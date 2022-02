In de VS nu 900 duizend coronadoden, omikron leidt anders dan in Nederland tot hogere sterfte

De Amerikaanse omikronpiek lijkt in zicht: de besmettingscijfers zijn gehalveerd sinds half januari. Beeld AP

Het officiële coronadodental is in de Verenigde Staten opgelopen tot ruim 900 duizend, het hoogste aantal wereldwijd. Daarna volgen Brazilië en India, met respectievelijk 632 duizend en 502 duizend sterftemeldingen. Peru is met ruim 200 duizend gerapporteerde overledenen relatief het zwaarst getroffen, de sterftecijfers zijn daar per inwoner ruim het dubbele van de VS. In de VS leidt de omikrongolf, in tegenstelling tot in Nederland, tot snel stijgende sterftecijfers. Iets meer dan een kwart van de inwoners kreeg een boosterprik, in Nederland is dat de helft van de bevolking. Dagelijks melden de VS nu zo’n 2.500 sterfgevallen, omgerekend naar inwonertal ruim 17 keer zoveel als in Nederland. De Amerikaanse omikronpiek lijkt wel in zicht, de besmettingscijfers zijn gehalveerd sinds half januari en het aantal ziekenhuisopnamen daalt sinds enkele weken ook.

Wereldwijde besmettingscijfers iets lager

Na een snelle toename de laatste twee maanden zijn deze week wereldwijd minder besmettingen gemeld. Nog steeds is het aantal positieve testen erg hoog, ruim 20 miljoen per week. Meer dan 11 miljoen van deze besmettingen zijn gemeld in Europa. De daling komt vooral door het teruglopend aantal positieve testen in Noord- en Zuid-Amerika. De sterftecijfers stijgen, maar bereiken geen recordhoogtes zoals het aantal besmettingen. De afgelopen week zijn wereldwijd ongeveer 75 duizend overledenen gemeld, tijdens de piek vorige winter waren dit er ruim 100 duizend per week.

Geen grote uitbraken in olympische bubbel, premier Papoea-Nieuw-Guinea positief

Elke dag worden bij de Spelen in Beijing nieuwe besmettingen aangetroffen onder personeel, teamofficials en sporters, maar van grote uitbraken is vooralsnog geen sprake. Zaterdag zijn tien nieuwe besmettingen gemeld, het laagste aantal nieuwe gevallen in ruim een week tijd. Op woensdag, twee dagen voor de openingsceremonie, werden 55 besmettingen geconstateerd. Sinds 23 januari zijn 363 personen positief getest in het olympisch dorp of op het vliegveld, waarvan 142 sporters en team-officials. Een van de ongelukkigen is premier James Marape van Papoea-Nieuw-Guinea, bericht persbureau Reuters. Bij aankomst in Beijing bleek Marape besmet. Het testregime is streng in Beijing: na een test bij aankomst op het vliegveld volgt een dagelijkse pcr-test. Per dag worden ruim 70 duizend testen uitgevoerd in de olympische ‘bubbel’, die is afgesloten van de buitenwereld. In het Nederlandse olympische team zijn tot dusver geen besmettingen geconstateerd.