In de rondleiding door de arme wijk Goutte d’Or valt vooral het ongemak tussen de Parijzenaren op

Voordat we aan de expeditie konden beginnen, nam de gids in groepsverband onze eerdere reiservaring door. Wie was er al eens in Afrika geweest, en was dat dan de Maghreb of in sub-Sahara-Afrika?

Het was zaterdagochtend, en samen met een groep grotendeels Franse vrouwen van middelbare leeftijd stonden mijn vriend en ik op het punt om een bijzondere reis te maken. We gingen op zoek naar de culinaire schatten van Goutte d’Or, de meest multi-etnische buurt van Parijs. Onze gids, die zelf in de wijk woont en werkt, testte alvast het kennisniveau om zeker te weten dat ze ons zou verrassen.

Dat komt wel goed, dacht ik – hoewel we tegen het einde van de kennismakingsronde vrijwel het gehele continent hadden doorgenomen en een gedetailleerd beeld hadden van wat onze groepsgenoten daar zoal hadden gegeten.

Goutte d’Or is een plek waar het voelt alsof de wereld samenkomt, of in ieder geval dat deel van de wereld waarop Frankrijk ooit gepoogd heeft een claim te leggen. Je vindt er, naast ontelbare winkeltjes gespecialiseerd in haarproducten en extensions, groentewinkels met allerhande producten uit de Afrikaanse keuken – gefermenteerde maniok, okra en bakbanaan, maar ook de minder bekende antruwa, een bolvormige witte, licht bittere variant op de paarse aubergine. Er is een vishandel waar je vissen van een meter koopt, rechtstreeks uit West-Afrikaanse wateren naar hier getransporteerd, er zijn cafés die hibiscusthee en tamarindesap serveren, ateliers die maatkleding maken van Hollandse waxstof, en gespecialiseerde bureaus waar je – om maar eens een willekeurig voorbeeld te noemen – vanuit Parijs een trouwzaal in Mali kunt reserveren.

Ik loop er vaak doorheen, maar een goede gids helpt je meer te zien.

Toegegeven, er zat iets ongemakkelijks in de smaakexpeditie. Net als de andere deelnemers was ik nieuwsgierig naar de wereld van Goutte d’Or. De wijk grenst aan mijn eigen buurt, Montmartre, van oudsher de kunstenaarswijk en nog altijd een romantisch stukje Parijs. Als ik mijn straat uitloop, de heuvel van Montmartre af, is de overgang tussen beide stadsdelen abrupt, zoals de sfeer in Parijs vaak abrupt verandert zodra je een hoek omslaat of kruispunt passeert.

Dat is ook de charme van Parijs. Het ongemak zit ’m in de segregatie.

Een winkel in Goutte d’Or verkoopt vissen die rechtstreeks uit West-Afrikaanse wateren naar Parijs zijn getransporteerd.

Goutte d’Or is een van de armste wijken van de stad. De deelnemers aan de rondleiding zijn vrijwel allemaal witte Fransen, die nogal opvallen als buitenstaanders. Dat zit ’m in hoe ze hun fototoestellen in de aanslag houden om 10-kilozakken rijst en geitenkoppen te fotograferen. In hoe ze doen alsof ze zijn Frans niet verstaan als de eigenaar van een pluimveestal, die levende kip, haan en parelhoen verkoopt, verzoekt geen foto’s te maken.

Het zit in hoe ze graaien in de zakken safou, een donkerpaarse vrucht, die voor een Kameroense winkel staan opgesteld, en in de reactie van een vaste klant die grijnzend de vruchten opensnijdt en aanbiedt. Aarzelend wordt op de onrijpe vrucht gekauwd. Als de gids het ziet, kijkt ze vreemd op; zo hoor je dat toch echt niet te eten. Je ziet het ook in de argwaan waarmee de vrouwen worden bekeken, de soms ronduit vijandige reacties die ze krijgen, een buurtbewoner die vraagt om geld in ruil voor het winkelbezoek in ‘haar’ wijk.

En het zit in de gids, die de woordvoering over en weer doet, alsof er geen gedeelde taal is.

Ze leidt de tour enthousiast, weet veel en zorgt zoals beloofd voor verrassingen. Maar wat het meest blijft hangen, is het ongemak tussen de Fransen die op maximaal 10 kilometer van elkaar wonen, maar de ander in eigen stad als buitenstaander benaderen.

Op pad gaan met een gids helpt je meer te zien, en dat geldt ook voor de verschillen.