In Delhi happen patiënten voor de deur van het ziekenhuis naar adem: de bedden zijn vol, de zuurstof is op

Familie rouwt bij het lichaam van een vrouw die voor de deur van het Lok Nayak Jai Prakash Narayan ziekenhuis in New Delhi is overleden. Beeld REUTERS

Het land wordt volledig overspoeld door een tweede coronagolf en donderdag werd er in India het hoogste aantal besmettingen geregistreerd sinds de pandemie is begonnen: er zijn op één dag 314.835 nieuwe gevallen bijgekomen. In de stad Delhi alleen al werden er donderdag 26.000 nieuwe besmettingen geteld, en zijn er 306 mensen aan de gevolgen van het coronavirus overleden.

De hoofdstad Delhi staat erom bekend goede faciliteiten te hebben, maar het zorgsysteem is volledig door de hoeven gegaan door de enorme toestroom van patiënten. Mensen staan letterlijk in de rij voor de ziekenhuizen en smeken om hulp. Ook sociale media staan vol met wanhopige oproepen om een bed, medicijnen en zuurstof. In de krant The Indian Express staan verhalen van mensen die van ziekenhuis naar ziekenhuis zijn getrokken met hun zieke ouders, en nergens werden toegelaten.

‘Uitgebreide operatie’

Premier Modi heeft donderdag een vergadering over het probleem voorgezeten. Er zou een ‘uitgebreide operatie’ aan de gang zijn waarbij de verschillende deelstaten hun behoeftes aan zuurstof moeten aangeven, zodat ze kunnen worden bevoorraad. Om zuurstof sneller door het land te vervoeren, worden er tanks door de lucht of op rechtstreekse treinen gezet, aldus een regeringsverklaring.

Een massacrematie in New Delhi van slachtoffers van het coronavirus. Beeld REUTERS

Doordat er zoveel mensen overlijden, raken ook de crematiecentra overspoeld. Mensen moeten uren wachten om de laatste rituelen voor hun overleden geliefden uit te voeren en persbureau Reuters meldt dat er in elk geval één crematorium in Delhi ook brandstapels op het parkeerterrein bouwt om de grote aantallen te kunnen verwerken.

Begin dit jaar lag het aantal besmettingen in India relatief laag en was de economie weer helemaal geopend, maar de afgelopen weken is het aantal besmettingen sterk opgelopen. Twee weken geleden werden er nog enorme religieuze festivals gehouden, waar miljoenen mensen op zijn afgekomen, maar afgelopen maandag is de hoofdstad New Delhi opnieuw in lockdown gegaan, in de hoop het aantal besmettingen terug te dringen.