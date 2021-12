In de stad van de vrijheid heerst gelatenheid dat Nederland weer op slot gaat

Op het Vrijheidsplein bij Hotel de Wereld in Wageningen genieten mensen zaterdag tot het laatste moment van een kerstkoor en de drankjes op het terras. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Wat moet een volk dat gelukkiger wordt naarmate het meer consumeert, als alle winkels en restaurants de rest van het jaar worden gesloten? Dat volk heeft haast, blijkt tijdens de laatste paar uren voordat Nederland weer op slot gaat in Wageningen, de Gelderse stad van de vrijheid waar het standaard zaterdagmiddagdefilé ditmaal veel drukker is dan normaal, en zich bovendien met beduidend meer snelheid voortbeweegt.

Al uren voor demissionair premier Rutte zal zeggen dat niemand moet vergeten dat Kerst het feest is van hoop en licht in het donker, hebben de meeste Wageningers het nieuws over de aanstaande lockdown allang gehoord en besloten naar de stad te gaan. Waarom? Omdat het na al die afgezegde verjaardagen en sinterklaasfeesten nu eenmaal moeilijk is aan je kinderen uit te leggen dat de Intertoys geen essentiële winkel is, en er daarom geen cadeautjes zijn met Kerst.

Of is de speelgoedwinkel wel essentieel? De meeste Wageningens weten het zaterdagmiddag niet, willen het niet weten of geloven de geruststellingen uit Den Haag überhaupt niet meer, want als al die regelwijzigingen hen de afgelopen anderhalf jaar iets hebben geleerd, is het wel dat je op dit soort momenten voor jezelf moet zorgen.

Kerstmenu's worden omgezet naar afhaaleten

‘Het is zuur, maar we hebben er inmiddels ervaring mee’, zegt Hans Hooft, eigenaar van Hotel de Wereld, het Wageningse hotel waar op 5 mei 1945 de Duitse troepen in Nederland capituleerden, waarna het gebouw uitgroeide tot een nationaal symbool van de vrijheid.

‘Na anderhalf jaar weten we inmiddels dat boosheid en verdriet weliswaar hele logische gevoelens zijn bij dit soort nieuws, maar tegelijkertijd weinig zinvol zijn. Het is beter om zo snel mogelijk over te gaan tot acceptatie en creativiteit.’

In zijn geval betekent dat: de 150 lunchmenu’s die tijdens Kerst in zijn restaurant genuttigd zouden worden, zo snel mogelijk omzetten in afhaalmenu’s en de reeds geboekte kerstkoren voor het buitenterras ervan proberen te overtuigen de komende dagen op de openbare weg op te treden, zodat het voor de wandelaars alsnog aantrekkelijk wordt glühwein bij hem af te halen.

Het is een sentiment dat de meeste Wageningse ondernemers die je aanspreekt delen: nog snel redden wat er te redden valt. Nog zo snel mogelijk zo veel mogelijk kleren uit de wintercollectie verkopen, zo veel mogelijk haren knippen en zo veel mogelijk klanten wijzen op de bezorgservice die vanaf volgende week weer wordt opgetuigd.

Zeuren helpt niet

Uiteraard stijgt er ook het nodige gemopper op, maar over het algemeen lijkt de Nederlandse hobby om de ander de schuld van alles te geven even naar de achtergrond verdrongen. Er is nauwelijks behoefte om te praten over het moreel laakbare gedrag van de ongeveer honderd jongeren die in de nacht van vrijdag op zaterdag een illegaal feest organiseerden op het Zwarte Pad, de donkere weg tussen Wageningen en Renkum.

Want wat verandert er nu eigenlijk als we weer gaan zeuren over de politici in Den Haag die eerst zeiden dat we geen mondkapjes meer nodig zouden hebben, en nu toch alles weer op slot gooien? Natuurlijk klopt het dat gelovigen in Ede en Barneveld weigeren het vaccin te nemen én het vertikken hun kerkdiensten op te geven. Maar dat deden ze een jaar geleden ook al en zullen ze volgend jaar waarschijnlijk weer doen, dus wat voor zin heeft het nog je daar druk over te maken?

Bovendien zijn er genoeg Wageningers die zich realiseren dat het antwoord op de schuldvraag niet alleen diffuus is, maar ook confronterend. Wie heeft de regels de afgelopen maanden immers zelf ook niet een beetje opgerekt? Bijvoorbeeld door een voorzichtig knuffeltje uit te delen aan een goede vriend, of door jezelf ervan te overtuigen dat die snotneus gewoon het gevolg was van een allergie, zodat een PCR-test niet nodig was? Zo werkt dat nu eenmaal met coronaregels: die pas je toe op je vijanden, terwijl je ze voor jezelf en je vrienden ruimhartig interpreteert.

De discussies komen later wel

Wie op zaterdagmiddag, tijdens het laatste uur voor Nederland weer dichtgaat, door de stad van de vrijheid loopt, kan daarom niet anders dan concluderen dat haar inwoners het nu belangrijker vinden een oplossing te zoeken dan de verontwaardiging levend te houden. Dat gebeurt straks vanzelf wel, als ze binnen achter hun tv zitten en zien dat de protesten opnieuw uitbreken, de discussies aan de talkshowtafels weer losbarsten en alle brancheverenigingen van Nederland wederom de ruimte krijgen hun zegje te doen in het achtuurjournaal.

Dat is allemaal iets voor later. Nu, in het laatste uur dat het nog kan, is er vooral veel gelatenheid en haast in de stad en proberen de laatste studenten nog eenmaal gebruik te maken van hun abonnement bij de sportschool naast het busstation, staat er een rij voor de bloemist aan de Stationsstraat en zoeken de eenzaam ogende mannen voor de laatste maal elkaars gezelschap op aan de toog van de Vlaamse Reus, waar vijf voor twaalf in de ziekenhuizen vandaag definitief samenvalt met een vervroegde sluitingstijd van vijf uur.

Zelfs de accordeonist van het Leger des Heils, de man met de witte baard die iedere zaterdag voor de Hema zit, lijkt zijn deuntjes wat rapper af te spelen dan normaal. Hij heeft gelijk, want hoeveel toevallige passanten zou hij de rest van het jaar nog treffen om muntjes in zijn collectebus achter te laten? Niet zoveel, waarschijnlijk.