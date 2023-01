In de slag om glasvezel blijft geen tegel onberoerd: Winsum ligt niet een maar twee keer open

Een recordaantal van een miljoen aansluitingen op glasvezel kwam er in 2022 bij. Hoe hevig de strijd tussen de aanbieders van het snelle internet is, merkt Winsum, waar de straten twee keer opengebroken zijn. ‘Moet dit nu allemaal?’

Ze zijn terug in het Hooge Heem: breedgeschouderde kerels in fluorescerende hesjes. Met geraas gaan hun machinale borstels over de klinkers. Het Nederlands niet machtig, volstaan ze zelf met een knik. Turken zijn het, Grieken, een enkele Georgiër. Vanmorgen zijn ze in hun busjes vanuit Den Haag naar Noord-Groningen gekomen: drie uur heen, vanmiddag weer drie uur terug.

Nu wippen ze als aan een lopende band de stenen uit de straat in Winsum, een dorp waar tot voor kort geen telecomprovider brood zag in de aanleg van een glasvezelnetwerk. ‘Een paar weken geleden lag de stoep hier ook al open’, verzucht de bewoner van nummer 17. ‘Hadden ze dat niet in een keer kunnen doen?’

Het stratenplan van het dorp dat in 2020 door de ANWB nog werd uitverkoren tot het mooiste van Nederland is veranderd in een Risk-bord. Al maanden proberen twee glasvezelaanbieders Winsum te veroveren. Delta Fiber met gifgroene kabels, ViberQ met knaloranje.

De groene kabels van Delta Fiber en de oranje kabels van ViberQ, de twee partijen die Winsum van glasvezel willen voorzien, steken als onkruid uit de tegels. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Overal steken kabeluiteinden als onkruid tussen de tegels uit. Een doorlopend litteken van schoon legwerk verraadt de omvang van de operatie: geen straatsteen in het dorp met amper zevenduizend inwoners lijkt onaangeroerd. Een dame die haar hondje uitlaat in de Kerkstraat raakt haast verstrikt in een kabelkluwen. ‘Moet dit nu allemaal?’

Recordaantal aansluitingen in 2022

De ‘glasvezeloorlog’ in Winsum is exemplarisch voor de stormachtige ontwikkeling die glasvezel vorig jaar heeft doorgemaakt. Niet eerder werden zoveel huishoudens voorzien van een aansluiting op razendsnel internet via glasvezel als in 2022 − ruim een miljoen, meldde brancheorganisatie NLConnect in december. Dat is een kwart meer dan het record van 2021 en een verdubbeling ten opzichte van 2020. Vijf miljoen adressen hebben intussen een aansluiting, waarvan eenderde wordt gebruikt. Brancheorganisatie NLConnect verwacht dat binnen enkele jaren heel Nederland is voorzien.

Al jaren droeg glasvezel de belofte in zich van de superieure technologie. Maar nadat de uitrol dit millennium een vliegende start had gekend, kwam deze nagenoeg tot stilstand toen KPN in 2014 de grootste speler op de glasvezelmarkt, Reggefiber, inlijfde en de investeringen vrijwel stopzette. ‘KPN haalde aanvankelijk de gereedschapskist om glasvezel uit te rollen binnenboord, zonder er veel mee te doen’, vertelt emeritus hoogleraar breedbandnetwerken Ton Koonen van de TU Eindhoven. ‘Wellicht om op deze manier nog het maximale uit zijn kostbare investeringen in koperkabels te persen.’

Glasvezel was zodoende lang vooral iets voor vinexlocaties en kleinschalige initiatieven in het buitengebied, waar bewoners soms nog op een schotelantenne waren aangewezen. Vooral in grote steden gold afgelopen jaren de wet van de remmende voorsprong: het internet via de kabel was er nog snel genoeg. Tot de ‘slapende reus’ KPN wakker werd.

Overblijfselen van de aanleg van glasvezel door Delta. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Uit angst de concurrentiestrijd te verliezen van Vodafone/Ziggo begon het voormalig staatsbedrijf in 2019 toch de oude koperdraadnetwerken te verglazen. De coronapandemie maakte vervolgens van snel internet haast een basisbehoefte. Pensioenfondsen en investeringsmaatschappijen stonden met de lage rentestand bovendien te springen om te investeren in iets met zo’n aantrekkelijk langetermijnrendement als het internet van de toekomst. Wie eenmaal glasvezel heeft, zal immers niet meer terug willen.

Het leidt tot een felle concurrentiestrijd waarin iedere aanbieder de eerste wil zijn. Wie als eerste in een gebied neerstrijkt, kan immers ook als eerste een klantenbestand opbouwen. En dat is cruciaal, want pas als 35 procent van de huishoudens aan een glasvezeldraad ‘meedoet’, stelt hoogleraar Koonen, verdient de dure investering van geulen graven, kabels trekken en aansluiten (in een dorp als Winsum zo’n 1.500 euro per adres) zichzelf na zo’n dertig jaar terug.

Zo gebeurde het dit jaar dat in Winsum − waar jaren geen snel internet te krijgen was − opeens twee glasvezelbedrijven elkaar verdrongen.

Steun zoeken van de lokale gemeenschap

Delta Fiber, eigendom van het Zweedse private-equityfonds EQT, vond als eerste in wethouder Eltjo Dijkhuis (gemeente Het Hogeland) een enthousiaste voorstander van sneller internet. Hij zette persoonlijke de eerste schop voor de vooruitgang in de grond. ‘Mij werd zelfs gezegd dat het acht keer sneller is dan in de binnenstad van Groningen.’

Met posters van tevreden huisvaders, sponsoring aan plaatselijke sportclubs en een samenwerking met de lokale belwinkel Vaszlovszky probeerde Delta Fiber ook de hoofden en harten van Winsumers te veroveren. Door de hevige concurrentie verschilt glasvezel in prijs nauwelijks nog van de coax-kabel van Ziggo.

De aanpak was niet zonder succes: 35 procent van de Winsumers verklaarde een abonnement af te willen sluiten. Onder hen was ook keurslager Henk Kamps, ‘meervoudig gehaktballenkampioen van het Noorden’. Hij was vorig jaar niet per se op zoek geweest naar sneller internet, maar toen hij de telefoon van mevrouw Kamps liet repareren bij belwinkel Vaszlovszky en daar de reclame van Delta zag (‘beter én goedkoper’) hoefde hij niet lang na te denken.

‘Ik was een van de eersten die zich aanmeldde’, zegt hij met enige trots boven de rollades in zijn slagerskeuken. ‘Maar wat denk je: een paar weken later zie ik plots een banner van Delta hangen met daarop de kop van de kaasboer. En die bleek niet eens abonnee. Ik dacht: dat moet ik zijn.’

Kamps belde Delta, er kwam een fotograaf langs en al snel kon iedereen die Winsum binnenreed de banner met de foto van slagersfamilie Kamps zien: ‘Wij zetten ons in voor glasvezel in het Hogeland’. Een win-winsituatie, dacht de slager.

Het is wat directeur business development Michiel Admiraal van Delta Fiber ‘de koninklijke route’ noemt: met steun van de lokale gemeenschap zijn glasvezelnetwerk uitbreiden. ‘We willen het echt samen doen. Want als er glasvezel komt, zie je dat er iets gebeurt in een gemeenschap. Wij geloven echt dat dit een basisproduct is dat iedereen zou moeten hebben.’

Maar er was een kaper op de kust.

‘Wij noemen het handdoekje leggen, zo werkt deze markt’

Ook ViberQ, een dochteronderneming van Rodin Broadband, had zijn zinnen op Winsum gezet. Hoewel wethouder Dijkhuis al met Delta Fiber in zee was gegaan, mocht hij ViberQ vanwege de Telecomwet geen vergunning weigeren. De Autoriteit Consument en Markt houdt marktwerking op de glasvezelmarkt nauwlettend in de gaten. En dus stond de wethouder even later weer te poseren tijdens een feestelijk fotomoment.

ViberQ probeerde Delta af te troeven door in de zomer eerder te beginnen met aanleggen. Een oranje draad, kostenloos bij elke deur, zonder het verplichte abonnement dat een huishouden voor een groen sprietje van Delta wel moest afsluiten. ‘Glasvezel leggen noemen wij handdoekje leggen, zo werkt deze markt’, zegt directeur Ronald Verbarendse van ViberQ. ‘De eerste zijn, dat is de truc.’

Daarmee hoopte hij Delta af te bluffen, zoals vaker gebeurt in de branche. Tevergeefs. ‘ViberQ probeert met Winsum de kers van de taart te pikken’, zegt directeur Admiraal. ‘Maar wij waren hier als eerste. We hebben de hele gemeente Hogeland gedaan, inclusief de moeilijke (dunbevolkte, red.) gebieden. We kunnen Winsum niet missen.’

De verhoudingen tussen de bedrijven raakten dermate verzuurd dat het niet lukte de graafwerkzaamheden op elkaar af te stemmen. En dus ging de stoep afgelopen najaar wederom open, voor eenzelfde glasvezelkabel, maar dan Delta-groen.

De voortdurend opengebroken trottoirs en scheef teruggelegde tegels leidden tot veel chagrijn op de Facebookpagina Prikbord Winsum (‘krankjorum’). Én aan de toog in eetcafé J&A (van wijlen Johan en zijn weduwe Anna) − waar de stamgasten zich netjes houden aan de op de muur gespijkerde huisregel ‘geen wifi, praat met elkaar’.

De aanleg van glasvezel laat zijn sporen na in Winsum. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Uitbater Anna Veldhuis kan zo opdissen wie met een kunstheup over de provisorische loopplanken moest om hier een biertje of bamischijf te kunnen nuttigen. ‘Mijn moeder zit in een rolstoel, daar is het hier niet beter voor geworden.’ Helemaal toen de werklieden een elektriciteitskabel hadden geraakt en de straatverlichting in delen van het dorp eruitlag. ‘Je komt hier toch vaak binnen als het nog licht is en gaat naar huis in het donker. Sommige klanten namen een zaklamp mee naar de kroeg.’

Geen wereldramp, maar vooral de zinloosheid werd bekritiseerd. ‘Als concullega’s stem je zoiets toch af?’, verzucht Veldhuis. ‘Wij hebben hier ook afgesproken dat de Gouden Karper maandag dicht is, wij op dinsdag en Jolly Cat op woensdag. Het gaat er toch om dat de mensen ergens een kop koffie kunnen krijgen?’

Iedereen die Winsum binnenrijdt, kan de banner met de foto van slagersfamilie Kamps zien: ‘Wij zetten ons in voor glasvezel in het Hogeland’. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Ook deskundigen zijn het erover eens dat een dubbel netwerk economisch gezien verspilling is. Het aantal potentiële klanten is te laag, de aanlegkosten te hoog. Meerwaarde voor de consument heeft het ook niet: heel Winsum zou probleemloos over dezelfde glasdraad kunnen surfen, zoals een dorp ook genoeg heeft aan één riool en één gasleiding. Te felle lokale concurrentie, waarschuwt de ACM bovendien, kan de uitrol van glasvezel juist vertragen, als geen van de strijdende partijen genoeg abonnees weet te werven.

Winsum kan voorland worden van veel andere plekken

De oplossing lijkt zo simpel: afspraken maken. In Den Haag werd het dit voorjaar voor het eerst gedaan. Toen T-Mobile en KPN daar in precies dezelfde buurten wilden verglazen, dreigden sommige stadsdelen twee netwerken te krijgen, terwijl de vooruitgang aan andere wijken voorbij leek te gaan. Na een slepend conflict gingen beide partijen uiteindelijk met de gemeente om tafel om de adressen eerlijk te verdelen.

Als het aan de ACM ligt, is Den Haag een voorbeeld voor andere gemeenten. Maar in het heetst van de concurrentiestrijd komt het in de praktijk zelden tot samenwerking. Dus dreigt Winsum het voorland te worden voor veel andere plekken in het land. In plaatsen als Reusel en Zwijndrecht hebben zich al twee partijen gemeld, in Midden-Groningen zelfs vier.

De vraag is of investeringen in het glasvezelnetwerk zich op deze plaatsen nog zullen terugverdienen. In Winsum haalt horeca-uitbater Veldhuis haar schouders op. Ondanks de vele huisbezoekjes die ze afgelopen maanden heeft gekregen van Delta Fiber en ViberQ, heeft ze zich voor geen van beide aangemeld. Het uitzenden van voetbalwedstrijden op groot scherm gaat vooralsnog prima via de bestaande koperdraad. ‘Ik ben een echte Groninger hè: eerst even aankiek’n.’

In haar café gonst intussen het gerucht dat er binnenkort nóg iets te kiezen valt: ook Glaspoort zou zich hebben gemeld bij de gemeente om glasvezel aan te leggen in Winsum. Het bedrijf laat inderdaad weten het dorp ‘in onderzoek’ te hebben. Veldhuis: ‘Dan moet de stoep wéér open…’

Zorgen om arbeidsomstandigheden Omdat concurrerende aanbieders ieder hun eigen netwerk willen aanleggen, hebben zij veel extra arbeidskrachten nodig, zegt hoogleraar Koonen. ‘Dat betekent dat zij zo goedkoop mogelijk moeten zijn.’ Het leidt tot zorgen over de arbeidsomstandigheden van die werklieden – veelal arbeidsmigranten die niet voor de glasvezelbedrijven zelf werken, maar voor een van de vele (onder)aannemers in de branche. Zo ook in Noord-Groningen. ‘Ik woon in Winsum, het mooiste dorp van Nederland. Maar ik schaam me’, mailt een lezer de Volkskrant. De arbeidsmigranten die de geulen graven hebben geen keet om pauze te houden. ‘Nog erger vind ik dat ze geen enkele toiletvoorziening hebben, ook niet na aandringen van inwoners.’ Ze poepen in de bosjes, gonst door het dorp. Uiteindelijk worden er dixi’s geplaatst. Het zijn verhalen die vaker opduiken in regionale media, maar waarover de Arbeidsinspectie en vakbond FNV vooralsnog weinig meldingen ontvangen. Ook de arbeidsmigranten zelf klagen niet. ‘Soms zit de grond vast, soms ligt er een steen dwars. Maar zo is het leven en het geld is goed. Beter dan in Griekenland, in elk geval’, zegt Feri (50), die in Winsum aan het werk is. Elke dag staan ze om 03.30 uur op, rijden drie uur in hun busjes, om na een lange werkdag rond 17 uur westwaarts te gaan, en rond 20 uur uur weer in Den Haag te arriveren. Volgens directeur Admiraal van Delta Fiber hebben zijn graafploegen de mogelijkheid om lokaal te overnachten en is de reis dus een vrije keuze. Maar hij onderschrijft dat personeel de grootste uitdaging is. ‘We zijn begonnen met een paar duizend huizen, dan kende ik de voormannen nog. Maar nu hebben we dagelijks 3- tot 4 duizend mensen voor ons aan het werk die niet bij ons in dienst zijn. Hoe groter je wordt, hoe moeilijker het is om de keten te waarborgen.’