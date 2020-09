In de rij voor de Voedselbank: ‘Trots kun je niet eten’

Bijstand

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is het afgelopen halfjaar met 12 duizend toegenomen tot 427 duizend, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral jongeren tot 27 jaar stroomden relatief vaker in: zij zijn oververtegenwoordigd in beroepen die van overheidswege moesten sluiten en hebben vaker een flexcontract. Daardoor hebben ze geen of minder lang recht op een werkloosheidsuitkering bij het UWV. Het is voor het eerst in tweeënhalf jaar dat het aantal bijstandsontvangers toeneemt.

Vanaf 2021 wordt de bijstandsuitkering stapsgewijs verlaagd. De Planbureaus waarschuwden vorige maand dat het aantal Nederlanders dat in armoede leeft met name daardoor met een kwart zou kunnen toenemen. Dat is nog buiten het effect van de coronacrisis gerekend. Op dit moment leven één miljoen Nederlanders in armoede.