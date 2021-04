In diervriendelijker Dolfinarium hoeven dolfijnen geen kunstjes te doen, maar critici zijn niet blij

Dit is binnenkort verleden tijd. Beeld Hollandse Hoogte

In de plannen van het Dolfinarium ligt de nadruk op educatie en het natuurlijk gedrag van dieren. Kunstjes horen daar niet bij. Ook worden de verblijven aangepast zodat ze een meer natuurlijke uitstraling hebben.

Dat het roer om moest bij het Dolfinarium was al langer duidelijk. In september werd het dierenpark door landbouwminister Carola Schouten op de vingers getikt. Het Dolfinarium voldeed niet aan de eisen voor dierenwelzijn, stelde de Visitatiecommissie Dierentuinen in een rapport. De dolfijnen en zeeleeuwen werden te veel als ‘performers’ gebruikt, vond de commissie. Dat behoort niet tot hun natuurlijke gedrag en sluit niet aan bij de huidige inzichten over dierentuinen, staat in het rapport. Fotomomenten met zeeleeuwen en dolfijnen kunnen evenmin door de beugel. Ook waren de verblijven niet meer van deze tijd.

De kritiek past binnen een veranderend discours waarin dierentuinen hun bestaansrecht ontlenen aan educatie en niet aan vermaak. Het Dolfinarium zegt met de nieuwe plannen te voldoen aan de eisen van de commissie.

Zeedieren naar China

Behalve diervriendelijker wordt het Dolfinarium ook leger. Om andere dieren meer ruimte te geven, neemt het park afscheid van twee walrussen, acht tuimelaars en twee Californische zeeleeuwen. De dieren gaan naar het park Hainan Ocean Paradise in China.

Dierenwelzijnsorganisatie World Animal Protection is bezorgd over de verhuizing naar China. Volgens de organisatie is er geen garantie dat er in China niet met de dieren wordt gefokt of dat ze worden ingezet voor entertainment. Het Dolfinarium stelt echter dat het ontvangende park in China aan alle eisen voldoet.

Frank Wassenberg, Kamerlid van de Partij voor de Dieren, heeft geen fiducie in de plannen van het Dolfinarium. Wassenberg is een felle criticus van het park. Eerdere keren dat het dierenpark beterschap beloofde, leidden tot niets, zei hij op NPO Radio 1. Hij stelt voor de dierentuinvergunning van het Dolfinarium in te trekken, als eerste stap naar een volledige sluiting.

Het Dolfinarium, dat in 1965 de deuren opende, heeft een financieel zware periode achter de rug. Tussen 2014 en 2017 liepen de inkomsten terug en werd het park ‘technisch failliet’ verklaard. Een financiële injectie à 2,5 miljoen van het Spaanse moederbedrijf van het Dolfinarium moest daarna de boel vlot trekken. De coronacrisis sloeg vorig jaar hard toe.