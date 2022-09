In de zoektocht naar betere omgangsvormen vindt de Kamer weinig houvast in de regels

FvD-leider Thierry Baudet vorige week omringd door zijn fractiegenoten nadat hem tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen het woord is ontnomen. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Mag het ene Tweede Kamerlid zeggen dat hij vindt dat een ander Kamerlid geliquideerd moet worden? Het antwoord is overduidelijk ‘nee’. Het Reglement van Orde van de Tweede Kamer, en mogelijk zelfs het Wetboek van Strafrecht, biedt genoeg aanknopingspunten om hiertegen op te treden. Zo’n oproep is in de Kamer dan ook nog nooit gedaan.

Toch bepleiten fractievoorzitters Jan Paternotte (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie ) donderdag in een Kamerdebat dat expliciet in het Reglement van Orde wordt opgenomen dat Kamerleden elkaar niet mogen ‘bedreigen’. Zij zien de laatste jaren ‘steeds vaker gebeuren dat collega’s worden geïntimideerd tijdens debatten’ en willen dat met deze nieuwe regel een halt toeroepen.

Tegenstand van Forum voor Democratie was al ingecalculeerd. Die partij vreest dat de nieuwe regel wordt ingezet om ‘de oppositie de mond te snoeren’. Een uitspraak van FvD’er Pepijn van Houwelingen lijkt zelfs een hoofdaanleiding te zijn voor dit debat over omgangsvormen. Eind vorig jaar tegen zei hij tegen Sjoerd Sjoerdsma (D66): ‘Uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen.’

Maar ook de verwachte voorstanders van strengere omgangsvormen in de Kamer aarzelen om zo’n nieuwe regel zomaar in te voeren. ‘Wie kan hier nou eigenlijk tegen zijn?’, begint PvdA’er Mohammed Mohandis zijn betoog. Om zich vervolgens af te vragen ‘hoever dit voorstel eigenlijk gaat?’ Wat valt er bijvoorbeeld allemaal onder bedreiging, wil hij weten. En: ‘Vallen ook uitspraken over buitenlandse leiders hieronder?’

Een bedreiging ervaren

De spijker op zijn kop slaat ditmaal de PVV. ‘Het probleem met het voorstel van Segers en Paternotte is dat zij niet willen aansluiten bij ‘bedreiging’ zoals in het Wetboek van Strafrecht bedoeld. Zij willen dat de Kamervoorzitter ook kan ingrijpen als een uiting als bedreigend kan worden erváren’, aldus het PVV-Kamerlid Gidi Markuszower. ‘Het criterium van wat bedreiging is, wordt dus enorm opgerekt.’

Zijn opmerking zorgt voor diverse vermakelijke een-op-een-debatjes over de vraag of eerder geuite verwensingen in de Kamer – ‘idioten en sukkels’ (Baudet, FvD), ‘bedrijfspoedel’ (Paternotte, D66), ‘complotmarmot’ (Gündogan) – in het vervolg nog mogen of dat die voortaan als bedreigend kunnen worden ervaren en dus kunnen leiden tot tijdelijke schorsing van het betreffende Kamerlid.

Precies deze discussie doet menig Kamerlid beseffen dat het aanscherpen van het Reglement van Orde niet per se zal zorgen voor nettere omgangsvormen, maar mogelijk zelfs voor extra problemen. ‘Hoe meer we hierover doorpraten, hoe smaller het pad wordt waar we overheen lopen’, vat het SGP-Kamerlid Kees van der Staaij het dilemma samen.

BBB-leider Van der Plas doet een dappere poging om het lastige struikelblok terug te brengen tot overzichtelijke proporties. ‘Ja, je moet alles kunnen zeggen wat je vindt’, zegt ze. ‘Maar niet alles wat mag, hóéf je ook te doen. Als we dat nou als uitgangspunt nemen, komen we al een heel eind.’ Of het een effectieve bezweringsformule zal zijn voor de onrust die momenteel heerst in het parlement, valt vooralsnog te betwijfelen. Eerst mogen Paternotte en Segers het voorstel binnenkort nog verdedigen, daarna volgt de stemming.