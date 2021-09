In de sportkantine worstelen ze met de coronapas: ‘Niemand heeft zin om politieagent te spelen’

Een beveiliger controleert in de kantine van VV De Meern in Utrecht de QR-code van een bezoeker. ‘We wilden niet onze leden de QR-codes laten controleren’, zegt de uitbater. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

In de voetbalkantine van VV De Meern in Utrecht speuren de ogen van de 22-jarige beveiliger in het rond. Gaat iemand zitten, dan wacht hij dertig seconden tot een minuut, om er zeker van te zijn dat diegene niet slechts wacht op een bestelling, maar ‘concreet zit’, zoals hij het verwoordt. Dan pas stapt hij eropaf, want daarvoor is hij ingehuurd.

‘Mag ik uw coronabewijs zien?’

De beveiliger, die niet met zijn naam in de krant wil, kijkt of er een groen vinkje in beeld verschijnt en controleert ten slotte of de persoonsgegevensgegevens op zijn scherm overeenkomen met die op het getoonde identificatiebewijs.

Is dat het geval, dan mag de kantinebezoeker blijven zitten met de bestelde koffie of het frietje met. Zo niet: hup, naar het terras.

Feestdag

Want dat zijn de regels vanaf deze zaterdag die minister Hugo de Jonge in al zijn enthousiasme ‘een feestdag’ noemde. Bezoekers van cafés en restaurants moeten bij binnenkomst hun coronapas laten zien. In ruil daarvoor hoeven ze geen anderhalve meter afstand meer te houden.

Voor sportkantines geldt hetzelfde, al mogen mensen daar ook zonder coronapas binnen aan de bar bestellen - iets wat in het café verboden is. Iedereen blij? Mwah. Veel sportverenigingen worstelden de afgelopen week met de vraag hoe ze het allemaal moesten organiseren.

‘We wilden niet onze leden de QR-codes laten controleren’, zegt Hans de Wit (60), uitbater van de kantine van VV De Meern. ‘Mensen vinden het lastig om dat bij bekende gezichten te doen. Daarom hebben we bij een beveiligingsbedrijf een beveiliger ingehuurd. Maar dat kost natuurlijk een hoop geld - ik gok zeker 350 euro per dag. Ik vind dat de regering dat zou moeten vergoeden.’

Daar komt bij dat De Wit de logica achter de nieuwe regels niet goed begrijpt. ‘Hier moeten mensen een QR-code laten zien, maar beneden in de kleedkamer hoeft dat niet. Hoe verkoop je dat nou?’

Buiten opdrinken: bij hockeyclub Fletiomare in Utrecht kun je in de kantine alleen afhalen. ‘Met dit weer is dat nog prima te doen. Maar als het gaat regenen, wordt het wel lastig.’ Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Bij de buren van hockeyclub Fletiomare is voorzitter Jeroen Kriele ‘blij dat hij leden en publiek weer zonder beperkingen kan ontvangen’, maar verder niet bepaald enthousiast over de kantineregels. ‘Ik vind het geen feestdag’, zegt hij. ‘Dit is een versoepeling met een verzwaring voor de horeca bij sportverenigingen.’

Hij vertelt dat de kantine een dag eerder nog vol tafels en stoelen stond, waar de leden met elkaar op anderhalve meter afstand een drankje konden drinken. Nu is dat anders. Alle meubels zijn aan de kant geschoven en opgestapeld. Zitplaatsen zijn er niet meer.

‘We hebben overwogen beveiligers in te huren’, zegt Kriele, ‘maar dat was financieel niet te doen. Ik wil ook onze leden er niet mee belasten. Niemand heeft zin om politieagent te spelen. Moet ik dan een meisje van 16 aan iedereen laten vragen of ze gevaccineerd zijn? En als bestuur kunnen we hier ook niet dag en nacht aanwezig zijn.’

Het gevolg is dus dat iedereen voorlopig buiten zijn koffie of zijn biertje moet drinken. ‘Met dit weer is dat nog prima te doen’, zegt Kriele. ‘Maar als het gaat regenen, wordt het wel lastig. We zetten drie partytenten neer. En we hebben een afdak. Maar ideaal is het niet.’

Kettinkjes

Even verderop - op sportpark De Vryheit - geeft Jan Joustra (66) van Desto toe dat hij ‘onrustig’ werd van de nieuwe regels.

‘Eerst dachten we aan passief handhaven’, zegt de penningmeester en vervangend paviljoenbeheerder van de club met 1.200 voetballers, 150 tennissers en 20 jeu-de-boulers. ‘Maar donderdag kregen we van de KNVB te horen dat het echt de bedoeling was dat we die codes zouden gaan controleren in het horecadeel. Maar ja, dat kregen we niet geregeld.’

Ook Joustra vindt dat een club de eigen leden moeilijk kan vragen andere leden aan een controle te onderwerpen. En bovendien: zoveel vrijwilligers zijn er niet. ‘We hebben ze heel hard nodig achter de bar.’

En daarom hangen er in het halfronde paviljoen dus kettinkjes die ‘het sportkantinedeel scheiden van het horecadeel’. Stoelen staan omgekeerd op de tafel. Een voetbaltafel heeft niets te doen. ‘Hier geldt: buiten consumeren, binnen niet.’

Arianne en Jan Lamoré uit Zeist proberen bij de sportkantine van VV De Meern de corona-app te downloaden: 'Hij loopt vast.' Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

De beveiliger bij VV De Meern loopt ondertussen weer tegen andere problemen aan. In de hoek van de kantine heeft een stel plaatsgenomen aan een hoge tafel. Hij vraagt om hun coronabewijzen.

‘Die heb ik niet hier’, zegt Jan Lamoré (51) uit Zeist.

‘Kan ik hem downloaden?’ vraagt zijn vrouw Arianne (45), een kop koffie voor haar neus. Ze zijn hier voor een uitwedstrijd van hun dochter.

De beveiliger vertelt dat ze de app moeten ophalen in de appstore of de Playstore, waarna ze hun vaccinatiebewijs kunnen downloaden. Hun telefoons komen op tafel en Arianne begint driftig te zoeken.

‘Hij loopt vast’, zegt ze na een paar minuten.

‘Als het niet lukt, verzoek ik jullie naar buiten te gaan’, zegt de beveiliger vriendelijk.

Buiten op het terras, waar je ook zonder geldige QR-code mag zitten, puzzelt Arianne nog even verder.

‘Ah, ik heb hem!’ roept ze na ruim tien minuten. ‘Nu die van jou nog, Jan.’