In de regen op de camping: hartstikke duurzaam, maar een zonvakantie in Portugal lonkt

Op de verregende natuurcamping Klein Hemelrijk zijn veel kampeerders intussen vertrokken. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Vorig jaar was het nog heerlijk toeven, tijdens de hittegolf op de camping op loopafstand van het strand. Maar nu er over Klein Hemelrijk in Heemskerk een grijze deken van wolken drijft waaruit komende week ruim 70 millimeter regen gaat vallen, is het voor Nina (39) en Allie de Klerk (42) een ander verhaal. Terwijl de druppels op hun caravanluifel beuken, bellen ze maandagochtend het reisbureau voor een lastminutetrip naar de zon. Nina: ‘Je denkt toch: ik heb het hele jaar gewerkt, in mijn vakantie wil ik even ontspannen.’

Niet alleen de familie De Klerk denkt daar zo over: touroperators zien sinds een aantal dagen een flinke toename in het aantal lastminuteboekingen. ‘Vooral naar zonniger oorden’, zegt Hanita van der Meer, woordvoerder van reisbrancheorganisatie ANVR.

Die trend staat echter op gespannen voet met de vliegschaamte die steeds meer mensen zeggen te voelen. De cocktail aan bosbranden, noodweer en hitterecords die momenteel in het zuiden van Europa wordt geserveerd, maakt de gevolgen van de klimaatverandering tastbaarder.

Een vakantie in eigen land is dan een duurzaam alternatief. Maar het spenderen van je welverdiende vrije dagen op een druilerige camping, blijkt niet voor iedereen zo’n aantrekkelijke optie. ‘Mensen willen graag rekening houden met het klimaat', zegt Van der Meer. ‘Alleen: als het hier zo hard regent, gaat ook het eigenbelang meespelen. Je wil toch van een fijne vakantie genieten.’

Opmerkelijk is dat veel Nederlanders wel wíllen veranderen, maar hier niet naar handelen. Vier op de vijf Nederlanders zijn bereid om dicht bij huis op vakantie te gaan, staat in een recent gepubliceerd rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Maar net als bij het voornemen om duurzame kleding of biologische voedselproducten te kopen, voegen ze niet altijd de daad bij het woord.

Belangrijke ‘barrières’ die in het onderzoek worden genoemd, zijn moeite en prijs. ‘Stel: je wilt met de trein naar Barcelona, maar je moet dan wel eerst drie landen doorkruisen, met treinen die niet op elkaar aansluiten en kans op vertraging’, zegt onderzoeker Kees Vringer. ‘Dan kun je het een consument niet kwalijk nemen dat hij uiteindelijk toch kiest voor het vliegtuig, zeker als de trein drie tot vijf keer duurder blijkt te zijn.’

De familie De Klerk besloot vanwege die kosten om tóch de komende twee weken op de camping in Heemskerk te blijven. Tijdens een zeldzaam droog uurtje zitten ze met z’n vijven rondom de opklapbare tafel, waar ze net een broodje ei en een croissant hebben verorberd. Toen vader Allie vanochtend het reisbureau belde, bleken de prijzen door de toegenomen vraag enorm te zijn gestegen. ‘Vlucht en verblijf kosten nu zo’n vijf- tot zevenduizend euro voor vijf personen’, zegt hij. En dat vond het gezin het beetje zon nu ook weer niet waard.

Zorgeloos

Uit onderzoek van Trends&Tourism, een onafhankelijk bureau dat reistrends in kaart brengt, laten Nederlanders zich bij het boeken van hun vakantie veel meer leiden door kosten en de aantrekkelijkheid van de bestemming dan door de impact op het klimaat. ‘Thuis vertonen Nederlanders steeds duurzamer gedrag, maar op vakantie willen ze zorgeloos zijn. Dan zijn ze dus minder milieubewust bezig.’

Overigens behoren kampeerders tot de categorie vakantiegangers die volgens Van der Most wel ‘meer dan gemiddeld’ betrokken zijn bij het thema duurzaamheid. ‘Die lopen daarin voorop. Ze gaan bewust niet vliegen, maar met de auto op vakantie en zijn vaak ook behoorlijk met de natuur bezig.’

Zoals Joris de Koning en zijn zoons Pelle (‘bijna 7 jaar’), Sam en Ties (een tweeling van ‘net 5’). De familie komt al twintig jaar op de camping in Heemskerk en is zo ingeburgerd dat ze er zelfs de krant laten bezorgen. Ze zijn net onderweg naar de receptie om die op te halen en houden even halt bij de enige schuilplek op het terrein: het toiletgebouw.

Terwijl de miezer overgaat in regen, stampen de jongens vrolijk met hun laarzen in de plassen. De nattigheid lijkt ze niet te deren. Van hun ochtendwandeling in de stromende regen hebben ze vooral de Schotse hooglander onthouden die ze onderweg tegenkwamen. ‘Hij schuurde met zijn billen tegen een boom aan!’, vertelt Pelle enthousiast. Zijn broertjes demonstreren bij de dichtstbijzijnde boom hoe dat eruit heeft gezien.

Dan komen hun zus Jasmijn (17) en moeder Floortje vanaf de parkeerplaats aangelopen. Op de autoluwe camping duwt die laatste een kruiwagen vol boodschappen voor zich uit. Tussen de zakken chips, rijstwafels en roze koeken zitten wat extra doosjes thee om zich te wapenen tegen de kou. Daarmee moet het goedkomen, denkt ze. ‘Maar dit is pas de eerste regenachtige dag’, zegt Floortje. ‘Vraag het me over een paar dagen nog maar eens.’

Boeken lezen

De familie De Klerk heeft zich ondertussen neergelegd bij de weersvoorspellingen en probeert er het beste van te maken onder de caravanluifel. Als de jongste (2) zo wakker is, gaan ze – voor de tweede keer deze week – naar een binnenzwembad in de buurt.

Nu ze er even over nadenken, is het eigenlijk zo slecht nog niet, een vakantie in de regen. ‘We kunnen alleen maar boeken lezen, dus we komen echt tot rust’, zegt Nina. ‘Als we nu naar Portugal waren gegaan’, zegt Allie, ‘waren de kinderen overdag levend verbrand.’ In één adem vervolgt hij: ‘En vliegen is ook niet alles. Dan sta je op Schiphol met vertraging. Of dan raken je koffers zoek. Eigenlijk gaat reizen om tevreden zijn. Want wat je ook kiest, er is altijd wel iets.’