere landen, en heeft het voordeel van een sterke binnenlandse markt’, zegt Maggie Rauch, Chinaspecialiste van marktonderzoeksbureau Phocuswright. ‘Maar een volledig herstel verwacht ik pas volgende zomervakantie.’

Het herstel wordt deels ook gefnuikt door de Chinese regering. Terwijl die naar buiten toe een en al vertrouwen uitstraalt, heeft ze in alle stilte reisrestricties ingesteld. In Beijing en Shanghai hebben ambtenaren en ouders met schoolgaande kinderen een verbod gekregen om tijdens de Gouden Week de stad uit te reizen. En in Beijing gelden strengere bezoekerslimieten. Het toont dat de Chinese overheid, ondanks de lage cijfers, erg bezorgd blijft over een mogelijke tweede golf.

In Nanluoguxiang is het dus wel druk, maar net iets minder druk dan andere jaren. ‘Normaal kun je deze souvenirwinkel niet eens binnen’, zegt Han Jiexu (22) uit Ningxia, die net uit een boetiekje komt. ‘Het is bijna weer als vroeger, maar nog net niet. Eigenlijk is dat wel zo fijn.’