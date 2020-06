In de rechtbank stoort Viruswaanzin zich eerst aan het spatscherm, en dan aan de rechter

Willem Engel schudt donderdag de hand van een sympathisant bij aankomt bij de rechtbank in Den Haag voor het kort geding van zijn actiegroep Viruswaanzin tegen de coronamaatregelen van de overheid. Beeld Remco de Waal / ANP

Het was niet minder dan een botsing tussen twee wereldbeelden, donderdag in de rechtbank in Den Haag. Aan de ene kant de advocaten van de Staat, die zich beriepen op de breed bekende feiten. Aan de andere kant de activisten van Viruswaanzin, die, zo zou je kunnen zeggen, alternatieve feiten te berde brachten. De inzet: het opheffen van alle coronamaatregelen.

Voor aanvang waren er al een paar conflicten. Twee dagen van tevoren was de rechter vervangen wegens keelpijn en verkoudheidsklachten. Viruswaanzin vond de gang van zaken opmerkelijk en vroeg zich af of de nieuwe rechter wel tijd genoeg had om hun dagvaarding van 55 pagina’s te bestuderen. De rechter verzekerde dat ze de zaak integraal had kunnen voorbereiden.

Bij binnenkomst in de rechtbank toonden Willem Engel, Jeroen Pols en hun advocaat Gerben van de Corput van Viruswaanzin ook hun ongenoegen over de plexiglazenwanden die hen van elkaar scheidden. Ze zouden zich gevangen voelen en niet goed kunnen overleggen. Aan hun verzoek om de wanden ter plekke uit elkaar te halen, gaf de rechter geen gehoor.

Op het spel stond haast alle gangbare coronakennis. Engel en Pols menen dat anderhalve meter afstand houden zinloos is, omdat het virus zich niet hoofdzakelijk zou verspreiden door druppels van niezen en hoesten, zoals het RIVM stelt, maar door aerosolen, een wolk van minuscule druppeltjes. Een ‘airborne virus’ als de mazelen dus, dat onder de drempel door gaat, zoals virologen zeggen.

Alternatieve feiten

Engel en Pols wilden de Staat via het kort geding een duidelijke onderbouwing van de coronamaatregelen afdwingen. ‘Ik stel vast dat nergens op ingegaan wordt’, zei Pols. ‘Het is een voortzetting van beleid dat we al maandenlang zien: onze deskundigen weten het heel goed en u moet vertrouwen dat het goed zit.’

Een aantal van die alternatieve feiten: volgens Engel en Pols zijn er maar iets van tachtig mensen werkelijk doodgegaan aan covid-19. De overige zesduizend getelde coronadoden zouden gestorven zijn met covid-19, niet aan. Ook zou het RIVM niet bewezen hebben dat corona nog onder ons is. De huidige platte lijn van de curve is volgens Pols te verklaren door de foutmarge van de testen: alle nieuwe gevallen zouden vals positieven zijn.

Pols ontvouwde ook nog een opmerkelijke theorie over de brandhaarden in slachthuizen. De koeien zouden zijn geïnjecteerd met een coronavaccin en omdat de werknemers zo intensief met de dieren werkten, zouden zij positief getest zijn op het virus. Pols zei in contact te staan met een Duits slachthuis om het personeel opnieuw te testen.

Engel voegde toe dat vaccins niet werken bij influenza en dus ook niet zullen werken bij corona. Het lockdownvrije Zweden is volgens Viruswaanzin een lichtend voorbeeld. De staatsadvocaat zei dat het virus daar nog flink woekert en dat Zweden nu niet op vakantie mogen naar andere landen. Die maatregel is slechts een straf van andere landen, zei Pols, ze vormen een ‘blok tegen de afvallige’.

Willem Engel na afloop van het kort geding. Viruswaanzin had aanhangers opgeroepen om de actiegroep voor de deur van de rechtbank te steunen met bloemen. Beeld Remco de Waal / ANP

Verdachte artikelen

Toen een onderzoeker van het RIVM een artikel noemde van Imperial College met een schatting van de zogenoemde IFR, de infection fatality rate, onderbrak Engel hem – tegen de regels in: ‘Mooi, die staat op de zwarte lijst van verdachte artikelen’. In de wereld van Viruswaanzin is het geen gekke gedachte dat bijna de gehele wetenschap ernaast zit, wellicht met opzet.

Nergens werd het verschil van opvatting tussen de twee partijen zo duidelijk als in de standpunten over wetenschappelijk bewijs. Viruswaanzin deed voortdurend stellige beweringen, maar meende dat er pas door de overheid maatregelen ingevoerd mogen worden als het honderd procent zeker is dat die werken.

Dan is het te laat, zei de staatsadvocaat. ‘Weten we het zeker dat het de beste aanpak is? Nee. Is het een goede aanpak? Ja. Het valt binnen de ‘margin of appreciation’ (beoordelingsruimte, red.) van de overheid.’

Wraking

Gaandeweg de zitting werd de woordenstrijd verhitter. ‘Dit is niet zomaar een kort gedingetje’, zei Pols. ‘Dit gaat over de toekomst van het land, dit is een ramp.’ Hij leek steeds minder vertrouwen te hebben in een uitspraak die in zijn voordeel uitvalt. Vlak voor het einde van de zitting zei Pols: ‘Ik heb hier een slecht gevoel over. Ik ga toch over tot een wrakingsverzoek.’

Gevraagd naar de gronden van de wraking zei Pols dat de rechter op 12 juni ‘een mening had gevormd over het substantieel aantal doden’ dat het coronavirus heeft veroorzaakt. Daarmee zou zij partijdig zijn. Ook zei Pols tegen de rechter: ‘U neemt nauwelijks het initiatief om helderheid bij de tegenpartij te vragen.’

Het is nog niet bekend wanneer de wrakingskamer zich over het verzoek buigt. Als de kamer de wraking toekent, wordt de zitting opnieuw gehouden met een andere rechter, nummer drie dus al. Zo niet, dan zal rechter nummer twee over twee weken uitspraak doen.

Omdat er geen publiek bij de rechtszaak aanwezig mocht zijn, had Viruswaanzin aanhangers opgeroepen om de actiegroep voor de deur van de rechtbank te steunen met bloemen. Na afloop van de zitting liep Engel naar hen toe en hief hij beide armen de lucht in, terwijl de menigte ‘Willem bedankt’ begon te scanderen.