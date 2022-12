In de voetbalwereld is ‘prima’ nog altijd geen gangbare mening

‘Het is klaar nu’, kopte de Braziliaanse homepage van ESPN, nadat de nationale ploeg met nog 238 seconden te gaan in de verlenging door een zwaar van richting veranderd schot alsnog de halve finale niet had bereikt. ‘Brazilië heeft een buitenlandse trainer nodig om te stoppen met falen op WK’s’.

Het was niet eens de grootste kloof tussen eindoordeel en prestaties op het veld. In de groepsfase leidde Duitsland het gehele WK in doelpogingen, kansenkwaliteit en ballen die eindigden op de paal of lat. Botte pech dus, dat de Duitsers hun groep niet overleefden. Statistisch makkelijk aantoonbare pech, zelfs. Maar nee. Volgens Arsène Wenger, tegenwoordig Chief of Global Development bij de FIFA, lag het politiek statement dat de Duitse spelers voorafgaand aan het openingsduel maakten ten grondslag aan de vroege uitschakeling.

In het geboorteland van het voetbal werd deze week nog eens overgetoept. Henry Winter, Chef Voetbal bij Times Sport, noemde de genuanceerde respons van Mark Bullingham, CEO van Engelse voetbalbond FA, op de uitschakeling tegen Frankrijk ‘pathetisch’. Winter hoopte dat het ‘onderzoek in eigen land een stuk rigoureuzer zal zijn’. Kortom, dat Engeland na rust de regerend wereldkampioen wegspeelde, de tot dan toe compleet dominante Kylian Mbappé aan banden legde en slechts door een gemiste penalty geen verlenging afdwong, moet alsnog tot rollende koppen leiden.

Nuancegebrek

Dit drietal voorbeelden laat zien dat nuancegebrek een universeel fenomeen is in het voetbal. Al helemaal in het interlandvoetbal: lig eruit, en je hebt gefaald - zo dient het conclusiemodel te moeten zijn. Dat voetbal een lage-score-sport is, die verre van inherent eerlijk is qua uitslagen in knock-outrondes, mag er al niet in. Laat staan de erkenning dat er óók andere landen dan het eigen goed in voetbal kunnen zijn.

Zelfs met deze voetbalduidingswetten in het achterhoofd, was het schrikken afgelopen week. Van de optimistische underdog-vibe was weinig over in Nederland, na de exit tegen Argentinië. Louis van Gaal zou zelfs hebben gefaald, door de principes van het Hollandse School-voetbal te verloochenen.

De grens tussen teleurstelling en opportunisme blijkt akelig dun. Van realisme is nog weinig sprake.

Even uitzoomen. Volgens online databank Transfermarkt.de heeft de Nederlandse WK-selectie een gezamenlijke marktwaarde van 527 miljoen euro. Klinkt als veel, valt reuze mee. Van de acht selecties van de kwartfinalisten hebben alleen die van Marokko (241 miljoen) en Kroatië (377 miljoen) een lagere totale waarde. Brazilië, Frankrijk en Engeland gaan zelfs ruimschoots door de grens van een miljard heen.

Net niet

Waar bij de toplanden op elke positie een uitblinker van een topclub staat, grossiert Nederland in voetballers die het nét niet haalden in de eliterangen van het clubvoetbal. Met Memphis Depay, Steven Bergwijn, Steven Berghuis, Vincent Janssen, Luuk de Jong, Wout Weghorst, Davy Klaassen, Marten de Roon en Daley Blind is het contingent spelers met een mislukt avontuur in Premier League ruim vier keer zo groot als de tweekoppige groep geslaagden (Virgil van Dijk, Nathan Aké) in de competitie der competities.

In de ‘grote vijf’ clubcompetities (Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1) kwamen spelers uit de Nederlandse WK-selectie dit seizoen tezamen tot 15 doelpunten. De selecties van de zeven andere kwartfinalisten telden gemiddeld 35,4 goals in topcompetities dit seizoen.

Kortom. Ook in cijfers uitgedrukt is dit gewoon geen gouden Nederlandse lichting. Oranje is subtop in het huidige landenvoetbal - hooguit. Dan één penaltyserie verwijderd zijn van een plek in de halve finale, telt in geen enkel universum als 'falen’. Met allerminst sprankelend, maar defensief degelijk voetbal leverde Nederland een prima prestatie. Maar die conclusie lijkt verboden terrein.