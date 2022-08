In de vorige asielcrisis stonden gemeenten klaar voor opvang, maar toen hoefde het ineens niet meer

Asielzoekers slapen donderdagnacht bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Beeld ANP

Eric van Oosterhout, burgemeester van Emmen, is een man van metaforen. ‘Kijk’, zegt hij dan, ‘als je mensen hebt uitgenodigd om bij je te komen eten, je hebt de pan soep al op het vuur staan en ze bellen om 5 voor 6 af, dan is dat nogal onfatsoenlijk, op z’n minst.’

Een andere metafoor: ‘Als een ziekenhuis tijdelijk wat minder operaties heeft, breken ze ook niet meteen de operatiezalen af. Er is altijd frictie tussen vraag en aanbod.’

Van Oosterhout kan het gebrek aan logica dat hij ervoer toen hij in 2016 te horen kreeg dat het asielzoekerscentrum waarvoor hij zich zo had ingespannen er toch niet zou komen, ook anders omschrijven: ‘Lááiend was ik.’

Destijds was hij nog burgemeester van Aa en Hunze, een gemeente in het noordoosten van Drenthe met veel landbouw, recreatie en toerisme. In mei 2015 besloot Van Oosterhout gehoor te geven aan het verzoek van het COA om een azc te vestigen in de gemeente. Daarmee was Aa en Hunze er vroeg bij. In de maanden die volgden zouden er steeds meer asielzoekers naar Nederland komen, toenmalig staatssecretaris Klaas Dijkhoff reisde stad en land af om te smeken om extra bedden. Hij had ‘stoere burgemeesters, wethouders en raadsleden’ nodig, zei hij destijds in de Volkskrant.

Overtuigd van de morele plicht om mensen op de vlucht op te vangen, ging Aa en Hunze aan de slag. Er werd een locatie gevonden op een bedrijventerrein in het dorp Gieten, ondernemers uit de buurt werden bij de hand genomen – natuurlijk was er wel wat rumoer, zegt Van Oosterhout, niet iedereen vond het leuk. Maar er ontstond ook enthousiasme. Er werd een klankbordgroep opgericht, er werden fietsen ingezameld, speelgoed. Sloten werden gedempt, de infrastructuur gewijzigd, de bouwkavel afgegraven. En toen werd het stil. Anderhalf jaar later, in oktober 2016, resteerden een lege kavel en een flinke kater. Het azc was niet meer nodig, liet het COA weten.

Gebrek aan stabiliteit

Meer dan de helft van de gemeenten heeft nog altijd geen opvanglocatie voor asielzoekers, alle oproepen van staatssecretaris Eric van der Burg ten spijt. Daar hebben ze verschillende redenen voor, maar een ervan is het gebrek aan stabiliteit. Toen in 2016 het aantal mensen dat asiel aanvroeg in Nederland drastisch afnam, werden werknemers van de IND en het COA ontslagen en opvanglocaties gesloten. Ook door het grootste deel van de geplande azc’s ging een streep. Plekken die nu goed van pas waren gekomen.

‘Sommige gemeenten werden echt verrast’, zegt Theo Weterings, burgemeester van Tilburg en namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten onderhandelaar met het kabinet op het asieldossier. ‘Hoezo gaat ‘ons’ azc dicht’, zeiden gemeenten en buurtbewoners. ‘Laat die mensen hier blijven.’ Dan is het vreemd als je binnen drie of vier jaar terug moet naar zo’n gemeente met de vraag of er een azc geopend kan worden. Dat werkt het draagvlak niet in de hand, zacht gezegd.’

‘Dit is het domste wat je kunt doen’, zei de toenmalig burgemeester van Aa en Hunze naar eigen zeggen tegen het COA toen hij te horen kreeg dat het geplande azc geschrapt zou worden. Van Oosterhout, nu: ‘Ik ben een optimistisch mens, maar de wereldvrede was ook in 2016 nog niet uitgeroepen. De vraag zal altijd fluctueren. Sla Aa en Hunze de volgende keer maar over, dacht ik toen, wij zijn er klaar mee. Ik heb nog geopperd er tijdelijk andere groepen te huisvesten: mensen die met spoed een huis nodig hebben, of studenten. De bus naar Groningen stopt voor de deur, in 20 minuten ben je er. Tevergeefs.’

De kater in Aa en Hunze werd groter toen de gemeente lang moest leuren om compensatie te krijgen voor de gemaakte kosten. Van Oosterhout: ‘Dat was geen manier van doen. Als je een goede relatie wilt met gemeenten, moet je als Rijksoverheid niet lopen zaniken over een paar duizend euro.’ Uiteindelijk kreeg de gemeente tweederde van de kosten terug, ongeveer 200 duizend euro.

Flexibeler systeem

De belangrijkste les die werd getrokken uit evaluaties van de asielcrisis van 2015/2016, was dat er een flexibeler asielsysteem moest komen. In gemeenten zouden collectieve woonvormen gecreëerd moeten worden, plekken waar in tijden van grote drukte asielzoekers of statushouders zouden kunnen wonen, maar ook andere groepen, zoals studenten, arbeidsmigranten of mensen die door een scheiding snel woonruimte nodig hebben. Al in 2020 maakten gemeenten, provincies en het Rijk plannen daarvoor, maar sindsdien gebeurde er vanuit het kabinet weinig, zegt Theo Weterings, onderhandelaar namens de gemeenten.

‘Wij hebben er steeds op aangedrongen, in elke vergadering: doe nou iets, want anders loopt het spaak als er weer meer asielzoekers komen. Het kabinet begon steeds niet met de uitvoering van de plannen en kwam niet met geld over de brug.’

Tot vrijdag dus, toen er witte rook uit de ministerraad kwam. Het kabinet trekt 730 miljoen euro uit, onder meer voor het creëren van deze flexibele woonvormen. Daarmee zou het ‘jojobeleid’, zoals Weterings het noemt, verleden tijd moeten zijn.