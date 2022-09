‘In Den Haag ziet men niet hoezeer het water aan de lippen staat’

Maurice van den Bosch, bestuurder van het Amsterdamse OLVG, vraagt ziekenhuisbestuurders en medisch specialisten om 5.000 euro's in een noodfonds voor zorgpersoneel te stoppen. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Hoe bent u tot dit idee gekomen?

‘We zien al langer dat de gesprekken op de werkvloer niet langer over corona gaan, zoals de afgelopen twee jaar. Nu gaan ze over de energierekening. En terwijl hier de zorgen acuut zijn, denkt het kabinet nog even langer na. Ik kom net van de neurologie-afdeling. Als ik daar met de verpleegkundigen spreek, hoor ik grote zorgen: hoe krijg ik mijn huur nog betaald aan het eind van de maand, hoe krijg ik mijn energierekening gefinancierd?

‘Daarom heb ik medisch specialisten en zorgbestuurders opgeroepen om per persoon 5.000 euro in een fonds te storten om lager betaalde collega’s in geldnood te helpen. Ik ben de eerste om in te zien dat dit natuurlijk maar een klein puzzelstukje van het geheel is, naast de structurele oplossingen zoals salarisverhoging, die ook nodig zijn.

Wanneer moet dit fonds er zijn?

‘Er ontstaat nu van twee kanten iets behoorlijks stevigs. Tientallen mensen hebben zich al gemeld als donateur voor die 5.000 euro. Dat zijn niet alleen individuen, ook bijvoorbeeld vakgroepen willen als collectief steunen. Als we aan de bescheiden kant gaan zitten, moet het lukken om deze week al 2,5 ton bij elkaar te hebben. Ook een groot aantal budgetcoaches heeft daarvoor gereageerd op mijn oproep.

‘Vandaag praten de banken over hoe zij het initiatief kunnen steunen, en ook artsenorganisaties als de KNMG en de VVAA denken mee. Zij hebben al eerder een stichting opgetuigd. Die proberen we toch echt deze week live te krijgen.’

Wie verwacht u te kunnen helpen?

‘Het fonds is voor zorgmedewerkers, bij betalingsproblemen kunnen zij zich melden. Ik wil het niet beperken tot alleen ziekenhuispersoneel, de solidariteit is zorgsectorbreed.

‘Twee weken geleden was ik op een bijeenkomst waar ook bestuurders uit de ouderenzorg aanwezig waren. In sommige organisaties was bij 15 procent van de medewerkers sprake van loonbeslag (werkgevers zijn dan verplicht een deel van inkomen in te houden om bijvoorbeeld een belastingschuld te betalen, red.). De verborgen financiële problemen, zoals schulden, zijn bij laagbetaalde ouderenzorgmedewerkers enorm.

‘Bij ons in het ziekenhuis, waar vooral hbo-geschoolde verpleegkundigen werken, kent 1 tot 2 procent loonbeslag. Toch schrok ik ervan toen ik navraag deed naar het bijzonder beheer bij ons: er heerst schaamte om te benoemen dat je het niet redt. Maar als je als hbo-verpleegkundige begint, houd je misschien 2.000 euro per maand over. Als daar een energierekening van 700 euro vanaf moet, en je hebt een huurhuis in Amsterdam, tel dan maar uit.’

Wat zegt het u dat zo’n fonds blijkbaar nodig is?

‘Ik wind me erover op dat men in Den Haag gewoon niet ziet hoezeer het water aan de lippen staat. Met name bij mensen in het publieke domein: leraren, politieagenten, verpleegkundigen. Dit is niet het moment om te zeggen: even doorbijten. Ik kan het opbrengen, omdat ik aan de bovenkant van de zorg zit met mijn salaris. Maar veel collega’s kunnen dit niet. De kloof wordt alleen maar groter, en in onze publieke systeem zijn de consequenties enorm.

‘Mensen gaan de sector uit, ook daarom maak ik me er druk over. Wij zien verpleegkundigen in opleiding die moeten stoppen, die zien dat ze met het salaris dat ze gaan verdienen het niet gaan redden. We dunnen zo onze toekomstige generatie aan zorgpersoneel uit. Die maatschappelijke vlag wil ik hijsen: zien jullie wel wat er gebeurt?’