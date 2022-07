In Deventer doorbrak ME blokkade bij distributiecentra: ‘Dit soort locaties is nauwelijks te beveiligen’

Ron König, D66, burgemeester van Deventer

Hoewel König begrip heeft voor de acties van de boeren, kondigde hij maandag samen met zijn collega’s uit Zwolle en Raalte een ultimatum af: voor 8 uur die avond moesten de blokkades opgeheven zijn. Het had geen effect. De boeren bleven op hun plek. Het duurde uiteindelijk tot dinsdag rond het middaguur voordat de blokkade met hulp van de Mobiele Eenheid (ME) werd opgeheven.

Waarom duurde het tot de volgende dag voordat werd ingegrepen?

‘Waar je tegenaan loopt is dat wij afhankelijk zijn van de nationale politie. Zij bepalen de capaciteitsverdeling van de ME. Onze politie-eenheid Oost-Nederland is de grootste eenheid van Nederland. Het beslaat het gebied van Overijssel en Gelderland. Tegelijkertijd staan hier veel distributiecentra, elf in totaal, waarvan er zeven geblokkeerd waren. Ik kon daarom niet zomaar op een knop drukken om de ME binnen een uur te bestellen. Dat wilde ik wel, maar ze waren er niet eerder. En de blokkades waren wel van dien aard dat we de mobiele eenheid nodig hadden om ze op te ruimen.’

Dit voelde voor de distributiecentra misschien wat laat?

‘Ja dat was ook zo. Ik kan me hun perspectief goed voorstellen. Ze hebben druk uitgeoefend op ons om eerder in te grijpen, maar je kan uiteindelijk alleen ingrijpen als het veilig kan. Toen hier in Deventer dinsdag een noodverordening werd afgekondigd kwamen er meteen dertig boeren uit Zwolle hierheen gereden. Dit laat zien dat de boeren voortdurend met elkaar in contact staan. Ik wacht liever op de ME die ook groter materieel heeft om die trekkers te verplaatsen als dat moet, dan dat ik mijn eigen wijkagenten inzet. Ook om hun veiligheid moet ik denken.’

Was u voldoende voorbereid op de blokkades?

‘Laten we eerlijk zijn: tegen het wapen trekker is niet zo veel bestand. De boeren zijn ook heel flexibel tijdens hun acties. Het kan ineens weer veranderen, dus het is nauwelijks te doen om locaties te beveiligen. Het enige wat je kan doen is actief volgen wat de politie weet. Maar in de praktijk ben je op zo’n actiedag vooral aan het reageren op wat er gebeurt.’

Wat verwacht u van de komende weken?

‘Ik denk niet dat dit de laatste acties zijn van de boeren. Maar ik denk dat de kern is dat boeren, gemeenten en provincies zo snel mogelijk aan de slag moeten om het stikstofplan uit te voeren. Ik denk niet dat er landelijk nog wat verandert, dus we moeten niet langer moeten wachten en gewoon per gebied moeten bekijken hoe we het kunnen uitvoeren.’