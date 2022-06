In de voetsporen van de rechercheurs in de Deventer moordzaak

November 2006, de technische recherche doet onderzoek bij het graf van mevrouw Wittenberg in Deventer. Beeld Rob Voss / ANP

In het voorjaar van 2019 krijgen drie rechercheurs van het coldcaseteam in Amsterdam vijf vragen van de advocaat-generaal van de Hoge Raad die de Deventer moordzaak onderzoekt:

1. Hadden we meer kunnen weten?

2. Hebben we genoeg gedaan?

3. Zijn de processen-verbaal betrouwbaar?

4. Hoe moeten we de sporen wegen?

5. Zijn er nu nog forensische onderzoeksmogelijkheden?

De onderzoekers worden getrakteerd op 31 archiefdozen vol verslagen, bewijsstukken, videobanden van verhoren, cd-roms met beeldmateriaal en handgeschreven notities, plus een digitaal archief met grofweg 1.300 documenten. Ze zullen vanaf dat moment meerdere malen naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Den Haag reizen om daar nog eens 26 dossiermappen over de Deventer moordzaak in te zien.

Die zomer beginnen ze hun onderzoek met een ‘algemene indruk’. Op basis van foto’s van de plaats delict en van de sectie in het Gerechtelijk Laboratorium constateren ze alle drie, onafhankelijk van elkaar, dat zowel het slachtoffer als haar huis een verzorgde, nette indruk maakt. Alles in het huis lijkt een vaste plaats te hebben. De gordijnen zijn gesloten. Op tafel staat een ontkurkte, volle fles wijn naast een vol glas jus d’orange.

Mevrouw Wittenberg leek de dader te kennen. Ze heeft deze persoon volgens het team zelf binnengelaten – er zijn geen braaksporen. Doordat het slachtoffer is gevonden met haar blouse keurig in haar broek en omdat haar handen geen afweerletsels vertonen, achten de onderzoekers het waarschijnlijk dat ze plotseling is aangevallen en overmeesterd door iemand van wie ze dat niet had verwacht. Ze lijkt met een stomp voorwerp tegen haar hoofd te zijn geslagen, waardoor ze viel. Trekkend aan haar benen of voeten is ze versleept; haar rechterarm ligt gestrekt en haar vest is onder haar lichaam omhooggeschoven.

Vervolgens wordt ze met een ‘bandvormig voorwerp’ gewurgd. Opvallend is dat in de woonkamer een tas aan een stoel hangt die, gezien de stijl van de tas, niet lijkt te passen bij haar (kleding)stijl, schrijven de onderzoekers. Daarom had die tas moeten worden veiliggesteld, maar dat is niet gebeurd. Het hengsel ervan past volgens het coldcaseteam bij het letsel in de hals van het slachtoffer.

Het slachtoffer is meerdere malen met een mes gestoken nadat ze door de verwurging al (bijna) dood was. Dat blijkt volgens de onderzoekers uit het feit dat de ‘ernstige’ steekwonden een relatief geringe hoeveelheid bloed op de blouse hebben veroorzaakt. ‘Het meermalen steken nadat het slachtoffer al (bijna) dood is, getuigt van een emotie die de dader heeft geuit op het slachtoffer’, noteert het coldcaseteam. ‘Ondanks die emotie lijkt het alsof de dader wel vrij alert is geweest en zo min mogelijk sporen heeft achtergelaten en zelfs mogelijk sporen gewist (mogelijk afwassen van wapen, meenemen van wapen, deur achter zich dicht trekken). Ook het steken lijkt op gecontroleerde wijze te zijn uitgevoerd.’ Het mes is mogelijk bewust aan de blouse afgeveegd, getuige een mesvormige bloedafdruk op het textiel.

De keuken, waarin de dader mogelijk zijn handen en wapen heeft afgewassen, is niet gefotografeerd. Een schouwverslag van het ontzielde lichaam ontbreekt, en daarmee ontbreken ook essentiële onderdelen die hierin normaliter worden vastgelegd, zoals informatie over lijkvlekken en lijkstijfheid, waarmee meer duidelijk wordt over het tijdstip van overlijden. Ook daarover bestaat onzekerheid.

Microsporen

Rechercheurs hebben de kleding van het slachtoffer destijds afgeplakt met microsporenfolie, een soort tape met een plaklaag waarmee haren en vezels werden veiliggesteld. Voor de broek werd op elk been één folie geplakt dat steeds werd hergebruikt. Ook voor elke mouw van het vest werd één folie gebruikt, evenals bij het beplakken van de hele voorzijde van de blouse en het gezicht. Volgens de onderzoekers van het coldcaseteam kan de folie, door het herhaaldelijk gebruiken van het plakgedeelte, verzadigd raken. Dan worden haren en vezels slecht of niet meer opgenomen, waardoor ze verplaatsen of verloren gaan. En er is het risico van ‘stempeling’: als de folie tijdens het afplakken in contact komt met bebloede delen van de blouse en daarna weer op andere plaatsen wordt geplakt, kunnen bloedsporen worden afgedrukt op plekken waar die daarvoor niet zaten. Feit is dat er bloedsporen zitten op sectiefoto’s van de blouse in het Gerechtelijk Laboratorium, die er op foto’s van de plaats delict nog niet zaten.

De blouse van weduwe Wittenberg. Beeld Politie

Uit de foto’s blijkt ook dat de blouse voorafgaand aan de sectie is opengeknoopt. Dat wekt volgens het coldcaseteam ‘de indruk dat de schouw heeft plaatsgevonden voordat er is begonnen naar het onderzoek op de plaats delict. Dat is, ook voor die tijd, niet gebruikelijk.’

De telefoonmast

De onderzoekers van het coldcaseteam zijn ‘geen telecom-deskundigen’, benadrukken zij. Toch vallen ‘enkele opmerkelijke zaken’ op. Zodra duidelijk werd dat Louwes’ mobiele telefoon kort voor de moord een telefoonmast in Deventer aanstraalde, trok het toenmalige rechercheteam de conclusie dat hij loog met zijn verklaring dat hij die avond van de moord rechtstreeks naar huis reed vanaf een werkgebonden congres in Utrecht. Het coldcaseteam leidt nu af uit verklaringen, processen-verbaal, brieven en deskundigenrapporten over het telecom-onderzoek dat de overtuiging dat Louwes loog steeds sterker en stelliger werd, zonder dat daarvoor nieuwe feiten werden aangedragen. Zo vermeldden de rechercheurs aanvankelijk in verslagen dat het ‘mogelijk’ is dat Louwes zich ten tijde van de moord in Deventer bevond, maar dat verandert in ‘waarschijnlijk’ en wordt bij de rechter-commissaris gepresenteerd als een vaststaand feit.

Ook stortten zij zich volledig op onderzoek naar de aangestraalde telefoonmast in Deventer om het schuld-scenario te verifiëren, maar het was zuiverder geweest, stelt het coldcaseteam, als dat ook werd gefalsificeerd en de verklaringen van Louwes beter werden getoetst.

‘U weet dat u ongelijk heeft’, schreeuwt Ernest Louwes wanneer het gerechtshof in Den Bosch in 2004 zijn straf van 12 jaar bevestigt. Beeld Robin Utrecht / ANP

Dat is één keer gebeurd. Opmerkelijk daarbij is een document dat het coldcaseteam boven water krijgt door alle verhoren van Louwes op videobanden terug te kijken. Tijdens een van die verhoren wordt de verdachte een document getoond dat niet in het procesdossier zit. Het blijkt een lijst te zijn van aangestraalde masten door mobiele telefoons van de rechercheurs die de route hebben nagereden waarvan Louwes verklaart dat hij die op de avond van de moord zou hebben gereden. De rechercheurs wezen Louwes er tijdens het verhoor op dat de door hem aangestraalde mast in Deventer niet door hun eigen telefoons is aangestraald, wat op dat moment heel belastend leek. Wat ze niet noemden, en ook niet opschreven in hun proces-verbaal, is dat hun eigen telefoons masten aanstraalden die vele malen verder weg stonden dan die in Deventer, namelijk in Willeskop, op 61 kilometer afstand, en in Beek en Donk, 108 kilometer verderop. Het coldcaseteam zet vetgedrukt een uitroepteken achter ‘108’. Zij concluderen: ‘Deze informatie is ontlastend voor Louwes.’

Het mes

Er klopt meer niet. Behalve meerdere ‘niet-betrouwbare’ processen-verbaal zijn de toevoegingen (‘mutaties’) aan het politiejournaal (het verslag waarin alle handelingen van de recherche worden vastgelegd), niet volledig. Er ontbreken vijf mutaties ‘in een cruciale fase’ van het onderzoek. ‘Ofwel de mutaties zijn op vijf plekken verkeerd doorgenummerd, of ze hebben nooit bestaan, of ze zijn actief verwijderd’, concludeert het coldcaseteam. ‘Het is niet vast te stellen of dat laatste opzettelijk is gebeurd.’

Zij hebben ook veel kritiek op het destijds verrichtte onderzoek naar het mes waarop Louwes in eerste instantie was veroordeeld. Van dat mes is later door rechters al vastgesteld dat het niet paste bij de wonden van het slachtoffer en dus niet het moordwapen kon zijn, en dat er was gefraudeerd met processen-verbaal en de geurhondenproef. Die rechercheurs zijn daarvoor veroordeeld.

‘De twijfelpunten en omissies in het destijds verrichtte rechercheonderzoek raken de criminalistische waarde van de resultaten’, concludeert het coldcaseteam in zijn 142 pagina’s tellend onderzoek. Anders gezegd: bewijsstukken waaraan de recherche destijds veel waarde hechtte, heeft die waarde niet, en ‘stukken van overtuiging’ die volgens het coldcaseteam heel relevant zijn, werden niet onderzocht of zelfs niet in beslag genomen.

De onderzoekers benadrukken dat het ‘niet onze onderzoeksopdracht en niet onze taak is om conclusies te trekken over de verwijtbaarheid van de twijfelpunten en omissies’.

En ze beantwoorden de vijf vragen die advocaat-generaal Aben hen in 2019 stelde. Die komen hierop neer:

1. Hadden we meer kunnen weten? Ja.

2. Hebben we genoeg gedaan? Nee.

3. Zijn de processen-verbaal betrouwbaar? Nee, niet allemaal.

4. Hoe moeten we de sporen wegen? Veel relevante sporen zijn niet onderzocht, veel onderzochte sporen zijn onbruikbaar.

5. Zijn er nu nog forensische onderzoeksmogelijkheden? Ja.