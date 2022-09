In de velden rond Cherson, waar Oekraïne een tegenoffensief voert, woedt ook een strijd om het moreel

Over het tegenoffensief dat het Oekraïense leger is begonnen in Cherson komt weinig informatie naar buiten. Wat wel duidelijk is: de uitkomst ervan kan zowel voor Oekraïne als voor Rusland grote gevolgen hebben, en niet alleen strategisch.

Het is eigenlijk het grootste oorlogsnieuws uit Oekraïne sinds de (moeizame) Russische verovering van Severodonetsk en Lysytsjansk, maar er is weinig informatie over. Een week geleden begon het Oekraïense leger een tegenoffensief in het zuiden, uiteindelijk gericht op de herovering van Cherson, de strategisch gelegen stad aan de monding van de Dnipro in de Zwarte Zee. De Oekraïense autoriteiten houden journalisten op afstand en geven weinig toelichting. Ze roepen op niets te delen over oorlogshandelingen, ook niet op sociale media. Ook van Russische kant komt er weinig betrouwbare informatie door – al kraait de propaganda al over een mislukt offensief.

Het contrast met eerdere oorlogen, en ook eerdere fases van deze oorlog, is groot. De naoorlogse generatie was al in de Vietnamoorlog bekend geraakt met dagelijkse beelden van het front. Na de Koude Oorlog volgde de ‘embedded’ verslaggeving van westerse interventieoorlogen. In deze oorlog spelen sociale media een grote rol, zeker als de autoriteiten niet loslippig zijn en journalisten op afstand worden gehouden – zoals nu.

Oekraïense autoriteiten noemen operationele belangen als voornaamste reden – houd je vijand in het duister over de omvang en locatie van je troepen en middelen. En van je militaire plannen. Andere mogelijke overwegingen: een offensief vergt meer geduld dan de media hebben. En militair conflict is geen sportwedstrijd. Sommige punten tellen zwaarder dan andere en sommige tussenstanden kunnen misleidend zijn.

Intensieve beschietingen

Vluchtige beelden van het slagveld, in hun aard onbetrouwbaar als graadmeter, tonen klassieke elementen van verhitte strijd en een manoeuvre-oorlog op de grond: Oekraïense militairen die met gepantserde voertuigen verplaatst worden, of achter elkaar, een voor een, door een open veld lopen, tanks flankerend; evenals gevechten op zeer korte afstand, of in loopgraven of bij gebouwen of bruggen. Van beide zijden circuleren filmpjes van infanteristen die onder vuur liggen en, soms in paniek, terugschieten op een onzichtbare vijand.

Zulke intense strijd heeft een verwoestend effect op alle betrokkenen. Zoals een Amerikaans rapport uit de Tweede Wereldoorlog het stelde: ‘Er bestaat niet zoiets als gewend raken aan oorlogvoering. Elk moment van de strijd veroorzaakt een dermate grote druk dat mannen zullen instorten gerelateerd aan de intensiteit en de duur van hun blootstelling eraan.’ De meeste militairen waren, als ze nog leefden, uitgeteld na 140 tot 180 dagen.

Er zijn berichten over enige Oekraïense terreinwinst en veel intensievere beschietingen van doelen in Cherson. Zondag meldde Oekraïne de herovering van Vysokopillia. Zeker is dat de Oekraïners de tijd hebben genomen hun offensief voor te bereiden. De hele zomer hebben ze – met partizanen in bezet gebied en met westers precisiegeschut – de vijand verzwakt met aanvallen op munitiedepots, bevelsposten en cruciale infrastructuur, zoals de bruggen over de Dnipro langs welke de Russen hun troepen in de stad kunnen bevoorraden. ‘Onze strategie is om chaos in Russische gelederen te creëren’, zei Mykhailo Podolyak, een belangrijke adviseur van president Zelensky, midden augustus tegen The Guardian. Hij zei ook dat Oekraïne niet zal aanvallen zoals Rusland deed, met enorme troepenaantallen en tactieken uit de vorige eeuw.

Breed front

Maar Rusland zat ook niet stil en kreeg de tijd om zich in te graven in defensieve posities en om zijn troepenmacht ter plaatse aanzienlijk te versterken. Naar schatting zijn er 15- tot 25 duizend Russische militairen op de westoever van de Dnipro. Een blik op de kaart volstaat om te concluderen dat een klassiek tegenoffensief in open terrein zwaar, moeilijk en bloederig kan zijn. Zelfs als Oekraïne er, in tegenstelling tot Rusland, wel in slaagt infanterie, artillerie en tanks geïntegreerd in te zetten. Dan nog telt zwaar mee dat Oekraïne geen dominantie heeft in de lucht.

Kyiv zegt dat over een breed front wordt aangevallen. Voordat het tot een eventuele stadsoorlog in Cherson kan komen, moet een groot gebied op de westoever van de Dnipro heroverd worden. De eerste dagen zagen nogal wat berichten van paniek onder sommige Russische militairen. Recenter was de melding dat Oekraïne op ten minste een plek is teruggedrongen.

Een medewerker van een zorginstelling voor kinderen in Mikolajiv overziet zondag de schade na een Russische aanval. Beeld Umit Bektas / Reuters

Onduidelijkheid over de precieze situatie op het slagveld kan nog wel even duren. Kyiv moet behalve met militaire en politieke factoren ook rekening houden met psychologische. Regen in de herfst zal een offensief bemoeilijken. En ook de referenda waarmee Rusland Cherson en andere veroverde gebieden gaat inlijven komen eraan. Maar Kyiv kan zich niet de nonchalance veroorloven waarmee Russische commandanten de levens van hun soldaten verkwisten op het slagveld.

Oorlog is ‘in essentie een morele strijd’, schrijft John Keegan in zijn klassieker The Face of Battle (1976). Het vereist van beide zijden een ‘wilsdaad’ die moet worden volgehouden tot een partij ‘moreel instort’. Daar hebben de Oekraïners, die vechten voor hun voortbestaan, een groot voordeel. Maar of dat genoeg zal zijn is een open vraag. Oekraïense militairen langs alle frontlinies zeggen vrij consequent dat ze outgunned zijn en niet over genoeg zwaar geschut beschikken.

‘Geen onnodige dood’

Een maand geleden zei de Oekraïense generaal Dmytro Marchenko, een van de militaire leiders van het tegenoffensief, tegen Le Monde: ‘Onze autoriteiten in Kyiv praten al enige tijd over een tegenoffensief. Maar wij gaan uit van de realiteit van de situatie op de grond: voor een tegenoffensief moeten we het aantal soldaten, gevechtsvliegtuigen en artilleriesystemen verdriedubbelen. Ik wil mijn soldaten geen onnodige dood in sturen voor een aanval op goed bewapende posities.’

Zijn woorden maken duidelijk hoeveel op het spel staat in dit offensief. Een zege kan de Oekraïners vleugels geven en het Russische moreel verder knakken. Maar een tegenvallend offensief in combinatie met te hoog opgeschroefde verwachtingen kan, voor het eerst in deze oorlog, het vertrouwen in de besluiten van Zelensky en de legerleiding schaden. En de gevolgen daarvan kunnen groot zijn – op het moreel van de Oekraïners en voor het verloop van de oorlog.

De oorlogsmist boven het slagveld strekt zich uit tot het precieze doel van het offensief. Cherson is ongetwijfeld een doel, vroeg of laat, maar dat betekent niet automatisch dat sprake is van een klassiek tegenoffensief, waartoe wellicht de middelen niet volstaan. De aanvallen kunnen ook onderdeel zijn van de bredere campagne om Rusland verder te demoraliseren en de militaire situatie in en rond Cherson voor de Russen steeds hachelijker te maken. Dat denkt ook Lawrence Freedman, de gezaghebbende Britse oorlogsexpert van King’s College. In de Financial Times schrijft hij: ‘Deze campagne gaat niet simpelweg om het heroveren van gebied, maar is ook gericht tegen Ruslands wil om door te gaan met een nutteloze en dure oorlog.’